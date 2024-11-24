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Yazar Volkan Erkan: İnsanlar en çok zihnini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor
Yazar Volkan Erkan: İnsanlar en çok zihnini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor
Sputnik Türkiye
Yazar Volkan Erkan, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T16:05+0300
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
“Hayatımızı belirleyen şey düşüncelerimiz, zihnimizde tekrar eden düşüncelere tepki olarak oluşan duygularımız ve davranışlarımızdır. Bu sebeple insan olarak en çok takip edip gözlemlememiz ve müdahale etmemiz gereken şey kendi düşünce ve duygularımızdır. Hayatımızda bir şeylerin istediğimiz gibi gitmesini istiyorsak sürekli farkındalıkla kendimizi izlememiz ve bir sanat eseri gibi kendimiz üzerinde gerekli dönüşümleri yapmamız gerekiyor” diyen yazar Volkan Erkan, “Zihnini Yeniden Yapılandır” adlı kitabında kendi zihin sistemimizi tanıyarak onu en iyi hale getirebilmenin yöntemlerini okura sunuyor.“Bu günlerde insan olarak en ihtiyacımız olan şeylerden birisinin zihinlerimizi yeniden daha yapıcı bir şekilde yapılandırmak” diyen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:Yazar Volkan Erkan, kitabında, insanların hayatlarında nasıl daha kolay ilerleyebilecekleri ve potansiyelinin tamamını kullanarak hayalleriyle aralarındaki engel olarak gördükleri şeyleri aşıp hayallerine nasıl ulaşacaklarını, gün içinde otomatik alışkanlık olarak yaşanan baskın duyguların DNA’mızı, bedenimizi, hastalıklarımızı ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğini göstererek özü saf bilinç olan insanın nasıl huzurlu bir hayat yaşayabileceğini anlatıyor.
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
аудио, radyo sputnik, radyo, radyo, edebiyat
аудио, radyo sputnik, radyo, radyo, edebiyat
Yazar Volkan Erkan: İnsanlar en çok zihnini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor
16:05 24.11.2024 (güncellendi: 11:53 25.11.2024)
Yazar Volkan Erkan, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“Hayatımızı belirleyen şey düşüncelerimiz, zihnimizde tekrar eden düşüncelere tepki olarak oluşan duygularımız ve davranışlarımızdır. Bu sebeple insan olarak en çok takip edip gözlemlememiz ve müdahale etmemiz gereken şey kendi düşünce ve duygularımızdır. Hayatımızda bir şeylerin istediğimiz gibi gitmesini istiyorsak sürekli farkındalıkla kendimizi izlememiz ve bir sanat eseri gibi kendimiz üzerinde gerekli dönüşümleri yapmamız gerekiyor” diyen yazar Volkan Erkan, “Zihnini Yeniden Yapılandır” adlı kitabında kendi zihin sistemimizi tanıyarak onu en iyi hale getirebilmenin yöntemlerini okura sunuyor.
“Bu günlerde insan olarak en ihtiyacımız olan şeylerden birisinin zihinlerimizi yeniden daha yapıcı bir şekilde yapılandırmak” diyen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başarılı olmak için, bir şeyleri deneyip başarısız olmak gerekiyor. Başarısızlığın olmadığı yerde başarı da gelmiyor. Hayatın en temel konusu denge. En büyük sorunumuz, olumsuza odaklı bir zihin yapısına sahip olmamız, baktığımız zaman sadece acıyı ya da başarısızlığı görüyoruz. Diğer tarafı görmek için bakış açımızı değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanların en büyük ihtiyacının zihinlerinin yeniden yapılandırılması olduğunu düşünüyorum Zihin disiplini sağlandığında insan, potansiyelini çok daha iyi kullanabilir.”
Yazar Volkan Erkan, kitabında, insanların hayatlarında nasıl daha kolay ilerleyebilecekleri ve potansiyelinin tamamını kullanarak hayalleriyle aralarındaki engel olarak gördükleri şeyleri aşıp hayallerine nasıl ulaşacaklarını, gün içinde otomatik alışkanlık olarak yaşanan baskın duyguların DNA’mızı, bedenimizi, hastalıklarımızı ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğini göstererek özü saf bilinç olan insanın nasıl huzurlu bir hayat yaşayabileceğini anlatıyor.