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İngiltere'de gladyatör figürlü 2 bin yıllık bir bıçak sapı keşfedildi
İngiltere'de gladyatör figürlü 2 bin yıllık bir bıçak sapı keşfedildi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 'oldukça nadir görülen ve iyi korunmuş durumda' bir bıçak sapı keşfedildi. Gladyatör şeklin nadir bulunan bu bıçak sapı, Antik Roma savaşçılarının... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:24+0300
2024-11-26T12:24+0300
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bıçak
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İngiltere'nin kuzeyindeki Hadrian Duvarı'nda gladyatör şeklinde bir bıçak sapı keşfedildi. Oldukça nadir olan bu statü, English Heritage'e göre Antik Roma savaşçılarının sınıflarından biri olan 'Secutor' sınıfını tasvir ediyor. Latincede 'takipçiler' anlamına gelen Secutor gladyatörleri takip ettiği kişiyi yakalamak için taşıdığı ağı kullanırmış. Yeni keşfedilen bıçak sapında tasvir edilen Secutor gladyatörü bir miğfer takıyor, büyük bir kalkan taşıyor ve sol elini uzatmış durumda, bu da elinde bir kılıç tuttuğu anlamına gelebilir.English Heritage'ın yaptığı basın açıklamasına göre, Roma dünyasında uğursuz kabul edilen bir özellik olan 'solaklığın', bu bıçak sapında tasvir edildiğini, bunun nedeninin de belirli bir gladyatörün gösterildiği anlamına gelebileceğini açıkladı.Gladyatörler büyük ölçüde köleler ve suçlulardan oluşmasına rağmen, başarılı olanları dönemlerinde oldukça popülerdi. Gladyatörler, kendilerini takip ederek onlara hediye veren hayranlara sahiptiler. English Heritage, 'bıçak sapını yaptıran kişinin, 'tasvir edilen gladyatörü' gerçekten sevmiş ve bıçak sapını onu temsil edecek şekilde özel olarak yaptırmış olabileceğini' söylüyor.İki bin yıllık bir geçmişe sahip bıçak sapı, Tyne Nehri'nde, Romalılar tarafından kuzeydoğu İngiltere'de inşa edilen bir savunma bariyeri olan Hadrian Duvarı'ndaki Corbridge Roma Kasabası'nda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/turkiyenin-antik-gizem-dolu-yerleri-antik-sifa-kaynaklari-mi-yoksa-uzaylilarinizlerimi-1090695094.html
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ingiltere, keşif, gladyatör, gladyatör miğferi, savaşçı, kılıç, bıçak, hadrian duvarı
ingiltere, keşif, gladyatör, gladyatör miğferi, savaşçı, kılıç, bıçak, hadrian duvarı

İngiltere'de gladyatör figürlü 2 bin yıllık bir bıçak sapı keşfedildi

12:24 26.11.2024
© Fotoğraf : English Heritageİngiltere'de gladyatör figürlü bıçak sapı bulundu
İngiltere'de gladyatör figürlü bıçak sapı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Fotoğraf : English Heritage
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İngiltere'de 'oldukça nadir görülen ve iyi korunmuş durumda' bir bıçak sapı keşfedildi. Gladyatör şeklin nadir bulunan bu bıçak sapı, Antik Roma savaşçılarının statülerine dair yeni bir ışık tuttu.
İngiltere'nin kuzeyindeki Hadrian Duvarı'nda gladyatör şeklinde bir bıçak sapı keşfedildi. Oldukça nadir olan bu statü, English Heritage'e göre Antik Roma savaşçılarının sınıflarından biri olan 'Secutor' sınıfını tasvir ediyor.
Latincede 'takipçiler' anlamına gelen Secutor gladyatörleri takip ettiği kişiyi yakalamak için taşıdığı ağı kullanırmış. Yeni keşfedilen bıçak sapında tasvir edilen Secutor gladyatörü bir miğfer takıyor, büyük bir kalkan taşıyor ve sol elini uzatmış durumda, bu da elinde bir kılıç tuttuğu anlamına gelebilir.
English Heritage'ın yaptığı basın açıklamasına göre, Roma dünyasında uğursuz kabul edilen bir özellik olan 'solaklığın', bu bıçak sapında tasvir edildiğini, bunun nedeninin de belirli bir gladyatörün gösterildiği anlamına gelebileceğini açıkladı.
Gladyatörler büyük ölçüde köleler ve suçlulardan oluşmasına rağmen, başarılı olanları dönemlerinde oldukça popülerdi. Gladyatörler, kendilerini takip ederek onlara hediye veren hayranlara sahiptiler. English Heritage, 'bıçak sapını yaptıran kişinin, 'tasvir edilen gladyatörü' gerçekten sevmiş ve bıçak sapını onu temsil edecek şekilde özel olarak yaptırmış olabileceğini' söylüyor.
İki bin yıllık bir geçmişe sahip bıçak sapı, Tyne Nehri'nde, Romalılar tarafından kuzeydoğu İngiltere'de inşa edilen bir savunma bariyeri olan Hadrian Duvarı'ndaki Corbridge Roma Kasabası'nda bulundu.
Türkiye’nin antik gizem dolu yerleri: Antik şifa kaynakları mı yoksa 'uzaylıların izleri' mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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