https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/prof-dr-naci-gorure-basogretmen-ataturk-onur-odulu-verildi-1090745461.html

Prof. Dr. Naci Görür'e 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' verildi

Prof. Dr. Naci Görür'e 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' verildi

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T21:42+0300

2024-11-23T21:42+0300

2024-11-23T21:42+0300

türkiye

naci görür

antalya

mustafa kemal atatürk

atatürk

ödül

deprem

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Eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan isimlere 16 yıldır 'Başöğretmen Ödülü' verdiklerini anlatan Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, "Başöğretmen unvanının verilişinin 96. senesinde bu yıl bu ödülü cumhuriyet değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarıyla halkımıza güven veren akademisyen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e vermekten onur duyuyoruz" dedi.'En anlamlı ödülü aldım'Kendisine böyle bir ödül verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Görür, "Türk milleti ve öğretmenler olarak başöğretmenimizin bize gösterdiği yoldan kuşku duymadan hedeflerini gerçekleştirmek için her şeyi yapacağımıza inanıyorum, bu benim hayatımın en önemli felsefesi olmuştur" diye konuştu.Antalya'da olabilecek depremlere karşı da uyarıda bulunan Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı" ifadesini kullandı.Prof. Dr. Naci Görür bugün en anlamlı ödülü aldığını söyledi.

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