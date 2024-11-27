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'Arabeskin babası' Müslüm Gürses hayranlarına müjde: Yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulan albümü piyasaya çıkıyor
'Arabeskin babası' Müslüm Gürses hayranlarına müjde: Yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulan albümü piyasaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Arabeskin unutulmayan isimlerinden olan ve 11 yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in sesi 'yapay zeka' ile sevenleriyle buluşacak. Gürses'in albümü 29... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses ölümünden 11 yıl sonra 'yapay zeka' ile kendi sesinden oluşturulan albüm ile hayranlarıyla bir kez daha buluşacak. Albümün çıkış şarkısı Kenan Doğulu'nun 'Vay Be'si olacakGürses’in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenen 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu’nun ‘Vay be’si olacak. Albümün çıkış parçası ‘Vay be’ 29 Aralık'ta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220928/spotify-acikladi-turkiyede-arabesk-dinlenmeleri-son-uc-yilda-4-kat-artti--1061714953.html
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'Arabeskin babası' Müslüm Gürses hayranlarına müjde: Yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulan albümü piyasaya çıkıyor

13:13 27.11.2024
© DHAMüslüm Gürses
Müslüm Gürses - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© DHA
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Arabeskin unutulmayan isimlerinden olan ve 11 yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in sesi 'yapay zeka' ile sevenleriyle buluşacak. Gürses'in albümü 29 Aralık'ta çıkıyor.
Türkiye'de arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses ölümünden 11 yıl sonra 'yapay zeka' ile kendi sesinden oluşturulan albüm ile hayranlarıyla bir kez daha buluşacak.

Albümün çıkış şarkısı Kenan Doğulu'nun 'Vay Be'si olacak

Gürses’in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenen 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu’nun ‘Vay be’si olacak. Albümün çıkış parçası ‘Vay be’ 29 Aralık'ta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek.
Müslüm Gürses - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
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Spotify açıkladı: Türkiye'de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4 kat arttı
28 Eylül 2022, 14:17
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