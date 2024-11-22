https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/resmi-rezervlerine-3-yil-once-bitcoin-ekleyen-el-salvador-devlet-baskani-ulkesini-1-ayda-zengin-1090706266.html

Resmi rezervlerine 3 yıl önce Bitcoin ekleyen El Salvador Devlet Başkanı ülkesini 1 ayda zengin etti

Resmi rezervlerine 3 yıl önce Bitcoin ekleyen El Salvador Devlet Başkanı ülkesini 1 ayda zengin etti

Sputnik Türkiye

Bitcoin yatırımlarıyla adını dünyaya duyuran El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin cesur adımları sayesinde bir ayda rekor kâr elde etti. Ülke, Eylül... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T14:51+0300

2024-11-22T14:51+0300

2024-11-22T14:51+0300

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Eylül 2021'de Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin önderliğinde cesur bir finansal hamle gerçekleştirdi. Ülke, kripto paraya yaptığı yatırımla son günlerde tarihi bir yükseliş yaşanan Bitcoin'den 305 milyon dolarlık bir kâr elde etti.Bukele, sosyal medyada gururla duyurduBitcoin’in rekor kırmasının ardından Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomistlerin yıllar önce kuşkuyla yaklaştığı Bitcoin yatırımının meyvelerini verdiğini belirtti.305 milyon dolar kar elde edildiEl Salvador’un yaptığı toplam Bitcoin yatırımı 268 milyon dolara ulaşmıştı. Bu yatırım sayesinde ülke, yüzde 113.84’lük bir kâr oranına ulaşarak 305 milyon dolar kazandı. El Salvador’un rezervindeki Bitcoin’lerin toplam değeri şu anda 573 milyon doları aşmış durumda.'Dipten alım yaptık' stratejisi i̇şe yaradıEl Salvador, Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Ancak Kasım 2021’deki 66 bin dolarlık zirvenin ardından Bitcoin hızla değer kaybederek Aralık 2022’de 17 bin doların altına düşmüştü. Bukele, o dönemde sert eleştirilere maruz kalmış, ancak bu eleştirilere aldırış etmeyerek stratejisini sürdürmüştü.Bukele’nin “Dipten alım yaptık” açıklamaları, zamanla gerçeğe dönüştü ve El Salvador, Bitcoin’in yeniden yükselmesiyle büyük bir finansal başarı elde etti.Bitcoin hamlesi ile ekonomik dönüşümEl Salvador, sadece kripto paraya yatırım yapmakla kalmadı; aynı zamanda Bitcoin’i ekonomisinde daha geniş bir şekilde entegre etti. Bitcoin, ülkede hem bir yatırım aracı hem de yasal bir ödeme yöntemi olarak kullanılıyor.Tarihi adım: Risk mi, büyük bir vizyon mu?El Salvador’un Bitcoin yatırımı, uzun süre riskli bir hamle olarak görülse de son gelişmeler, bu adımın cesur ve vizyoner bir strateji olduğunu kanıtladı. Ülkenin Bitcoin’den elde ettiği kâr, sadece ulusal ekonomiye katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kripto paraların geleceği hakkında da dünya çapında bir tartışma başlattı.

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