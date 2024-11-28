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İmamoğlu’na muhatap tuzağı

İmamoğlu’na muhatap tuzağı

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, yerine kayyum atanan muhtar Şahismail Göyük, Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ve DEVA Partisi... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T17:33+0300

2024-11-28T17:33+0300

2024-11-29T10:23+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

türkiye

haberler

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İmamoğlu’na muhatap tuzağı Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, yerine kayyum atanan muhtar Şahismail Güyük, Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ve DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın olacak. Programda Güyük'ün yerine kayyum atanmasında geçen süreç, Dalgın'ın yaptığı en başarısız bakan anketi ve Kazdağı'nda, hakkındaki 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edilen maden konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, yerine kayyum atanan muhtar Şahismail Göyük, Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ve DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın oldu. Programda Göyük'ün yerine kayyum atanmasında geçen süreç, Dalgın'ın yaptığı en başarısız bakan anketi ve Kazdağı'nda, hakkındaki 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edilen maden konuşuldu.'Alevi kültürünü savunduğum için beni öne sürdüler'Ardahan'ın Damal ilçesinde Burmadere köyü muhtarı Şahismail Göyük, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Radyo Sputnik'e konuşan Şahismail Göyük şunları söyledi:Bu gelişmelerin ardından geçici olarak görevden alındığını söyleyen Göyük, yerine İl Özel İdare Müdürü'nün atandığını, gelen tepkilerin ardından kayyumun geri çekildiğini ve birinci azanın muhtarlığa getirildiğini söyledi.Alevi kültürünü savunduğu için yerine kayyum atandığını belirten Göyük, devamında şu ifadeleri kullandı:Kazdağı'ndaki maden hakkındaki 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildiKazdağı'nda Cengiz Holding'in açmaya çalıştığı maden hakkındaki 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi. Konu hakkında açıklama yapan Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan şunları söyledi:Türkiye'nin en başarısız bakanı anketinden ne çıktı?Sosyal medya hesabında Türkiye'nin en başarısız bakanının kim olduğuna dair anket yapan DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın şunları söyledi:Vatandaşların en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Dalgın, siyasetçilerin vatandaşlarla kurduğu temasın artması gerektiğini, 'kariyer siyasetçiliğinin' terkedilmesi gerektiğini söyledi. Halkın siyasetçilere güveninin çok düşük olduğunu da sözlerine ekleyen Dalgın, bunun demokrasi için çok büyük bir darbe olduğunu vurguladı.

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2024

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