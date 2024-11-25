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İngiltere'den tartışmalı rapor: Yüzüklerin Efendisi ve 1984 gibi kitapları okuyanlar 'terörist' sayılabilir
İngiltere'den tartışmalı rapor: Yüzüklerin Efendisi ve 1984 gibi kitapları okuyanlar 'terörist' sayılabilir
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin terörle mücadele programı Prevent, İngiliz yazarlar ve kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 2023'te Tolkien, Orwell ve Huxley gibi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T14:00+0300
2024-11-25T14:00+0300
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yüzüklerin efendisi
yüzüklerin efendisi (film)
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı
j. r. r. tolkien
1984
1984 (büyük gözaltı)
sansür
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İngiltere'nin hükümetinin terörle mücadele programı Prevent tarafından yayımlandığı iddia edilen bir raporda, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, George Orwell ve Aldous Huxley gibi yazarların eserlerinin aşırı sağcı radikalizme yol açabileceği öne sürüldü. X'in sahibi Elon Musk'un konuyla ilgili, "İngiltere'de neler oluyor?!" tweeti, konuyu tekrardan gündeme getirdi. Ne olmuştu? Tartışmalı raporda Orwell’in '1984' romanından Thomas Hobbes’un 'Leviathan'ına, C.S. Lewis’in 'Narnia Günlükleri'nden J.R.R. Tolkien’in 'Yüzüklerin Efendisi' serisine kadar uzanan bir dizi eseri, 'radikal sağ ideolojilere eğilim gösterebilecek içerik' olarak tanımladı. Hatta, eski Muhafazakâr Bakan Michael Portillo’nun bir BBC tren belgeseli bile bu listede yer aldı.İngiltere ne yapmaya çalışıyor?2011 yılında başlatılan ve İngiltere'nin terörle mücadele stratejisi olan 'Contest' kapsamında yer alan Prevent programı, radikalleşmeyi önleme hedefi taşıyor. Program, 'temel İngiliz değerlerine muhalefet' olarak tanımladığı şiddet içermeyen aşırılıkçılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor. Ancak programın, klasik edebi eserleri ve siyasi filozofları bu kapsamda değerlendirmesi, akademik ve edebi çevrelerde tepki topladı. Fakat raporun yayımlanmasının ardından eleştiriler giderek büyüdü. Yazar ve politik analist Douglas Murray, The Spectator dergisindeki köşe yazısında, “Prevent, halkı korumak için vardı. Ancak zamanla, ülkemizin değerlerine ve insanlarına karşı bir yapıya dönüştü” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Birçok kurumdan tepki geldiHristiyan Enstitüsü ise rapora tepki göstererek, “C.S. Lewis, Tolkien veya tren belgeselleri hiçbir temele dayanmadan radikalleşmeyle suçlanamaz. Eğer demokrasinin temellerini baltalıyorsanız, demokrasiyi koruyamazsınız” açıklamasında bulundu. Farklı medya kuruluşlarında da konu ele alınarak tartışmalara sahne oldu. J.R.R. Tolkien’in 'Yüzüklerin Efendisi' ve C.S. Lewis’in 'Narnia Günlükleri' gibi eserleri, dünya çapında milyonlarca kopya sattı, 50’den fazla dile çevrilmiş ve sinema ile televizyona uyarlandı.
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yüzüklerin efendisi, yüzüklerin efendisi (film), yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı, j. r. r. tolkien, 1984, 1984 (büyük gözaltı), sansür, sansür şefi, baskı, dijital baskı, siyasi baskı, ingiltere
yüzüklerin efendisi, yüzüklerin efendisi (film), yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı, j. r. r. tolkien, 1984, 1984 (büyük gözaltı), sansür, sansür şefi, baskı, dijital baskı, siyasi baskı, ingiltere

İngiltere'den tartışmalı rapor: Yüzüklerin Efendisi ve 1984 gibi kitapları okuyanlar 'terörist' sayılabilir

14:00 25.11.2024
© Flickr / Oscar Gende VillarModor / Yüzüklerin Efendisi
Modor / Yüzüklerin Efendisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© Flickr / Oscar Gende Villar
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İngiltere'nin terörle mücadele programı Prevent, İngiliz yazarlar ve kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 2023'te Tolkien, Orwell ve Huxley gibi yazarların eserlerinin ırkçı söylemler kullanan kişiler tarafından takip edildiği ifadeleri, Hristiyan Derneği ve daha birçok gazeteciyi kızdırdı.
İngiltere'nin hükümetinin terörle mücadele programı Prevent tarafından yayımlandığı iddia edilen bir raporda, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, George Orwell ve Aldous Huxley gibi yazarların eserlerinin aşırı sağcı radikalizme yol açabileceği öne sürüldü. X'in sahibi Elon Musk'un konuyla ilgili, "İngiltere'de neler oluyor?!" tweeti, konuyu tekrardan gündeme getirdi.

Ne olmuştu?

Tartışmalı raporda Orwell’in '1984' romanından Thomas Hobbes’un 'Leviathan'ına, C.S. Lewis’in 'Narnia Günlükleri'nden J.R.R. Tolkien’in 'Yüzüklerin Efendisi' serisine kadar uzanan bir dizi eseri, 'radikal sağ ideolojilere eğilim gösterebilecek içerik' olarak tanımladı. Hatta, eski Muhafazakâr Bakan Michael Portillo’nun bir BBC tren belgeseli bile bu listede yer aldı.

İngiltere ne yapmaya çalışıyor?

2011 yılında başlatılan ve İngiltere'nin terörle mücadele stratejisi olan 'Contest' kapsamında yer alan Prevent programı, radikalleşmeyi önleme hedefi taşıyor. Program, 'temel İngiliz değerlerine muhalefet' olarak tanımladığı şiddet içermeyen aşırılıkçılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor. Ancak programın, klasik edebi eserleri ve siyasi filozofları bu kapsamda değerlendirmesi, akademik ve edebi çevrelerde tepki topladı.
Fakat raporun yayımlanmasının ardından eleştiriler giderek büyüdü. Yazar ve politik analist Douglas Murray, The Spectator dergisindeki köşe yazısında, “Prevent, halkı korumak için vardı. Ancak zamanla, ülkemizin değerlerine ve insanlarına karşı bir yapıya dönüştü” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Birçok kurumdan tepki geldi

Hristiyan Enstitüsü ise rapora tepki göstererek, “C.S. Lewis, Tolkien veya tren belgeselleri hiçbir temele dayanmadan radikalleşmeyle suçlanamaz. Eğer demokrasinin temellerini baltalıyorsanız, demokrasiyi koruyamazsınız” açıklamasında bulundu.
Farklı medya kuruluşlarında da konu ele alınarak tartışmalara sahne oldu.
J.R.R. Tolkien’in 'Yüzüklerin Efendisi' ve C.S. Lewis’in 'Narnia Günlükleri' gibi eserleri, dünya çapında milyonlarca kopya sattı, 50’den fazla dile çevrilmiş ve sinema ile televizyona uyarlandı.
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Elon Musk'tan 'Güç Yüzükleri' yorumu: Tolkien mezarında ters döndü
6 Eylül 2022, 12:33
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