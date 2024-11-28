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Soğuk Sibirya’nın sıcakkanlı köpekleri Sibirya kurtlarıyla turistik turlar yapılıyor
Soğuk Sibirya’nın sıcakkanlı köpekleri Sibirya kurtlarıyla turistik turlar yapılıyor
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Soğuk iklimlerde hayatta kalma yeteneğiyle öne çıkan Sibirya kurdu, bir diğer ismiyle Haski olarak adlandırılan köpekler, karlı ve soğuk havalarda turistik tur... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, sibirya, sibirya kurdu, turizm, kar yağışı, rusya, sibirya, chukchi, huski
фото, fotoğraf, fotoğraf, sibirya, sibirya kurdu, turizm, kar yağışı, rusya, sibirya, chukchi, huski

Soğuk Sibirya’nın sıcakkanlı köpekleri Sibirya kurtlarıyla turistik turlar yapılıyor

15:57 28.11.2024
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Soğuk iklimlerde hayatta kalma yeteneğiyle öne çıkan Sibirya kurdu, bir diğer ismiyle Haski olarak adlandırılan köpekler, karlı ve soğuk havalarda turistik tur amaçlı kazak çekiciliğinde kullanılıyor. Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'yla özdeşmiş olan sevimli köpekler kameralara yansıdı.
© AA / Sefa Karacan

Rusya’nın en soğuk bölgesi Sibirya bölgesiyle özdeşleşmiş Sibirya kurdu bir diğer ismiyle Haski olarak adlandırılan köpekler, karlı ve soğuk havalarda tur amaçlı kızak çekiciliğinde kullanılıyor.

Rusya’nın en soğuk bölgesi Sibirya bölgesiyle özdeşleşmiş Sibirya kurdu bir diğer ismiyle Haski olarak adlandırılan köpekler, karlı ve soğuk havalarda tur amaçlı kızak çekiciliğinde kullanılıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Sefa Karacan

Rusya’nın en soğuk bölgesi Sibirya bölgesiyle özdeşleşmiş Sibirya kurdu bir diğer ismiyle Haski olarak adlandırılan köpekler, karlı ve soğuk havalarda tur amaçlı kızak çekiciliğinde kullanılıyor.

© AA / Sefa Karacan

Batı Sibirya’da Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut şehrinde Sibirya kurtları, ülkenin pek çok karlı bölgelerinde olduğu gibi sadece geyik çobanlığı ve taşıma işleri için değil turistik gezi turları için de kızak çekiciliği yapıyor.

Batı Sibirya’da Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut şehrinde Sibirya kurtları, ülkenin pek çok karlı bölgelerinde olduğu gibi sadece geyik çobanlığı ve taşıma işleri için değil turistik gezi turları için de kızak çekiciliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Sefa Karacan

Batı Sibirya’da Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut şehrinde Sibirya kurtları, ülkenin pek çok karlı bölgelerinde olduğu gibi sadece geyik çobanlığı ve taşıma işleri için değil turistik gezi turları için de kızak çekiciliği yapıyor.

© AA / Sefa Karacan

Oldukça enerjik olan Sibirya kurtları sosyal bir köpek ırkıdır. Tarih boyunca çeşitli görevlerde kullanılmış olan bu ırk, günümüzde popüler bir evcil hayvan olarak tercih edilmekte.

Oldukça enerjik olan Sibirya kurtları sosyal bir köpek ırkıdır. Tarih boyunca çeşitli görevlerde kullanılmış olan bu ırk, günümüzde popüler bir evcil hayvan olarak tercih edilmekte. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Sefa Karacan

Oldukça enerjik olan Sibirya kurtları sosyal bir köpek ırkıdır. Tarih boyunca çeşitli görevlerde kullanılmış olan bu ırk, günümüzde popüler bir evcil hayvan olarak tercih edilmekte.

© AA / Sefa Karacan

Sibirya kurtları genellikle 53 ila 61 cm boyunda ve ortalama 25 kg ağırlığa sahiptir. Çift katmanlı kürkleri sayesinde soğuk havalara ve zorlu koşullara son derece dayanıklıdır.

Sibirya kurtları genellikle 53 ila 61 cm boyunda ve ortalama 25 kg ağırlığa sahiptir. Çift katmanlı kürkleri sayesinde soğuk havalara ve zorlu koşullara son derece dayanıklıdır. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Sefa Karacan

Sibirya kurtları genellikle 53 ila 61 cm boyunda ve ortalama 25 kg ağırlığa sahiptir. Çift katmanlı kürkleri sayesinde soğuk havalara ve zorlu koşullara son derece dayanıklıdır.

© AA / Sefa Karacan

Kurt veya kurt melezi olmayan Sibirya kurtları binlerce yıllık bir soydan gelmektedir. Sibirya kurdu, Sibirya göçebe kabilesinden biri olan Chukchi halkı tarafından kızak çekmek için yetiştirildiği söyleniyor.

Kurt veya kurt melezi olmayan Sibirya kurtları binlerce yıllık bir soydan gelmektedir. Sibirya kurdu, Sibirya göçebe kabilesinden biri olan Chukchi halkı tarafından kızak çekmek için yetiştirildiği söyleniyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Sefa Karacan

Kurt veya kurt melezi olmayan Sibirya kurtları binlerce yıllık bir soydan gelmektedir. Sibirya kurdu, Sibirya göçebe kabilesinden biri olan Chukchi halkı tarafından kızak çekmek için yetiştirildiği söyleniyor.

© AA / Sefa Karacan

Yüzyıllar boyunca Kuzey Sibirya'daki Chukchi kabilesinin köpeği olan Sibirya kurtlarının kabile üyeleri tarafından ailenin bir parçası olarak görüldüğü söylenir.

Yüzyıllar boyunca Kuzey Sibirya&#x27;daki Chukchi kabilesinin köpeği olan Sibirya kurtlarının kabile üyeleri tarafından ailenin bir parçası olarak görüldüğü söylenir. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Sefa Karacan

Yüzyıllar boyunca Kuzey Sibirya'daki Chukchi kabilesinin köpeği olan Sibirya kurtlarının kabile üyeleri tarafından ailenin bir parçası olarak görüldüğü söylenir.

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