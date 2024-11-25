https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ingiltereden-tartismali-rapor-yuzuklerin-efendisi-ve-1984-gibi-kitaplari-okuyanlar-terorist-1090794866.html

İngiltere'den tartışmalı rapor: Yüzüklerin Efendisi ve 1984 gibi kitapları okuyanlar 'terörist' sayılabilir

İngiltere'den tartışmalı rapor: Yüzüklerin Efendisi ve 1984 gibi kitapları okuyanlar 'terörist' sayılabilir

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin terörle mücadele programı Prevent, İngiliz yazarlar ve kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 2023'te Tolkien, Orwell ve Huxley gibi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T14:00+0300

2024-11-25T14:00+0300

2024-11-25T14:00+0300

dünya

yüzüklerin efendisi

yüzüklerin efendisi (film)

yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı

j. r. r. tolkien

1984

1984 (büyük gözaltı)

sansür

sansür şefi

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İngiltere'nin hükümetinin terörle mücadele programı Prevent tarafından yayımlandığı iddia edilen bir raporda, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, George Orwell ve Aldous Huxley gibi yazarların eserlerinin aşırı sağcı radikalizme yol açabileceği öne sürüldü. X'in sahibi Elon Musk'un konuyla ilgili, "İngiltere'de neler oluyor?!" tweeti, konuyu tekrardan gündeme getirdi. Ne olmuştu? Tartışmalı raporda Orwell’in '1984' romanından Thomas Hobbes’un 'Leviathan'ına, C.S. Lewis’in 'Narnia Günlükleri'nden J.R.R. Tolkien’in 'Yüzüklerin Efendisi' serisine kadar uzanan bir dizi eseri, 'radikal sağ ideolojilere eğilim gösterebilecek içerik' olarak tanımladı. Hatta, eski Muhafazakâr Bakan Michael Portillo’nun bir BBC tren belgeseli bile bu listede yer aldı.İngiltere ne yapmaya çalışıyor?2011 yılında başlatılan ve İngiltere'nin terörle mücadele stratejisi olan 'Contest' kapsamında yer alan Prevent programı, radikalleşmeyi önleme hedefi taşıyor. Program, 'temel İngiliz değerlerine muhalefet' olarak tanımladığı şiddet içermeyen aşırılıkçılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor. Ancak programın, klasik edebi eserleri ve siyasi filozofları bu kapsamda değerlendirmesi, akademik ve edebi çevrelerde tepki topladı. Fakat raporun yayımlanmasının ardından eleştiriler giderek büyüdü. Yazar ve politik analist Douglas Murray, The Spectator dergisindeki köşe yazısında, “Prevent, halkı korumak için vardı. Ancak zamanla, ülkemizin değerlerine ve insanlarına karşı bir yapıya dönüştü” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Birçok kurumdan tepki geldiHristiyan Enstitüsü ise rapora tepki göstererek, “C.S. Lewis, Tolkien veya tren belgeselleri hiçbir temele dayanmadan radikalleşmeyle suçlanamaz. Eğer demokrasinin temellerini baltalıyorsanız, demokrasiyi koruyamazsınız” açıklamasında bulundu. Farklı medya kuruluşlarında da konu ele alınarak tartışmalara sahne oldu. J.R.R. Tolkien’in 'Yüzüklerin Efendisi' ve C.S. Lewis’in 'Narnia Günlükleri' gibi eserleri, dünya çapında milyonlarca kopya sattı, 50’den fazla dile çevrilmiş ve sinema ile televizyona uyarlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220906/elon-musktan-guc-yuzukleri-yorumu-tolkien-mezarinda-ters-dondu-1060857823.html

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