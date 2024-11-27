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Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, TÜYEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, eski milletvekili Ali Özgündüz ve teknik direktör Hürser... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T17:33+0300
2024-11-27T17:33+0300
2024-11-28T10:49+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
birleşik arap emirlikleri (bae)
israil
hürser tekinoktay
ali özgündüz
hasan arat
milli istihbarat teşkilatı
beşiktaş
chp
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Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, TÜYEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, eski milletvekili Ali Özgündüz ve teknik direktör Hürser Tekinoktay olacak. Programda sahte dolar olayı, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın, Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığından istifası ve Dubai'de öldürülmesinin ardından katilleri Türkiye'de yakalanan İsrailli haham konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, eski CHP Milletvekili Ali Özgündüz ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Hürser Tekinoktay oldu.Piyasada ne kadar sahte dolar var?Piyasada son derece zor ayırt edilebilen çok yüksek miktarda dolar bulunduğuna dair konuşan Ünver, gerçekçi yapılmış bu sahte paraların yazılımı güncel olmayan para sayma makinelerinden bile geçebildiğini söyledi. Bankalardan sahte dolarlar geldiğine dair duyumlar alındığını belirten Ünver, bankaların merkez şubelerindeki uzman kişilerin bu sahte dolarları ayırt edebildiğini, öte yandan yeterli uzmanlığı olmayan banka personelleri nedeniyle bu dolarların bankalara girdiğini vurguladı. Ünver şu ifadeleri kullandı:Bir haham muammasıZvi Kogan isimli haham Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülmüştü. Hahamı öldüren Özbek kökenli 3 kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet güçlerinin ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade edildi. Olay hakkında açıklamalarda bulunan Özgündüz şu ifadeleri kullandı:AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında bu yönde bir niyet ortaya koyduğunu da hatırlatan Özgündüz, suçluların Birleşik Arap Emirlikleri'ne geri verilmesini, 'iade değil teslim' olarak tanımladı. Hukuk ülkelerinde teslimin yeri olmadığının altını çizen Özgündüz, Birleşik Arap Emirlikleri ile olmayan iade sözleşmesinin, Türkiye ve İsrail arasında bulunduğunu da vurguladı. Özgündüz, BAE'ne teslim edildiği söylenen 3 katil zanlısının gerçekte ise İsrail'e teslim edilmiş olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu düşündüğünü söyledi.Beşiktaş'ta neler oluyor?Besiktaş başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığından istifa etti.İstifa kararını yorumlayan Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Hürser Tekinoktay, şu ifadeleri kullandı:Futbolcuların ve basketbolcuların paralarını alamadığına yönelik iddialar bulunduğunu söyleyen Tekinoktay, Beşiktaş'ta yeni gelen her başkanın önceki kurulan takımı dağıtıp kendi takımını kurduğunu söyledi. Tekinoktay, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
birleşik arap emirlikleri (bae)
israil
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MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, hürser tekinoktay, ali özgündüz, hasan arat, milli istihbarat teşkilatı, beşiktaş, chp, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik
аудио, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, hürser tekinoktay, ali özgündüz, hasan arat, milli istihbarat teşkilatı, beşiktaş, chp, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33 27.11.2024 (güncellendi: 10:49 28.11.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, TÜYEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, eski milletvekili Ali Özgündüz ve teknik direktör Hürser Tekinoktay oldu. Programda sahte dolar olayı, Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeler ve Dubai'de öldürülmesinin ardından katilleri Türkiye'de yakalanan İsrailli haham konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, eski CHP Milletvekili Ali Özgündüz ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Hürser Tekinoktay oldu.
Piyasada ne kadar sahte dolar var?
Piyasada son derece zor ayırt edilebilen çok yüksek miktarda dolar bulunduğuna dair konuşan Ünver, gerçekçi yapılmış bu sahte paraların yazılımı güncel olmayan para sayma makinelerinden bile geçebildiğini söyledi. Bankalardan sahte dolarlar geldiğine dair duyumlar alındığını belirten Ünver, bankaların merkez şubelerindeki uzman kişilerin bu sahte dolarları ayırt edebildiğini, öte yandan yeterli uzmanlığı olmayan banka personelleri nedeniyle bu dolarların bankalara girdiğini vurguladı. Ünver şu ifadeleri kullandı:
'Eski, beyaz baskı dolarlarda sahteyi yakalamak biraz zor çünkü 15 yıl öncesinin teknolojisi ile basılmış paralar. Öte yandan mavi şeritli yeni dolarlar biraz daha detaylı. 600 milyon dolarlık bir sahte dövizin piyasada olduğu söyleniyor fakat bu sayı teyitli değil. Bu bir duyum. Piyasada bu rakamlar biraz da abartılıyor. Bankalar, kendilerince bir aksiyon alıp, 50 veya 100 dolar almadıklarını söylüyorlar'
Zvi Kogan isimli haham Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülmüştü. Hahamı öldüren Özbek kökenli 3 kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet güçlerinin ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade edildi. Olay hakkında açıklamalarda bulunan Özgündüz şu ifadeleri kullandı:
'Bu kişiler neye dayanarak iade edildiler? Bizim taraf olduğumuz ve Avrupa Konseyi üyesi ülkeler tarafından imzalanan, 1957 tarihli çok taraflı bir sözleşme var. Türkiye de buna 1959'daki onayla taraf oldu. Bu sözleşmede Birleşik Arap Emirlikleri yok. Bunun dışında Türkiye'nin taraf olduğu ikili sözleşmeler var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında suçluların iadesi ve adli dayanışmaya ilişkin, Meclis tarafından onaylanmış bir sözleşme yok'
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında bu yönde bir niyet ortaya koyduğunu da hatırlatan Özgündüz, suçluların Birleşik Arap Emirlikleri'ne geri verilmesini, 'iade değil teslim' olarak tanımladı. Hukuk ülkelerinde teslimin yeri olmadığının altını çizen Özgündüz, Birleşik Arap Emirlikleri ile olmayan iade sözleşmesinin, Türkiye ve İsrail arasında bulunduğunu da vurguladı. Özgündüz, BAE'ne teslim edildiği söylenen 3 katil zanlısının gerçekte ise İsrail'e teslim edilmiş olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu düşündüğünü söyledi.
Beşiktaş'ta neler oluyor?
Besiktaş başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığından istifa etti.
İstifa kararını yorumlayan Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Hürser Tekinoktay, şu ifadeleri kullandı:
'Beşiktaş bu yıl sezona başlarken 130 milyon euro'luk değere sahip bir takımı lağvetti, 30 futbolcuyu bedava gönderdi, tekrar 100 milyon euro bir para harcadı. Dolayısıyla servet transferi olduğu kanısındayım. Beşiktaş yönetimi 8,4 milyar küsurluk borcu 6 ayda 12,4 milyara çıkardı. Beşiktaş Kulübü'nün 24 yıllık borç stoku 8 milyardı. Bu yönetim 6 ayda yüzde 50'sini yaptı'
Futbolcuların ve basketbolcuların paralarını alamadığına yönelik iddialar bulunduğunu söyleyen Tekinoktay, Beşiktaş'ta yeni gelen her başkanın önceki kurulan takımı dağıtıp kendi takımını kurduğunu söyledi. Tekinoktay, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
'Hasan Arat gitmek istedi, camia bırakmadı. Getirdikleri model Borussia Dortmund'da var. Hasan bey, Bayern Münih modelini getirmeyi vadederek başkan seçilmişti'