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UCM Başsavcısı, Myanmar Devlet Konseyi Başkanı General Min Aung Hlaing için yakalama kararı talep etti
UCM Başsavcısı, Myanmar Devlet Konseyi Başkanı General Min Aung Hlaing için yakalama kararı talep etti
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Khan, Myanmar'ı yöneten Devlet Konseyi Başkanı General Min Aung Hlaing'in Rohingya Müslüman azınlığına karşı... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T12:33+0300
2024-11-27T12:33+0300
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myanmar
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
min aung hlaing
rohingya
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UCM Başsavcısı Karim Khan, bugün UCM sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamasında 14 Kasım 2019'dan itibaren Myanmar'ın Rakhine Eyaletinde 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan şiddet olaylarını ve akabinde Rohingyaların Myanmar'dan Bangladeş'e göçü sırasında işlendiği iddia edilen suçları soruşturduklarını ifade etti. UCM Başsavcısı Khan, Myanmar Savunma Hizmetleri Başkomutanı Kıdemli General ve Devlet Başkanılığını yürüten Min Aung Hlaing'in, Myanmar'da ve kısmen Bangladeş'te işlenen Rohingyalara yönelik sürgün ve zulüm gibi insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu ifade etti. Yakalama talebinin ilk olduğunu ancak son olmayacağını vurgulayan Khan, talebin, 'içeriden' bazı tanıklar da dahil olmak üzere tanık ifadeleri, belgesel kanıtlar ve doğrulanmış bilimsel, fotoğraf ve video materyalleri gibi çok sayıda kaynaktan elde edilen çok çeşitli kanıtlara dayandığını belirtti.Rohingyalı mültecilerin bulunduğu dünyanın en büyük mülteci kampı olan Cox's Bazar'daki Kutupalong mülteci kampını birkaç kere ziyaret ettiğini belirten UCM Başsavcısı, "Şimdi bu başvurunun tutuklama emri çıkarılması için gerekli standartları karşılayıp karşılamadığına karar vermek Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine düşmektedir. UCM'nin bağımsız yargıçlarının talep edilen tutuklama emrini çıkarması halinde, adı geçen şahsın tutuklanmasına yönelik tüm çabalarda Mahkeme Katibi ile yakın işbirliği içinde olacağız" dedi.
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bangladeş, myanmar, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), min aung hlaing, rohingya, mülteci, yakalama talebi, yakalama
bangladeş, myanmar, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), min aung hlaing, rohingya, mülteci, yakalama talebi, yakalama

UCM Başsavcısı, Myanmar Devlet Konseyi Başkanı General Min Aung Hlaing için yakalama kararı talep etti

12:33 27.11.2024
© Fotoğraf : UCMUCM Başsavcısı Karim A. A. Khan KC
UCM Başsavcısı Karim A. A. Khan KC - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Fotoğraf : UCM
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Khan, Myanmar'ı yöneten Devlet Konseyi Başkanı General Min Aung Hlaing'in Rohingya Müslüman azınlığına karşı işlenen suçlardan dolayı UCM hakimlerinden yakalama kararı talep ettiklerini duyurdu.
UCM Başsavcısı Karim Khan, bugün UCM sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamasında 14 Kasım 2019'dan itibaren Myanmar'ın Rakhine Eyaletinde 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan şiddet olaylarını ve akabinde Rohingyaların Myanmar'dan Bangladeş'e göçü sırasında işlendiği iddia edilen suçları soruşturduklarını ifade etti.
UCM Başsavcısı Khan, Myanmar Savunma Hizmetleri Başkomutanı Kıdemli General ve Devlet Başkanılığını yürüten Min Aung Hlaing'in, Myanmar'da ve kısmen Bangladeş'te işlenen Rohingyalara yönelik sürgün ve zulüm gibi insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu ifade etti.
Yakalama talebinin ilk olduğunu ancak son olmayacağını vurgulayan Khan, talebin, 'içeriden' bazı tanıklar da dahil olmak üzere tanık ifadeleri, belgesel kanıtlar ve doğrulanmış bilimsel, fotoğraf ve video materyalleri gibi çok sayıda kaynaktan elde edilen çok çeşitli kanıtlara dayandığını belirtti.
Rohingyalı mültecilerin bulunduğu dünyanın en büyük mülteci kampı olan Cox's Bazar'daki Kutupalong mülteci kampını birkaç kere ziyaret ettiğini belirten UCM Başsavcısı, "Şimdi bu başvurunun tutuklama emri çıkarılması için gerekli standartları karşılayıp karşılamadığına karar vermek Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine düşmektedir. UCM'nin bağımsız yargıçlarının talep edilen tutuklama emrini çıkarması halinde, adı geçen şahsın tutuklanmasına yönelik tüm çabalarda Mahkeme Katibi ile yakın işbirliği içinde olacağız" dedi.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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