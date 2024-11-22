https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusyanin-yeni-hipersonik-balistik-fuzesi-oresnik-hakkinda-neler-biliniyor-1090721987.html

Rusya'nın yeni hipersonik balistik füzesi Oreşnik hakkında neler biliniyor?

Rusya'nın yeni hipersonik balistik füzesi Oreşnik hakkında neler biliniyor?

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ABD ve İngiliz/Fransız yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına saldırmasına cevaben yaptığı kritik... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T20:48+0300

2024-11-22T20:48+0300

2024-11-22T20:48+0300

multimedya

infografik

oreşnik

hipersonik füze

rusya

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Tüm dünyada yankı uyandıran Oreşnik hipersonik balistik füzesinin özellikleri, Rus ordusunun benzersiz bir silahı daha envanterine koymaya hazırlandığını gösteriyor.10 Mach hıza sahip olan ve Avrupa ülkelerine dakikalar içinde ulaşabilen Oreşnik füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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