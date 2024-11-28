Soğuk Sibirya’nın sıcakkanlı köpekleri Sibirya kurtlarıyla turistik turlar yapılıyor

Rusya’nın en soğuk bölgesi Sibirya bölgesiyle özdeşleşmiş Sibirya kurdu bir diğer ismiyle Haski olarak adlandırılan köpekler, karlı ve soğuk havalarda tur amaçlı kızak çekiciliğinde kullanılıyor.
Rusya’nın en soğuk bölgesi Sibirya bölgesiyle özdeşleşmiş Sibirya kurdu bir diğer ismiyle Haski olarak adlandırılan köpekler, karlı ve soğuk havalarda tur amaçlı kızak çekiciliğinde kullanılıyor.
Batı Sibirya’da Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut şehrinde Sibirya kurtları, ülkenin pek çok karlı bölgelerinde olduğu gibi sadece geyik çobanlığı ve taşıma işleri için değil turistik gezi turları için de kızak çekiciliği yapıyor.
Batı Sibirya’da Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut şehrinde Sibirya kurtları, ülkenin pek çok karlı bölgelerinde olduğu gibi sadece geyik çobanlığı ve taşıma işleri için değil turistik gezi turları için de kızak çekiciliği yapıyor.
Oldukça enerjik olan Sibirya kurtları sosyal bir köpek ırkıdır. Tarih boyunca çeşitli görevlerde kullanılmış olan bu ırk, günümüzde popüler bir evcil hayvan olarak tercih edilmekte.
Oldukça enerjik olan Sibirya kurtları sosyal bir köpek ırkıdır. Tarih boyunca çeşitli görevlerde kullanılmış olan bu ırk, günümüzde popüler bir evcil hayvan olarak tercih edilmekte.
Sibirya kurtları genellikle 53 ila 61 cm boyunda ve ortalama 25 kg ağırlığa sahiptir. Çift katmanlı kürkleri sayesinde soğuk havalara ve zorlu koşullara son derece dayanıklıdır.
Sibirya kurtları genellikle 53 ila 61 cm boyunda ve ortalama 25 kg ağırlığa sahiptir. Çift katmanlı kürkleri sayesinde soğuk havalara ve zorlu koşullara son derece dayanıklıdır.
Kurt veya kurt melezi olmayan Sibirya kurtları binlerce yıllık bir soydan gelmektedir. Sibirya kurdu, Sibirya göçebe kabilesinden biri olan Chukchi halkı tarafından kızak çekmek için yetiştirildiği söyleniyor.
Kurt veya kurt melezi olmayan Sibirya kurtları binlerce yıllık bir soydan gelmektedir. Sibirya kurdu, Sibirya göçebe kabilesinden biri olan Chukchi halkı tarafından kızak çekmek için yetiştirildiği söyleniyor.
Yüzyıllar boyunca Kuzey Sibirya'daki Chukchi kabilesinin köpeği olan Sibirya kurtlarının kabile üyeleri tarafından ailenin bir parçası olarak görüldüğü söylenir.
Yüzyıllar boyunca Kuzey Sibirya'daki Chukchi kabilesinin köpeği olan Sibirya kurtlarının kabile üyeleri tarafından ailenin bir parçası olarak görüldüğü söylenir.