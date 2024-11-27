https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/besiktas-samet-aybaba-ve-brad-friedel-ile-yollarini-ayirdi-1090862666.html

Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollarını ayırdı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollarını... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

samet aybaba

brad friedel

beşiktaş jimnastik kulübü

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Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.Yaptığı duyuruda Beşiktaş, şu ifadelerde bulundu:

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2024

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Sputnik Türkiye

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