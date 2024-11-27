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Putin: Moskova ile Astana arasındaki ilişkiler en iyi şekilde gelişiyor
Putin: Moskova ile Astana arasındaki ilişkiler en iyi şekilde gelişiyor
Sputnik Türkiye
Astana'da Kazak mevkidaşı Tokayev'le buluşan Putin, ikili ilişkilerin gelişiminden övgüyle söz etti. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T17:44+0300
2024-11-27T18:44+0300
dünya
astana
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rusya
moskova
vladimir putin
kasım cömert tokayev
ikili ilişkiler
ikili görüşme
ortak bildiri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Astana arasındaki ilişkilerin en dinamik, en iyi şekilde geliştiğini belirtti.Astana'da Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Putin, "Biz hem dostuz hem de iş ilişkilerini sürdürüyoruz. Her şey gerçekten en dinamik, en iyi şekilde gelişiyor, sürekli irtibat halindeyiz" dedi.Tokayev'le yaptıkları görüşmede imzalanmak üzere çok sayıda belge hazırlandığına dikkat çeken Putin, bir ortak bildiri yayınlayacaklarını, ayrıca çeşitli alanları kapsayan anlaşmalar imzalayacaklarını söyledi.'Kazak ekonomisine 13 milyar dolar yatırım yaptık'Putin, Rusya'nın Kazakistan dış ticaretinde en önemli ortaklardan biri olduğunu kaydederek geçen yıl 28.5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıklarını, Kazak ekonomisine 13 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, Kazakistan'la insani ilişkileri geliştirmeye de büyük önem verdiklerini anlattı. Rus lider, Rus-Kazak ilişkilerinin gelişmesine her zaman önem veren Tokayev'e teşekkür ederken "Biz bunu hissediyoruz, Kazakistan Devlet Başkanı'nın ilgisini hissediyoruz. Kazakistan'ı güvenilir bir dost olarak görüyoruz" diye ekledi.Putin ve Tokayev dostluk köprüsü tablosunu boyadıPutin, Astana'da Tokayev tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Tokayev, Ak Orda Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Putin için Rus-Kazak bayraklı çocuklar ve iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü tuvale taşıyan bir ressamın yer aldığı karşılama etkinliği organize etti. İki lider, fırçayı ellerine alarak dostluk köprüsü tablosuna katkı sundular. Tablo, ziyaretin sonunda Putin'e hediye edilecek.'Rusya ile Kazakistan arasında çözülemeyecek sorun yoktur'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı ikili görüşmenin ardından geniş formatlı görüşmeye geçmeden önce Kazak mevkidaşına sıcak karşılamadan dolayı bir kez daha teşekkür etti.Moskova ve Astana’nın ikili ilişkilerdeki karmaşık sorunlara çözüm arama arzusunda olduğunu ve bu çözümlerin bulunduğunu da dile getiren Putin, imzalanması planlanan belgelerin işbirliğinin geliştirilmesi için iyi bir temel oluşturacağını umduğunu ifade etti.Rus lider, tarafların çözemeyeceği tek bir sorunu bile bilmediğini kaydederek, “Bu tutumla büyük başarılar elde edeceğiz” vurgusunu yaptı.
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astana, kazakistan, rusya, moskova, vladimir putin, kasım cömert tokayev, ikili ilişkiler, ikili görüşme, ortak bildiri, ekonomik ilişkiler, dostluk
astana, kazakistan, rusya, moskova, vladimir putin, kasım cömert tokayev, ikili ilişkiler, ikili görüşme, ortak bildiri, ekonomik ilişkiler, dostluk

Putin: Moskova ile Astana arasındaki ilişkiler en iyi şekilde gelişiyor

17:44 27.11.2024 (güncellendi: 18:44 27.11.2024)
© POOL / Multimedya arşivine gidinГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© POOL
/
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Astana'da Kazak mevkidaşı Tokayev'le buluşan Putin, ikili ilişkilerin gelişiminden övgüyle söz etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Astana arasındaki ilişkilerin en dinamik, en iyi şekilde geliştiğini belirtti.

Astana'da Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Putin, "Biz hem dostuz hem de iş ilişkilerini sürdürüyoruz. Her şey gerçekten en dinamik, en iyi şekilde gelişiyor, sürekli irtibat halindeyiz" dedi.

Tokayev'le yaptıkları görüşmede imzalanmak üzere çok sayıda belge hazırlandığına dikkat çeken Putin, bir ortak bildiri yayınlayacaklarını, ayrıca çeşitli alanları kapsayan anlaşmalar imzalayacaklarını söyledi.

'Kazak ekonomisine 13 milyar dolar yatırım yaptık'

Putin, Rusya'nın Kazakistan dış ticaretinde en önemli ortaklardan biri olduğunu kaydederek geçen yıl 28.5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıklarını, Kazak ekonomisine 13 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, Kazakistan'la insani ilişkileri geliştirmeye de büyük önem verdiklerini anlattı.

Rus lider, Rus-Kazak ilişkilerinin gelişmesine her zaman önem veren Tokayev'e teşekkür ederken "Biz bunu hissediyoruz, Kazakistan Devlet Başkanı'nın ilgisini hissediyoruz. Kazakistan'ı güvenilir bir dost olarak görüyoruz" diye ekledi.

Putin ve Tokayev dostluk köprüsü tablosunu boyadı

Putin, Astana'da Tokayev tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Tokayev, Ak Orda Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Putin için Rus-Kazak bayraklı çocuklar ve iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü tuvale taşıyan bir ressamın yer aldığı karşılama etkinliği organize etti.

İki lider, fırçayı ellerine alarak dostluk köprüsü tablosuna katkı sundular.

Tablo, ziyaretin sonunda Putin'e hediye edilecek.

'Rusya ile Kazakistan arasında çözülemeyecek sorun yoktur'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı ikili görüşmenin ardından geniş formatlı görüşmeye geçmeden önce Kazak mevkidaşına sıcak karşılamadan dolayı bir kez daha teşekkür etti.
Moskova ve Astana’nın ikili ilişkilerdeki karmaşık sorunlara çözüm arama arzusunda olduğunu ve bu çözümlerin bulunduğunu da dile getiren Putin, imzalanması planlanan belgelerin işbirliğinin geliştirilmesi için iyi bir temel oluşturacağını umduğunu ifade etti.
Rus lider, tarafların çözemeyeceği tek bir sorunu bile bilmediğini kaydederek, “Bu tutumla büyük başarılar elde edeceğiz” vurgusunu yaptı.
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