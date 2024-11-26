https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusyada-ulkede-karisiklik-cikarmak-icin-kurani-kerim-yakan-adama-14-yil-hapis-cezasi--1090835909.html
Rusya'da ülkede karışıklık çıkarmak için Kuran'ı Kerim yakan adama 14 yıl hapis cezası
Rusya'da ülkede karışıklık çıkarmak için Kuran'ı Kerim yakan adama 14 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Rusya'da Ukrayna istihbaratı tarafından aldığı talimatla ülkede karışıklık yaratmak için Kuran-ı Kerim yakan adama 14 yıl hapis cezası verildi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:47+0300
2024-11-26T12:47+0300
2024-11-26T12:47+0300
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Rusya’da mahkeme, geçen yıl Kur’an-ı Kerim’i yakan Nikita Juravel’i 'devlete ihanet' suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına mahkum etti.Volgograd Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Juravel’in, Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) aldığı talimatla Kur’an-ı Kerim’i yaktığı ve Rusya’nın güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtildi.Mahkeme, Juravel’in suçunu kabul ettiğini ve 'devlete ihanet' suçundan dolayı cezalandırıldığını ifade etti. Kararda, “Juravel, işlediği suçlardan ötürü 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır,” ifadelerine yer verildi.Nikita Juravel, Mayıs 2023’te Volgograd şehrinde bir cami önünde Kur’an-ı Kerim’i yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından Çeçenistan’a gönderilmişti. Çeçenistan’daki mahkeme ise Şubat ayında Juravel’i 'manevi değerlere hakaret' ve 'toplumsal düzeni bozmak' suçlarından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Son olarak Volgograd Bölge Mahkemesi, bu eylemin daha geniş bir bağlamda Rusya’nın ulusal güvenliğini hedef alan bir girişim olduğu gerekçesiyle cezayı artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html
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rusya, hapis, hapis cezası, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ayasofya-i kebir cami-i şerif, islam, islam, müslüman
Rusya'da ülkede karışıklık çıkarmak için Kuran'ı Kerim yakan adama 14 yıl hapis cezası
Rusya'da Ukrayna istihbaratı tarafından aldığı talimatla ülkede karışıklık yaratmak için Kuran-ı Kerim yakan adama 14 yıl hapis cezası verildi.
Rusya’da mahkeme, geçen yıl Kur’an-ı Kerim’i yakan Nikita Juravel’i 'devlete ihanet' suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Volgograd Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Juravel’in, Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) aldığı talimatla Kur’an-ı Kerim’i yaktığı ve Rusya’nın güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtildi.
Mahkeme, Juravel’in suçunu kabul ettiğini ve 'devlete ihanet' suçundan dolayı cezalandırıldığını ifade etti. Kararda, “Juravel, işlediği suçlardan ötürü 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır,” ifadelerine yer verildi.
Nikita Juravel, Mayıs 2023’te Volgograd şehrinde bir cami önünde Kur’an-ı Kerim’i yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından Çeçenistan’a gönderilmişti. Çeçenistan’daki mahkeme ise Şubat ayında Juravel’i 'manevi değerlere hakaret' ve 'toplumsal düzeni bozmak' suçlarından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Son olarak Volgograd Bölge Mahkemesi, bu eylemin daha geniş bir bağlamda Rusya’nın ulusal güvenliğini hedef alan bir girişim olduğu gerekçesiyle cezayı artırdı.