https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/namaza-giden-isci-kovuldu-mahkeme-sirkete-tazminat-cezasi-verdi-1090855277.html
Namaza giden işçi kovuldu: Mahkeme şirkete tazminat cezası verdi
Namaza giden işçi kovuldu: Mahkeme şirkete tazminat cezası verdi
Sputnik Türkiye
Konya'da bir akaryakıt firmasında servis destek personeli olarak çalışan Mehmet Yetkin Cuma namazı için işyerinin yakınındaki camiye izin almadan gitti. Namaz... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T18:15+0300
2024-11-26T18:15+0300
2024-11-26T18:22+0300
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2021 yılında namaza gittiği için işten atılan çalışan mahkemede tarafından tazminata haklı bulundu.Konya'da akaryakıt istasyonunda çalışan 42 yaşındaki Mehmet Yetkin Cuma namazı için iş yerinden ayrılarak yakınındaki camiye gitti. Namazdan sonra işine dönen işçi tesis müdürü tarafından izinsiz iş yerini terk ettiği gerekçesi ile işten atıldığını öğrendi. Çalışan, Konya 1. İş Mahkemesi'ne bildirim yaparak işe iade davası açtı. Mahkeme namaza gittiği için çıkarılan işçiyi haklı buldu. Yargı emsal bir karar vererek ''Din ve inanç özgürlüğü anayasal bir haktır'' diyerek çalışanın işe dönüşünü onayladı. İşçi Mehmet Yetkin daha sonra Konya 2. İş Mahkemesi'ne 'Ayrımcılık' davası açtı. Davanın görüldüğü mahkeme İş Kanunu'nun 5.maddesine göre işçiyi haklı bularak şirketin 2 maaş tazminat ödemesine hükmetti. 'Tüm işçiler için emsal karar oldu'Davayı kazanan Mehmet Yetkin'in avukatı ''Söz konusu karar kesin bir karar olduğu için ayrıca itiraz yolu da kapalı. Dolayısıyla iş yerinde ayrımcılığa uğrayan tüm işçiler açısından emsal bir karar oldu'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220425/arslan-anayasa-mahkemesi-60-yillik-tarihinin-en-agir-en-yogun-is-yukuyle-karsi-karsiya-1055835557.html
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cuma namazı, namaz, namaz yasağı, bayram namazı, cenaze namazı, sabah namazı, iş, iş yeri, iş dünyası, firma, türk firmaları, şirket, özel şirket
Namaza giden işçi kovuldu: Mahkeme şirkete tazminat cezası verdi
18:15 26.11.2024 (güncellendi: 18:22 26.11.2024)
Konya'da bir akaryakıt firmasında servis destek personeli olarak çalışan Mehmet Yetkin Cuma namazı için işyerinin yakınındaki camiye izin almadan gitti. Namaz sonrası şirkete dönen çalışan, tesis müdürü tarafından izinsiz gittiği gerekçesi ile iş akdinin fesh edildiğini öğrendi. Olayı yargıya taşıyan çalışan mahkemede haklı bulunarak tazminat aldı.
2021 yılında namaza gittiği için işten atılan çalışan mahkemede tarafından tazminata haklı bulundu.
Konya'da akaryakıt istasyonunda çalışan 42 yaşındaki Mehmet Yetkin Cuma namazı için iş yerinden ayrılarak yakınındaki camiye gitti. Namazdan sonra işine dönen işçi tesis müdürü tarafından izinsiz iş yerini terk ettiği gerekçesi ile işten atıldığını öğrendi. Çalışan, Konya 1. İş Mahkemesi'ne bildirim yaparak işe iade davası açtı. Mahkeme namaza gittiği için çıkarılan işçiyi haklı buldu. Yargı emsal bir karar vererek ''Din ve inanç özgürlüğü anayasal bir haktır'' diyerek çalışanın işe dönüşünü onayladı.
İşçi Mehmet Yetkin daha sonra Konya 2. İş Mahkemesi'ne 'Ayrımcılık' davası açtı. Davanın görüldüğü mahkeme İş Kanunu'nun 5.maddesine göre işçiyi haklı bularak şirketin 2 maaş tazminat ödemesine hükmetti.
'Tüm işçiler için emsal karar oldu'
Davayı kazanan Mehmet Yetkin'in avukatı ''Söz konusu karar kesin bir karar olduğu için ayrıca itiraz yolu da kapalı. Dolayısıyla iş yerinde ayrımcılığa uğrayan tüm işçiler açısından emsal bir karar oldu'' açıklamasında bulundu.