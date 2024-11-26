https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/61-yasindaki-kadin-ilk-kez-anne-oldu-ulkenin-en-yasli-dogum-yapan-kadini-unvanini-aldi-1090851178.html
61 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu: Ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını ünvanını aldı
61 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu: Ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını ünvanını aldı
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Kuzey Makedonya'da 61 yaşında kadın ilk çocuğunu kucağına aldı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T16:45+0300
2024-11-26T16:45+0300
2024-11-26T16:45+0300
dünya
kuzey makedonya
sağlık
doğum
61 yaşında anne olan kadın
geç doğum
bebek
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Kuzey Makedonya'da 61 yaşında anne olan kadın bir ilke imza attı ve 'ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını' oldu. 2.3 kilo doğan erkek bebeğe Petar adı verilirken annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kiril ve Metodiy Üniversitesi Jinekoloji ve Doğum Kliniği Müdürü İrena Aleksiovska Papestiev, 61 yaşındaki bir kadının ilk doğumunu yaptığını ve 'ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını' unvanını aldığını dile getirdi. Tıp dünyasında sınırların olmadığını belirten Aleksiovska Papestiev, 2,3 kilogram ağırlığındaki, 48 santimetre boyundaki erkek bebeğe Petar isminin verildiğini ifade etti.Hamileliğini tüm ülke takip ettiGebeliğin, dondurulan yumurtalık aracılığıyla invitro dölleme yöntemiyle gerçekleştiğini ve bu vakanın Kuzey Makedonya'da bir ilk olduğunu aktaran Aleksiovska Papestiev, kadının hamilelik sürecinin ülke genelinde ilgiyle takip edildiğini belirtti. Aleksiovska Papestiev, doğumun hamileliğin 36'ncı haftasında üniversite kliniğinde gerçekleştiğini söyleyerek, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/bu-vakalar-bilim-dunyasini-bile-sasirtiyor-iki-kere-hamile-kalmak-mumkun-mu-uykusuzluk-oldurur-mu-1089746239.html
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kuzey makedonya, sağlık, doğum, 61 yaşında anne olan kadın, geç doğum , bebek
kuzey makedonya, sağlık, doğum, 61 yaşında anne olan kadın, geç doğum , bebek
61 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu: Ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını ünvanını aldı
Kuzey Makedonya'da 61 yaşında kadın ilk çocuğunu kucağına aldı.
Kuzey Makedonya'da 61 yaşında anne olan kadın bir ilke imza attı ve 'ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını' oldu. 2.3 kilo doğan erkek bebeğe Petar adı verilirken annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kiril ve Metodiy Üniversitesi Jinekoloji ve Doğum Kliniği Müdürü İrena Aleksiovska Papestiev, 61 yaşındaki bir kadının ilk doğumunu yaptığını ve 'ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını' unvanını aldığını dile getirdi. Tıp dünyasında sınırların olmadığını belirten Aleksiovska Papestiev, 2,3 kilogram ağırlığındaki, 48 santimetre boyundaki erkek bebeğe Petar isminin verildiğini ifade etti.
Hamileliğini tüm ülke takip etti
Gebeliğin, dondurulan yumurtalık aracılığıyla invitro dölleme yöntemiyle gerçekleştiğini ve bu vakanın Kuzey Makedonya'da bir ilk olduğunu aktaran Aleksiovska Papestiev, kadının hamilelik sürecinin ülke genelinde ilgiyle takip edildiğini belirtti. Aleksiovska Papestiev, doğumun hamileliğin 36'ncı haftasında üniversite kliniğinde gerçekleştiğini söyleyerek, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.