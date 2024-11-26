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Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: İller tek tek sıralandı, çok kuvvetli fırtına, kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: İller tek tek sıralandı, çok kuvvetli fırtına, kar ve sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kasım için Amasya, Samsun, Sivas ve diğer 9 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. 5-15 cm arasında kar örtüsüne neden... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T07:49+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Samsun, Tokat, Yozgat gibi 12 ilde etkili olması beklenen kar yağışı için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar yağışının özellikle iç bölgelerde 5-15 cm yeni kar örtüsüne neden olması bekleniyor.Buzlanma ve Don UyarısıMeteoroloji, özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, trafikte riskler ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek diğer sorunlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Hangi İller Etkilenecek?Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller:Renk Kodları Ne Anlama Geliyor?Meteorolojinin kullandığı renk kodlarının anlamı:Bölgelerde hava durumuİç Anadolu’da kuvvetli kar bekleniyorİç Anadolu bölgesinde özellikle Aksaray, Kayseri ve Sivas çevresinde kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin diğer kesimlerinde ise yer yer buzlanma ve don olayları bekleniyor.Karadeniz’in yüksek kesimleri dikkat!Samsun, Ordu ve Amasya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, kıyı kesimlerinde ise yağmur ve sağanak yağış hakim olacak.Doğu Anadolu’da don ve karla karışık yağmurDoğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapıldı.Sabah ve gece sis bekleniyorMeteoroloji, batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olaylarının görülebileceğini belirtti. Bu durumun özellikle trafiği etkileyebileceği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve buzlanma riskiMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı görülebilir.Ege Bölgesi: Pus ve sis bekleniyorEge Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde buzlanma, don ve pus etkili olabilir.Akdeniz Bölgesi: Yağış ve karla karışık yağmurAkdeniz’de doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.İç Anadolu: Kar yağışı ve buzlanma uyarısıİç Anadolu Bölgesi’nin doğusunda kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları görülebilir.Karadeniz: Kuvvetli yağmur ve kar uyarısıKaradeniz Bölgesi’nde kıyılarda yağmur ve sağanak yağış, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Orta Karadeniz kıyılarında ve Sinop çevresinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar bekleniyor.Doğu Anadolu: Kar ve buzlanma hakimDoğu Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli.Güneydoğu Anadolu: Yağış ve sis bekleniyorGüneydoğu Anadolu’da yağışların güney kesimlerde yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Denizlerde hava durumuDenizlerde Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında fırtına ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.
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Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: İller tek tek sıralandı, çok kuvvetli fırtına, kar ve sağanak geliyor

07:49 26.11.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kasım için Amasya, Samsun, Sivas ve diğer 9 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. 5-15 cm arasında kar örtüsüne neden olması beklenen yağışlar, ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Samsun, Tokat, Yozgat gibi 12 ilde etkili olması beklenen kar yağışı için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar yağışının özellikle iç bölgelerde 5-15 cm yeni kar örtüsüne neden olması bekleniyor.

Buzlanma ve Don Uyarısı

Meteoroloji, özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, trafikte riskler ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek diğer sorunlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hangi İller Etkilenecek?

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller:
Amasya
Çorum
Kayseri
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Ordu
Samsun
Sivas
Tokat
Yozgat
Aksaray

Renk Kodları Ne Anlama Geliyor?

Meteorolojinin kullandığı renk kodlarının anlamı:
Yeşil: Hava durumu normal, herhangi bir tehlike yok.
Sarı: Potansiyel tehlike, dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava durumu tehlikeli, ciddi hasar olasılığı var.
Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli, hayatı tehdit eden olaylar bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu

İç Anadolu’da kuvvetli kar bekleniyor

İç Anadolu bölgesinde özellikle Aksaray, Kayseri ve Sivas çevresinde kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin diğer kesimlerinde ise yer yer buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Karadeniz’in yüksek kesimleri dikkat!

Samsun, Ordu ve Amasya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, kıyı kesimlerinde ise yağmur ve sağanak yağış hakim olacak.

Doğu Anadolu’da don ve karla karışık yağmur

Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapıldı.

Sabah ve gece sis bekleniyor

Meteoroloji, batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olaylarının görülebileceğini belirtti. Bu durumun özellikle trafiği etkileyebileceği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Batı bölgelerinde sıcaklıklar 2-4 derece artacak.
İç ve doğu kesimlerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve buzlanma riski

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı görülebilir.
Edirne: 10°C, parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
Kırklareli: 9°C, parçalı ve az bulutlu.
Kocaeli: 11°C, parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi: Pus ve sis bekleniyor

Ege Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde buzlanma, don ve pus etkili olabilir.
Afyonkarahisar: 2°C, parçalı ve az bulutlu.
Denizli: 10°C, parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 13°C, az bulutlu.
Manisa: 12°C, parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi: Yağış ve karla karışık yağmur

Akdeniz’de doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Adana: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.
Antalya: 17°C, parçalı bulutlu.
Hatay: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.
Mersin: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

İç Anadolu: Kar yağışı ve buzlanma uyarısı

İç Anadolu Bölgesi’nin doğusunda kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları görülebilir.
Ankara: 2°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.
Çankırı: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.
Eskişehir: 3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Konya: 2°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunda hafif kar yağışlı.

Karadeniz: Kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Karadeniz Bölgesi’nde kıyılarda yağmur ve sağanak yağış, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Orta Karadeniz kıyılarında ve Sinop çevresinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar bekleniyor.
Amasya: 4°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı.
Samsun: 9°C, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Tokat: 2°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı.
Trabzon: 12°C, kıyılarda yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Doğu Anadolu: Kar ve buzlanma hakim

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli.
Erzurum: -3°C, çok bulutlu, kar yağışlı.
Kars: 4°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Malatya: 2°C, çok bulutlu, kar yağışlı.
Van: 5°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu: Yağış ve sis bekleniyor

Güneydoğu Anadolu’da yağışların güney kesimlerde yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Diyarbakır: 7°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu.
Gaziantep: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Siirt: 7°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Şanlıurfa: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

Denizlerde hava durumu

Denizlerde Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında fırtına ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.
Karadeniz: Batı ve güneybatıdan, dalga yüksekliği 2-4 metre.
Akdeniz: Kuzey ve kuzeybatıdan, dalga yüksekliği 1-4 metre.
Ege: Kuzeyli yönlerden, dalga yüksekliği 1-3 metre.
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