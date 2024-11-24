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Yazar Volkan Erkan: İnsanlar en çok zihnini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor

Yazar Volkan Erkan: İnsanlar en çok zihnini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor

Sputnik Türkiye

Yazar Volkan Erkan, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T16:05+0300

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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı Sputnik Türkiye Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı

“Hayatımızı belirleyen şey düşüncelerimiz, zihnimizde tekrar eden düşüncelere tepki olarak oluşan duygularımız ve davranışlarımızdır. Bu sebeple insan olarak en çok takip edip gözlemlememiz ve müdahale etmemiz gereken şey kendi düşünce ve duygularımızdır. Hayatımızda bir şeylerin istediğimiz gibi gitmesini istiyorsak sürekli farkındalıkla kendimizi izlememiz ve bir sanat eseri gibi kendimiz üzerinde gerekli dönüşümleri yapmamız gerekiyor” diyen yazar Volkan Erkan, “Zihnini Yeniden Yapılandır” adlı kitabında kendi zihin sistemimizi tanıyarak onu en iyi hale getirebilmenin yöntemlerini okura sunuyor.“Bu günlerde insan olarak en ihtiyacımız olan şeylerden birisinin zihinlerimizi yeniden daha yapıcı bir şekilde yapılandırmak” diyen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:Yazar Volkan Erkan, kitabında, insanların hayatlarında nasıl daha kolay ilerleyebilecekleri ve potansiyelinin tamamını kullanarak hayalleriyle aralarındaki engel olarak gördükleri şeyleri aşıp hayallerine nasıl ulaşacaklarını, gün içinde otomatik alışkanlık olarak yaşanan baskın duyguların DNA’mızı, bedenimizi, hastalıklarımızı ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğini göstererek özü saf bilinç olan insanın nasıl huzurlu bir hayat yaşayabileceğini anlatıyor.

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2024

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