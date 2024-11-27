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Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT

Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, TÜYEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, eski milletvekili Ali Özgündüz ve teknik direktör Hürser... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T17:33+0300

2024-11-27T17:33+0300

2024-11-28T10:49+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

hürser tekinoktay

ali özgündüz

hasan arat

milli istihbarat teşkilatı

beşiktaş

chp

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Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, TÜYEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, eski milletvekili Ali Özgündüz ve teknik direktör Hürser Tekinoktay olacak. Programda sahte dolar olayı, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın, Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığından istifası ve Dubai'de öldürülmesinin ardından katilleri Türkiye'de yakalanan İsrailli haham konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, eski CHP Milletvekili Ali Özgündüz ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Hürser Tekinoktay oldu.Piyasada ne kadar sahte dolar var?Piyasada son derece zor ayırt edilebilen çok yüksek miktarda dolar bulunduğuna dair konuşan Ünver, gerçekçi yapılmış bu sahte paraların yazılımı güncel olmayan para sayma makinelerinden bile geçebildiğini söyledi. Bankalardan sahte dolarlar geldiğine dair duyumlar alındığını belirten Ünver, bankaların merkez şubelerindeki uzman kişilerin bu sahte dolarları ayırt edebildiğini, öte yandan yeterli uzmanlığı olmayan banka personelleri nedeniyle bu dolarların bankalara girdiğini vurguladı. Ünver şu ifadeleri kullandı:Bir haham muammasıZvi Kogan isimli haham Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülmüştü. Hahamı öldüren Özbek kökenli 3 kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet güçlerinin ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade edildi. Olay hakkında açıklamalarda bulunan Özgündüz şu ifadeleri kullandı:AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında bu yönde bir niyet ortaya koyduğunu da hatırlatan Özgündüz, suçluların Birleşik Arap Emirlikleri'ne geri verilmesini, 'iade değil teslim' olarak tanımladı. Hukuk ülkelerinde teslimin yeri olmadığının altını çizen Özgündüz, Birleşik Arap Emirlikleri ile olmayan iade sözleşmesinin, Türkiye ve İsrail arasında bulunduğunu da vurguladı. Özgündüz, BAE'ne teslim edildiği söylenen 3 katil zanlısının gerçekte ise İsrail'e teslim edilmiş olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu düşündüğünü söyledi.Beşiktaş'ta neler oluyor?Besiktaş başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığından istifa etti.İstifa kararını yorumlayan Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Hürser Tekinoktay, şu ifadeleri kullandı:Futbolcuların ve basketbolcuların paralarını alamadığına yönelik iddialar bulunduğunu söyleyen Tekinoktay, Beşiktaş'ta yeni gelen her başkanın önceki kurulan takımı dağıtıp kendi takımını kurduğunu söyledi. Tekinoktay, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

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2024

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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