Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık

Portekiz'de düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medeniyetler çatışmasına vurgu yaparken bunun... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090847825_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3655595fa5db9bf27413903626db9a6f.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na katıldı. Fidan konuşmasında medeniyetler çatışmasına dikkat çekerek, "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir." dedi.Bakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, bugün şahit olunanların 2006'da yüksek düzeyli grubun raporunda altını çizdikleri hususları tam olarak ortaya koyduklarını dile getirirken, Orta Doğu'daki sorunları çözmeden, küresel anlamda kalıcı barışa ulaşmasının mümkün olmayacağını vurguladı.'Gazze'de yaşanan insani felakete sessiz kalamazlar'Fidan, Gazze'deki masum çocuklar da dahil olmak üzere on binlerce insanın öldürüldüğü sürece ve milyonlarca insanın açlığa, yoksulluğa ve ölüme terk edilmiş durumda olduğu sürece ufukta barış görünmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:"Ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır""Dini nefretten kaynaklanan her türlü şiddet eylemine verilecek cevap, dayanışma, eşitlik ve eşit haysiyete saygıdır." diye konuşan Fidan, ayrımcılığın doğrudan ve dolaylı tüm biçimlerine karşı koymanın önemine dikkati çekti. "İslamofobi, antisemitizm ve din veya inanca dayalı her türlü ayrımcılık da dahil olmak üzere ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır." ifadesini kullanan Fidan, herkesin teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.Fidan, tanık oldukları her türlü adaletsizliği dile getirme ve dini inanca dayalı hoşgörüsüzlük, kışkırtma ve tacizi kınama sorumluluğu taşıdıklarına işaret etti. Bakan Fidan, "Bu forumu çağrımızı yenilemek için bir fırsat olarak değerlendirelim. Çağrımız yanlış algıların, nefretin, şiddetin ve çatışmanın kısır döngüsüne son verme çağrısıdır. Kan dökülmesini durdurmak için yeniden söz verelim, barış inşa etmek için diyaloğa başvuralım. Türkiye bu yöndeki tüm çabalara güçlü bir destek vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

