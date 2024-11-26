https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/meteorolojiden-12-il-icin-sari-kodlu-uyari-iller-tek-tek-siralandi-cok-kuvvetli-firtina-kar-ve-1090819603.html

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: İller tek tek sıralandı, çok kuvvetli fırtına, kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: İller tek tek sıralandı, çok kuvvetli fırtına, kar ve sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kasım için Amasya, Samsun, Sivas ve diğer 9 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. 5-15 cm arasında kar örtüsüne neden... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T07:49+0300

2024-11-26T07:49+0300

2024-11-26T07:49+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Samsun, Tokat, Yozgat gibi 12 ilde etkili olması beklenen kar yağışı için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar yağışının özellikle iç bölgelerde 5-15 cm yeni kar örtüsüne neden olması bekleniyor.Buzlanma ve Don UyarısıMeteoroloji, özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, trafikte riskler ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek diğer sorunlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Hangi İller Etkilenecek?Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller:Renk Kodları Ne Anlama Geliyor?Meteorolojinin kullandığı renk kodlarının anlamı:Bölgelerde hava durumuİç Anadolu’da kuvvetli kar bekleniyorİç Anadolu bölgesinde özellikle Aksaray, Kayseri ve Sivas çevresinde kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin diğer kesimlerinde ise yer yer buzlanma ve don olayları bekleniyor.Karadeniz’in yüksek kesimleri dikkat!Samsun, Ordu ve Amasya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, kıyı kesimlerinde ise yağmur ve sağanak yağış hakim olacak.Doğu Anadolu’da don ve karla karışık yağmurDoğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapıldı.Sabah ve gece sis bekleniyorMeteoroloji, batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olaylarının görülebileceğini belirtti. Bu durumun özellikle trafiği etkileyebileceği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve buzlanma riskiMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı görülebilir.Ege Bölgesi: Pus ve sis bekleniyorEge Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde buzlanma, don ve pus etkili olabilir.Akdeniz Bölgesi: Yağış ve karla karışık yağmurAkdeniz’de doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.İç Anadolu: Kar yağışı ve buzlanma uyarısıİç Anadolu Bölgesi’nin doğusunda kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları görülebilir.Karadeniz: Kuvvetli yağmur ve kar uyarısıKaradeniz Bölgesi’nde kıyılarda yağmur ve sağanak yağış, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Orta Karadeniz kıyılarında ve Sinop çevresinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar bekleniyor.Doğu Anadolu: Kar ve buzlanma hakimDoğu Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli.Güneydoğu Anadolu: Yağış ve sis bekleniyorGüneydoğu Anadolu’da yağışların güney kesimlerde yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Denizlerde hava durumuDenizlerde Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında fırtına ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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