https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gidada-fiyat-yukselisi-suruyor-54-aydir-surekli-artiyor-1090833325.html

Gıdada fiyat yükselişi sürüyor: 54 aydır sürekli artıyor

Gıdada fiyat yükselişi sürüyor: 54 aydır sürekli artıyor

Sputnik Türkiye

Gıda fiyatları endeksi kasım raporuna göre, gıda fiyatları 54 aydır sürekli artıyor. Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6.9 artış yaşandı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T11:48+0300

2024-11-26T11:48+0300

2024-11-26T11:48+0300

ekonomi

gıda

gıda fiyatları

gıda ürünü

enflasyon

birleşik kamu-iş konfederasyonu

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Türkiye'de temel gıda fiyatlarındaki enflasyon sürekli gündemde. Birleşik Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan gıda fiyatları endeksi kasım ayı raporuna göre, haziran 2020'den beri yani 54 aydır gıda fiyatları sürekli artıyor. Bu sürede fiyatlardaki artış 14 kata ulaştı. Kasım ayında en çok meyvenin fiyatı artarken, yıllık gıda enflasyon oranı yüzde 67.1'e ulaştı. Bir önceki aya göre artış yüzde 6.9'u bulduKasım 2024’te gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 artış görüldü. Raporda detaylarda verilen fiyat artışları şu şekilde oldu:Meyve fiyatları yüzde 30 arttıMeyve fiyatlarının yüzde 30,2 oranında yükseldiği kasım ayında sebze fiyatlarında da bir önceki aya göre yüzde 14,3 oranında artış oldu. Bakliyat fiyatlarının önceki aya göre yüzde 6 oranında arttığı kasım ayında salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatları ise yüzde 3,7 oranında yükseldi.Mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için kasımda, bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında daha fazla para ödemek zorunda kaldı."11 aylık gıda enflasyonu yüzde 57,3Gıda fiyatlarında bu yılın ilk on bir aylık döneminde toplam yüzde 57,3 oranında artış görüldü. Geçen yılın aralık ayındaki fiyatlara göre ekmek-pirinç-un-bulgur-makarna fiyatları yüzde 38,6, et-balık yüzde 35,7, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,4, yağ fiyatları yüzde 57,4, meyve fiyatları yüzde 145,2, sebze fiyatları yüzde 172,1, bakliyat fiyatları yüzde 27,8, diğer ürünlerin fiyatları yüzde 36,3 oranında yükseldi.Yıllık gıda fiyatları enflasyonu yüzde 67,1Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 44,7, et-balık fiyatlarında 40,8, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 28,4 oranlarında artış oldu.Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 61,9 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 142,4, sebze fiyatları ise yüzde 253,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 32,1, diğer gıda fiyatları ise yüzde 39,6 oranında zamlandı. Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon ise yüzde 67,1 oranında arttı."

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