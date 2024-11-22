https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusyanin-yeni-hipersonik-balistik-fuzesi-oresnik-hakkinda-neler-biliniyor-1090721987.html
Rusya'nın yeni hipersonik balistik füzesi Oreşnik hakkında neler biliniyor?
Rusya'nın yeni hipersonik balistik füzesi Oreşnik hakkında neler biliniyor?
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ABD ve İngiliz/Fransız yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına saldırmasına cevaben yaptığı kritik... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T20:48+0300
2024-11-22T20:48+0300
2024-11-22T20:48+0300
multimedya
infografik
oreşnik
hipersonik füze
rusya
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Tüm dünyada yankı uyandıran Oreşnik hipersonik balistik füzesinin özellikleri, Rus ordusunun benzersiz bir silahı daha envanterine koymaya hazırlandığını gösteriyor.10 Mach hıza sahip olan ve Avrupa ülkelerine dakikalar içinde ulaşabilen Oreşnik füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, oreşnik , hipersonik füze, rusya, инфографика
infografik, oreşnik , hipersonik füze, rusya, инфографика
Rusya'nın yeni hipersonik balistik füzesi Oreşnik hakkında neler biliniyor?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ABD ve İngiliz/Fransız yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına saldırmasına cevaben yaptığı kritik açıklama, orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik'in test edildiğinin duyurulmasıyla farklı bir boyut kazandı.
Tüm dünyada yankı uyandıran Oreşnik hipersonik balistik füzesinin özellikleri, Rus ordusunun benzersiz bir silahı daha envanterine koymaya hazırlandığını gösteriyor.
10 Mach hıza sahip olan ve Avrupa ülkelerine dakikalar içinde ulaşabilen Oreşnik füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.