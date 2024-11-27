Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollarını ayırdı
01:19 27.11.2024 (güncellendi: 01:20 27.11.2024)
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yaptığı duyuruda Beşiktaş, şu ifadelerde bulundu:
"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2024
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard… pic.twitter.com/fBpBOsLTra