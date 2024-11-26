https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/61-yasindaki-kadin-ilk-kez-anne-oldu-ulkenin-en-yasli-dogum-yapan-kadini-unvanini-aldi-1090851178.html

61 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu: Ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını ünvanını aldı

61 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu: Ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını ünvanını aldı

Sputnik Türkiye

Kuzey Makedonya'da 61 yaşında kadın ilk çocuğunu kucağına aldı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T16:45+0300

2024-11-26T16:45+0300

2024-11-26T16:45+0300

dünya

kuzey makedonya

sağlık

doğum

61 yaşında anne olan kadın

geç doğum

bebek

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Kuzey Makedonya'da 61 yaşında anne olan kadın bir ilke imza attı ve 'ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını' oldu. 2.3 kilo doğan erkek bebeğe Petar adı verilirken annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kiril ve Metodiy Üniversitesi Jinekoloji ve Doğum Kliniği Müdürü İrena Aleksiovska Papestiev, 61 yaşındaki bir kadının ilk doğumunu yaptığını ve 'ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını' unvanını aldığını dile getirdi. Tıp dünyasında sınırların olmadığını belirten Aleksiovska Papestiev, 2,3 kilogram ağırlığındaki, 48 santimetre boyundaki erkek bebeğe Petar isminin verildiğini ifade etti.Hamileliğini tüm ülke takip ettiGebeliğin, dondurulan yumurtalık aracılığıyla invitro dölleme yöntemiyle gerçekleştiğini ve bu vakanın Kuzey Makedonya'da bir ilk olduğunu aktaran Aleksiovska Papestiev, kadının hamilelik sürecinin ülke genelinde ilgiyle takip edildiğini belirtti. Aleksiovska Papestiev, doğumun hamileliğin 36'ncı haftasında üniversite kliniğinde gerçekleştiğini söyleyerek, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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kuzey makedonya, sağlık, doğum, 61 yaşında anne olan kadın, geç doğum , bebek