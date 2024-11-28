Soğuk Sibirya’nın sıcakkanlı köpekleri Sibirya kurtlarıyla turistik turlar yapılıyor

© AA / Sefa Karacan

Batı Sibirya’da Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut şehrinde Sibirya kurtları, ülkenin pek çok karlı bölgelerinde olduğu gibi sadece geyik çobanlığı ve taşıma işleri için değil turistik gezi turları için de kızak çekiciliği yapıyor.