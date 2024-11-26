https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/disisleri-bakani-fidan-medeniyetler-catismasina-gercek-anlamda-hic-bu-kadar-yakin-olmamistik-1090848120.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık
Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık
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Portekiz'de düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medeniyetler çatışmasına vurgu yaparken bunun... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T16:06+0300
2024-11-26T16:06+0300
2024-11-26T16:06+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanı
bm medeniyetler ittifakı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na katıldı. Fidan konuşmasında medeniyetler çatışmasına dikkat çekerek, "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir." dedi.Bakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, bugün şahit olunanların 2006'da yüksek düzeyli grubun raporunda altını çizdikleri hususları tam olarak ortaya koyduklarını dile getirirken, Orta Doğu'daki sorunları çözmeden, küresel anlamda kalıcı barışa ulaşmasının mümkün olmayacağını vurguladı.'Gazze'de yaşanan insani felakete sessiz kalamazlar'Fidan, Gazze'deki masum çocuklar da dahil olmak üzere on binlerce insanın öldürüldüğü sürece ve milyonlarca insanın açlığa, yoksulluğa ve ölüme terk edilmiş durumda olduğu sürece ufukta barış görünmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:"Ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır""Dini nefretten kaynaklanan her türlü şiddet eylemine verilecek cevap, dayanışma, eşitlik ve eşit haysiyete saygıdır." diye konuşan Fidan, ayrımcılığın doğrudan ve dolaylı tüm biçimlerine karşı koymanın önemine dikkati çekti. "İslamofobi, antisemitizm ve din veya inanca dayalı her türlü ayrımcılık da dahil olmak üzere ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır." ifadesini kullanan Fidan, herkesin teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.Fidan, tanık oldukları her türlü adaletsizliği dile getirme ve dini inanca dayalı hoşgörüsüzlük, kışkırtma ve tacizi kınama sorumluluğu taşıdıklarına işaret etti. Bakan Fidan, "Bu forumu çağrımızı yenilemek için bir fırsat olarak değerlendirelim. Çağrımız yanlış algıların, nefretin, şiddetin ve çatışmanın kısır döngüsüne son verme çağrısıdır. Kan dökülmesini durdurmak için yeniden söz verelim, barış inşa etmek için diyaloğa başvuralım. Türkiye bu yöndeki tüm çabalara güçlü bir destek vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.
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hakan fidan, dışişleri bakanı, bm medeniyetler ittifakı
hakan fidan, dışişleri bakanı, bm medeniyetler ittifakı
Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık
Portekiz'de düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medeniyetler çatışmasına vurgu yaparken bunun insanlık için bir uyarı olduğuna dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na katıldı. Fidan konuşmasında medeniyetler çatışmasına dikkat çekerek, "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir." dedi.
Bakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, bugün şahit olunanların 2006'da yüksek düzeyli grubun raporunda altını çizdikleri hususları tam olarak ortaya koyduklarını dile getirirken, Orta Doğu'daki sorunları çözmeden, küresel anlamda kalıcı barışa ulaşmasının mümkün olmayacağını vurguladı.
'Gazze'de yaşanan insani felakete sessiz kalamazlar'
Fidan, Gazze'deki masum çocuklar da dahil olmak üzere on binlerce insanın öldürüldüğü sürece ve milyonlarca insanın açlığa, yoksulluğa ve ölüme terk edilmiş durumda olduğu sürece ufukta barış görünmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Medeniyetler İttifakı'nı ve onun temel değerlerini destekleyen ülkeler, Gazze'de yaşanan insani felakete sessiz kalamazlar. Bu nedenle Filistin'e barış isteyen ülkelerin bugün bu salonda bulunması tesadüf değildir. Ateşkes kelimesini telaffuz etmekten dahi aciz olanlar ise yoklar. Uluslararası hukuka ve evrensel değerlere saygı duymadan bizlere ders verenler bugün bu salonda değiller çünkü bu, bir barış ittifakıdır. Sadece Batı'da değil, Filistin de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında da barış ittifakıdır."
"Ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır"
"Dini nefretten kaynaklanan her türlü şiddet eylemine verilecek cevap, dayanışma, eşitlik ve eşit haysiyete saygıdır." diye konuşan Fidan, ayrımcılığın doğrudan ve dolaylı tüm biçimlerine karşı koymanın önemine dikkati çekti. "İslamofobi, antisemitizm ve din veya inanca dayalı her türlü ayrımcılık da dahil olmak üzere ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır." ifadesini kullanan Fidan, herkesin teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.
Fidan, tanık oldukları her türlü adaletsizliği dile getirme ve dini inanca dayalı hoşgörüsüzlük, kışkırtma ve tacizi kınama sorumluluğu taşıdıklarına işaret etti. Bakan Fidan, "Bu forumu çağrımızı yenilemek için bir fırsat olarak değerlendirelim. Çağrımız yanlış algıların, nefretin, şiddetin ve çatışmanın kısır döngüsüne son verme çağrısıdır. Kan dökülmesini durdurmak için yeniden söz verelim, barış inşa etmek için diyaloğa başvuralım. Türkiye bu yöndeki tüm çabalara güçlü bir destek vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.