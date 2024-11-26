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Emmy Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?
Emmy Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in ikinci kez aday gösterildiği 52. Emmy Ödülleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek. Ödül töreni 26... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024 Emmy Ödül Töreni'nde Haluk Bilginer Şahsiyet Dizisi'nde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteri ile ikinci kez aday oldu.Uluslararası Emmy Ödülleri, ABD'nin New York kentinde 26 Kasım Salı günü saat 01.00 ile 07.00 arasında düzenlenecek. Ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer'in Şahsiyet Dizisi'nde canlandırdığı Agah Beyoğlu rolü ile ikinci kez aday oldu. Emmy Ödülleri tarihinde aynı rol ile iki kez aday olan ilk kişi olan Haluk Bilginer, 2019 yılındaki ilk adaylığında Emmy Kazanmıştı.Emmy Ödülleri hangi kanalda?2024 Emmy Ödülleri 26 Kasım Salı gecesi (Türkiye Saati İle) 01.00'da ABC kanalından canlı yayınlanacak. Türk oyuncu Haluk Bilginer'in adaylıktan ödül alıp alamadığı sabah TSİ 07.00'a kadar belli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20191126/haluk-bilginer-47-uluslararasi-emmy-odullerinde-en-iyi-erkek-oyuncu-secildi-1040695871.html
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Emmy Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?

00:27 26.11.2024 (güncellendi: 00:34 26.11.2024)
© AA / Tayfun CoşkunHaluk Bilginer
Haluk Bilginer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA / Tayfun Coşkun
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Usta oyuncu Haluk Bilginer'in ikinci kez aday gösterildiği 52. Emmy Ödülleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek. Ödül töreni 26 Kasım Salı günü TSİ saat 01.00'da başlayacak. Sabah saatlerine kadar sürecek etkinlikte Haluk Bilginer'in rakipleri arasında ünlü dizi oyuncuları yer alacak.
2024 Emmy Ödül Töreni'nde Haluk Bilginer Şahsiyet Dizisi'nde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteri ile ikinci kez aday oldu.
Uluslararası Emmy Ödülleri, ABD'nin New York kentinde 26 Kasım Salı günü saat 01.00 ile 07.00 arasında düzenlenecek. Ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer'in Şahsiyet Dizisi'nde canlandırdığı Agah Beyoğlu rolü ile ikinci kez aday oldu. Emmy Ödülleri tarihinde aynı rol ile iki kez aday olan ilk kişi olan Haluk Bilginer, 2019 yılındaki ilk adaylığında Emmy Kazanmıştı.

Emmy Ödülleri hangi kanalda?

2024 Emmy Ödülleri 26 Kasım Salı gecesi (Türkiye Saati İle) 01.00'da ABC kanalından canlı yayınlanacak. Türk oyuncu Haluk Bilginer'in adaylıktan ödül alıp alamadığı sabah TSİ 07.00'a kadar belli olacak.
Haluk Bilginer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2019
YAŞAM
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
26 Kasım 2019, 04:51
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