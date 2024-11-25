https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kanun-teklifi-meclise-sunuldu-genel-saglik-sigortasi-borclari-siliniyor-1090801696.html
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Sputnik Türkiye
Genel Sağlık Sigortası borçları yeniden düzenleniyor. Meclis'e sunulan kanun teklifi ile 2015 yılından önceki borçlar tamamen silinecek. Düzenleme ile yaklaşık... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T15:59+0300
2024-11-25T15:59+0300
2024-11-25T16:09+0300
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Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor.GSS borcu silinecek mi?Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/400-bin-kisinin-gss-borclari-silinecek-kimler-yararlanacak-1090785849.html
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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
15:59 25.11.2024 (güncellendi: 16:09 25.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Genel Sağlık Sigortası borçları yeniden düzenleniyor. Meclis'e sunulan kanun teklifi ile 2015 yılından önceki borçlar tamamen silinecek. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.