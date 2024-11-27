https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/95-yasindaki-demans-hastasi-kadini-sok-tabancasiyla-vurup-olumune-neden-olan-polis-suclu-bulundu-1090885516.html

95 yaşındaki demans hastası kadını şok tabancasıyla vurup ölümüne neden olan polis suçlu bulundu

95 yaşındaki demans hastası kadını şok tabancasıyla vurup ölümüne neden olan polis suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

Avustralya'da Kristian White adlı polis, huzurevinde kalan demans hastası 95 yaşındaki kadını şok tabancasıyla vurup ölümüne sebep olmuştu. Avustralya'da... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T15:24+0300

2024-11-27T15:24+0300

2024-11-27T15:25+0300

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polis şiddeti

huzurevi

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Kristian James Samuel White adlı polis, huzurevinde kalan ve yürüteçle ayakta duran 95 yaşındaki Clare Nowland adlı yaşlı kadını şok tabancasıyla vurup yere düşürmüştü. Vurulan kadın sırtüstü yere düşmüş, bir hafta sonra hastanede yaşamını yitirmiş ve polis hakkında dava açılmıştı. Polis, sekiz günlük dava sürecinde kadının elinde bıçak olduğunu ve kendisine defalarca bıçağı yere atmasını söylediğini belirterek kendini savundu. Clare Nowland'ı savunan avukat ise, 45 kilo olan 95 yaşındaki bir kadına karşı şok tabancası kullanmanın ölçüsüz olduğunu ileri sürdü. Mahkeme jürisi, polis memuru Kristian James Samuel White'ı 'adam öldürmeden' suçlu buldu. White'ın cezası daha sonra açıklanacak. Clare Nowland'ın 8 çocuğu, 24 torunu ve 31 torun çocuğu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-polisi-siyahi-askeri-6-el-ates-ederek-oldurdu-1083697302.html

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