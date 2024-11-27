https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/arabeskin-babasi-muslum-gurses-hayranlarina-mujde-yapay-zeka-ile-kendi-sesinden-olusturulan-albumu-1090882354.html
'Arabeskin babası' Müslüm Gürses hayranlarına müjde: Yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulan albümü piyasaya çıkıyor
'Arabeskin babası' Müslüm Gürses hayranlarına müjde: Yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulan albümü piyasaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Arabeskin unutulmayan isimlerinden olan ve 11 yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in sesi 'yapay zeka' ile sevenleriyle buluşacak. Gürses'in albümü 29... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:13+0300
2024-11-27T13:13+0300
2024-11-27T13:13+0300
yaşam
müslüm gürses
arabesk
yapay zeka
müzik albümü
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Türkiye'de arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses ölümünden 11 yıl sonra 'yapay zeka' ile kendi sesinden oluşturulan albüm ile hayranlarıyla bir kez daha buluşacak. Albümün çıkış şarkısı Kenan Doğulu'nun 'Vay Be'si olacakGürses’in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenen 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu’nun ‘Vay be’si olacak. Albümün çıkış parçası ‘Vay be’ 29 Aralık'ta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220928/spotify-acikladi-turkiyede-arabesk-dinlenmeleri-son-uc-yilda-4-kat-artti--1061714953.html
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müslüm gürses, müslüm gürses albüm, müslüm gürses yapay zeka
müslüm gürses, müslüm gürses albüm, müslüm gürses yapay zeka
'Arabeskin babası' Müslüm Gürses hayranlarına müjde: Yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulan albümü piyasaya çıkıyor
Arabeskin unutulmayan isimlerinden olan ve 11 yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in sesi 'yapay zeka' ile sevenleriyle buluşacak. Gürses'in albümü 29 Aralık'ta çıkıyor.
Türkiye'de arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses ölümünden 11 yıl sonra 'yapay zeka' ile kendi sesinden oluşturulan albüm ile hayranlarıyla bir kez daha buluşacak.
Albümün çıkış şarkısı Kenan Doğulu'nun 'Vay Be'si olacak
Gürses’in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenen 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu’nun ‘Vay be’si olacak. Albümün çıkış parçası ‘Vay be’ 29 Aralık'ta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek.