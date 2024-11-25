https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/a-milli-erkek-basketbol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-1090813074.html
Türkiye 26. kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak
Türkiye 26. kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak
Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. A Milli Takım Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenerek üst üste 15, toplamda da 26... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T21:47+0300
2024-11-25T21:47+0300
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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta 4 karşılaşma sonunda 3. galibiyetini aldı. İki maç kala grupta ilk 3'e girmeyi garantileyen Türkiye, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alacak.
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son dakika, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı
son dakika, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı
Türkiye 26. kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak
21:47 25.11.2024 (güncellendi: 22:25 25.11.2024)
A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. A Milli Takım Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenerek üst üste 15, toplamda da 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta 4 karşılaşma sonunda 3. galibiyetini aldı.
İki maç kala grupta ilk 3'e girmeyi garantileyen Türkiye, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihinde katıldığı Avrupa Şampiyonaları ise şöyle:
Yıl
Düzenlendiği Ülke
Derece
1949
Mısır
4.
1951
Fransa
6.
1955
Macaristan
11.
1957
Bulgaristan
9.
1959
Türkiye
12.
1961
Yugoslavya
10.
1963
Polonya
15.
1971
Batı Almanya
12.
1973
İspanya
8.
1975
Yugoslavya
9.
1981
Çekoslavakya
11.
1993
Almanya
11.
1995
Yunanistan
13.
1997
İspanya
8.