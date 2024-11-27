https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kirikci-cikikciya-gitmeye-son-artik-aile-hekimleri-hacamat-ve-akupunktur-gibi-geleneksel-hizmetleri-1090878053.html

'Kırıkçı çıkıkçıya gitmeye son': Artık aile hekimleri hacamat ve akupunktur gibi geleneksel hizmetleri de yapacaklar

'Kırıkçı çıkıkçıya gitmeye son': Artık aile hekimleri hacamat ve akupunktur gibi geleneksel hizmetleri de yapacaklar

Sputnik Türkiye

Aile hekimliği hizmetlerinde köklü değişiklikler kapıda! AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifine göre, aile hekimleri hacamat ve akupunktur gibi geleneksel... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T11:51+0300

2024-11-27T11:51+0300

2024-11-27T11:56+0300

sağlik

aile sağlığı merkezleri

aile sağlığı merkezi

aile hekimliği

aile hekimliği

aile hekimliği çalışanları sendikası

aile hekimleri dernekleri federasyonu

aksaray aile hekimleri derneği

aile hekimliği çalışanları sendikası (ahesen)

aile hekimlikleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103207/98/1032079883_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d50a45d0ed1437ea954fb65b7730cc90.jpg

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi, aile hekimliği sisteminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Teklife göre, sertifikalı aile hekimleri hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri sunabilecek. Bu hizmetler, mesai saatleri dışında ve ücret karşılığında verilecek.Hastane yoğunluğu azalacakYasa teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefleyen düzenlemeler. Aile hekiminden sevk alarak hastaneye başvuran vatandaşlar, katkı paylarında indirimden yararlanabilecek. Bu sayede hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimi kolaylaşacak hem de hastanelerdeki yığılmanın önüne geçilecek.Raporlar artık ücretli olacakYeni düzenlemeye göre, aile hekimlerinden alınan bazı raporlar artık ücretli olacak. Bu durum, özellikle sık kullanılan sağlık raporları için kişilerin daha fazla planlama yapmasını gerektirebilir. Öte yandan, hangi raporların ücretli olacağı henüz netleşmiş değil.Sertifikalı hekimlere özel hizmet yetkisiHacamat ve akupunktur gibi geleneksel sağlık hizmetlerini yalnızca sertifikalı aile hekimleri uygulayabilecek. Ancak Türkiye genelinde bu sertifikaya sahip aile hekimi sayısının az olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun uygulamanın başlangıcında bazı bölgelerde erişim zorluklarına neden olabileceğini ifade ediyor.Sağlık sisteminde yenilikçi bir adımHastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve aile hekimliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu yasa teklifi, sağlık hizmetlerine erişimde yeni bir model sunmayı amaçlıyor. Mesai saatleri dışında geleneksel sağlık hizmetlerinin sunulması, vatandaşların farklı taleplerine yanıt verecek bir çözüm olarak görülüyor.Eleştiriler ve beklentilerUzmanlar, düzenlemenin hem olumlu hem de tartışmalı yanları olduğuna dikkat çekiyor. Geleneksel sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması olumlu karşılansa da, sertifikalı hekim sayısının yetersizliği ve raporların ücretli olması gibi detaylar eleştiriliyor. Yasa teklifinin yasalaşması halinde, uygulamanın ilk aşamalarda bazı sorunlara yol açabileceği öngörülüyor.Hacamat nedir? Faydaları nelerdir?Hacamat, vücuttan toksinleri atmayı ve kan dolaşımını iyileştirmeyi hedefleyen geleneksel bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, deri üzerinde küçük kesikler açılarak kanın vakum yoluyla çıkarılması esasına dayanır. Hacamat genellikle şu amaçlarla kullanılır:Hacamat, genellikle sırt, boyun ve omuz gibi bölgelerde uygulanır. Uygulama sırasında, cilt üzerinde vakum etkisi yaratan kupalar (bardaklar) kullanılır. Modern tıbbi çalışmalar, hacamatın bazı faydaları olabileceğini belirtmekle birlikte, bu yöntemin uzman kişiler tarafından steril ortamda yapılması gerektiğini vurgular.Akupunktur nedir? Faydaları nelerdir?Akupunktur, geleneksel Çin tıbbına dayanan, ince iğnelerin belirli noktalara batırılmasıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, vücuttaki enerji akışını (Qi veya Chi olarak bilinir) dengeleyerek iyileşmeyi teşvik etmek amaçlanır. Akupunkturun yaygın olarak kullanıldığı durumlar:Akupunktur, vücuttaki enerji meridyenleri olarak adlandırılan kanalları hedef alır. İğneler, bu kanallarda belirli noktalara yerleştirilerek enerji akışını düzenlemeye çalışır. Batı tıbbında, akupunkturun sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri olabileceği ve ağrıyı hafifletebileceği düşünülmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/dunya-onun-pesinde-ama-sadece-turkiyenin-2-sehrinde-yetisiyor-sayisiz-faydasiyla-nasil-saglik-1090869676.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile hekimliği yeni düzenleme, hacamat ve akupunktur aile hekimi, hacamatın faydaları, hacamat nedir, aile hekimi mesai dışı hizmet, hastane sevk katkı payı indirimi, aile hekimi rapor ücretleri, sertifikalı aile hekimi geleneksel tıp, hastane yoğunluğu azaltma yöntemleri, aile hekimliği yasa teklifi detayları, geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri, aile hekimi sertifika programları