İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:33 28.11.2024 (güncellendi: 10:23 29.11.2024)
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, yerine kayyum atanan muhtar Şahismail Göyük, Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ve DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, yerine kayyum atanan muhtar Şahismail Göyük, Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ve DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın oldu. Programda Göyük'ün yerine kayyum atanmasında geçen süreç, Dalgın'ın yaptığı en başarısız bakan anketi ve Kazdağı'nda, hakkındaki 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edilen maden konuşuldu.
'Alevi kültürünü savunduğum için beni öne sürdüler'
Ardahan'ın Damal ilçesinde Burmadere köyü muhtarı Şahismail Göyük, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Radyo Sputnik'e konuşan Şahismail Göyük şunları söyledi:
'Ardahan'da Alevi muhtarlar, vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelen müşavir hanım bir görüşme gerçekleştirdi. Cemevlerinin Kültür Bakanlığı'na bağlaması için, cemevlerinin ihtiyaçlarının oradan sağlanması için bize sunum yaptılar. Arkadaşlarım ve ben bunun doğru olmadığını, cemevlerinin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabileceğini söyledik. Bu konuşmadan bir, bir buçuk ay sonra beni Terörle Mücadele'den aldılar. Sosyal medya sayfalarında Deniz Gezmişleri, Mahir Çayanları, İbrahim Kaypakkayaları andığım paylaşımları bulmuşlar. Bunları benim yazdığımı, dünyaya soldan bakan sosyalist bir insan olduğumu söyledim. Beni savcılığa sevk ettiler, şubede 11-12 saat kaldım. Sulh Ceza'ya sevk edildim. Orada da solcu, sosyalist, demokrat olduğumu söyledim. Beni adli denetim şartıyla serbest bıraktılar'
Bu gelişmelerin ardından geçici olarak görevden alındığını söyleyen Göyük, yerine İl Özel İdare Müdürü'nün atandığını, gelen tepkilerin ardından kayyumun geri çekildiğini ve birinci azanın muhtarlığa getirildiğini söyledi.
Alevi kültürünü savunduğu için yerine kayyum atandığını belirten Göyük, devamında şu ifadeleri kullandı:
'68 Kuşağı öncülerini andığım sosyal medya paylaşımları 9 yıl öncesine aitti. Ayın 10'unda mahkemem var, Alevi kurumları ayın 9'unda ilçemize gelecekler ve toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları ile beraber mahkemeye gideceğiz. Buradaki cemevlerini Aleviler kendileri yaptılar. Bu cemevlerini bir derneğe bağlatmaya çalıştılar ve o dernek de Kültür Bakanlığı'na bağlı. Ben itiraz ettim, Aleviliği savundum. Ben bu mücadeleyi verince beni öne sürdüler'
Kazdağı'ndaki maden hakkındaki 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi
Kazdağı'nda Cengiz Holding'in açmaya çalıştığı maden hakkındaki 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi. Konu hakkında açıklama yapan Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan şunları söyledi:
'Cengiz Holding bir tarafta ağaçları keserken, davacılardan, köylülerden ve doğadan yana güzel bir haber aldık. Şirket, ÇED gerekli değildir kararı almıştı. Biz de hemen dava açmıştık. Mahkemeden adil bir karar geldi. Bilirkişi raporu bizden yanaydı, mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin son kararının da bizden yana olmasını bekliyoruz. Bu proje, aslında Cengiz Holding'in hala devam ettirmekte olduğu Halilağa Bakır Madeni projesinin bir parçası idi. Şirketlerin çoğunlukla izledikleri yol, altın veya bakır demeden, feldspat, kuvars gibi diğer madenlerin çıkarılacağını söyleyerek yola çıkıp, bir an önce 'ÇED gerekli değildir' kararı alıp alana yerleşmek. Bu ruhsat da Halilğa Bakır Madeni projesinin hemen yanında bir ruhsat idi. ÇED raporlarında felspat kısmı zaten aldatmacaydı. Köyde şu anda büyük bir sevinç ve coşku var'
Türkiye'nin en başarısız bakanı anketinden ne çıktı?
Sosyal medya hesabında Türkiye'nin en başarısız bakanının kim olduğuna dair anket yapan DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın şunları söyledi:
'Türkiye her sene milyarlarca lirayı, binlerce saati, yüzlerce öğretmeni dershaneye sokuyor. Neticede İngilizceyi öğretemiyor. Yabancı oyunların, YouTube videolarının öğrettiği İngilizceyi bizim bakanlığımız 50 senedir öğretemedi. Hazine ve Maliye Bakanı'nın başarısız olduğuna yönelik yorum çok fazla. Mutfak, yoksulluk vatandaşın gerçek gündemi. Bu, siyasetin gündemi ile vatandaşlarımızın gündemi arasında bir uçurum olduğunu gösteriyor. Vatandaşın gerçek gündemi çarşı ve pazardaki fiyatlar, iş bulamamak. Çocuğunun okulda aldığı eğitimin kalitesi'
Vatandaşların en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Dalgın, siyasetçilerin vatandaşlarla kurduğu temasın artması gerektiğini, 'kariyer siyasetçiliğinin' terkedilmesi gerektiğini söyledi. Halkın siyasetçilere güveninin çok düşük olduğunu da sözlerine ekleyen Dalgın, bunun demokrasi için çok büyük bir darbe olduğunu vurguladı.