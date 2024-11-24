https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/omru-15-gun-olan-sultan-cigdemi-cicegini-koparmanin-cezasi-387-bin-lira-1090755546.html
Ömrü 15 gün olan Sultan Çiğdemi çiçeğini koparmanın cezası 387 bin lira
Ömrü 15 gün olan Sultan Çiğdemi çiçeğini koparmanın cezası 387 bin lira
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, yağmurlar sonrası 15 günlük sürede açan Sultan Çiğdemi çiçeğini koparmanın cezası 387 bin 141 lira. Çiçeği, Jandarma koruyor ve... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T12:28+0300
2024-11-24T12:28+0300
2024-11-24T12:28+0300
yaşam
sultan çiğdemi
crocus nerimaniae
aydın
nadir bitki türü
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Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yetişen nadir bir tür olan Crocus Nerimaniae yani Sultan Çiğdemi çiçeği, yöreye özgü endermik türler arasında yer alıyor. Her yıl yağmur yağışı sonrasında sadece 15 gün açan bu çiçeği, Jandarma koruyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen bu endemik bitki türünden Sultan Çiğdemi hakkında nadir bir tür olarak yok olmaması için halkı bilgilendiriyor. Çevre kanunu gereğince çiçeği koparmanın cezası 387 bin 141 lira.Sultan Çiğdemi çiçeği nasıl bir bitki?Yunan adalarından yayılan bu nadir bitkinin çiçeklenme dönemi sonbaharda ilk yağmurla sadece 15 gün. Crocus nerimaniae, Crocus yani çiğdem olarak bilinen cinse bağlı bir bitki türü ve bu bitki ailesinin yüzlerce çeşidi bulunuyor. Çiçekler hoş kokulu olup uzun yaz uykusuna ihtiyacı olan bir çiğdemdir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/dunyada-sadece-tuncelide-var-yeni-bitki-turu-kesfedildi-1089873379.html
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sultan çiğdemi, crocus nerimaniae, aydın, nadir bitki türü
sultan çiğdemi, crocus nerimaniae, aydın, nadir bitki türü
Ömrü 15 gün olan Sultan Çiğdemi çiçeğini koparmanın cezası 387 bin lira
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, yağmurlar sonrası 15 günlük sürede açan Sultan Çiğdemi çiçeğini koparmanın cezası 387 bin 141 lira. Çiçeği, Jandarma koruyor ve Sultan Çiğdemi gibi nadir yöresel türler hakkında halkı bilgilendiriyor.
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yetişen nadir bir tür olan Crocus Nerimaniae yani Sultan Çiğdemi çiçeği, yöreye özgü endermik türler arasında yer alıyor. Her yıl yağmur yağışı sonrasında sadece 15 gün açan bu çiçeği, Jandarma koruyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen bu endemik bitki türünden Sultan Çiğdemi hakkında nadir bir tür olarak yok olmaması için halkı bilgilendiriyor. Çevre kanunu gereğince çiçeği koparmanın cezası 387 bin 141 lira.
Sultan Çiğdemi çiçeği nasıl bir bitki?
Yunan adalarından yayılan bu nadir bitkinin çiçeklenme dönemi sonbaharda ilk yağmurla sadece 15 gün. Crocus nerimaniae, Crocus yani çiğdem olarak bilinen cinse bağlı bir bitki türü ve bu bitki ailesinin yüzlerce çeşidi bulunuyor. Çiçekler hoş kokulu olup uzun yaz uykusuna ihtiyacı olan bir çiğdemdir.