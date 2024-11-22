https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ertugrul-ozkok-ufuk-urasa-sordu-devlet-beye-o-soruyu-sordun-mu-1090694321.html
Ertuğrul Özkök, Ufuk Uras'la görüşmesini anlattı: 'Devlet Bey'e o soruyu sordun mu?'
Ertuğrul Özkök, Ufuk Uras'la görüşmesini anlattı: 'Devlet Bey'e o soruyu sordun mu?'
Sputnik Türkiye
Ertuğrul Özkök, MHP lideri Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras'a "Abdullah Öcalan dışarı çıkarken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş içeride kaldığı müddetçe... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T12:06+0300
2024-11-22T12:06+0300
2024-11-22T12:06+0300
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Siyasetçi Ufuk Uras MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Ertuğrul Özkök, görüşme sonrasında Ufuk Uras'ı aradığını söyledi. Özkök bugün kaleme aldığı yazıda Uras ile arasındaki görüşmede neler konuşulduğunu anlattı, "Öcalan konuşulmuş, onun Meclis’e gelmesi konusu konuşulmuş, af konusu konuşulmuş… İyi de Osman Kavala konusu hiç açılmamış mı… Gezi davasından içeride olan Çiğdem Mater’in, öteki Gezi tutuklularının durumu hiç gündeme gelmemiş mi… Abdullah Öcalan gibi Pınarcık katliamlarının emrini bizzat vermiş bir PKK’lının durumu konuşulurken, eli bir gün bile silaha değmemiş Selahattin Demirtaş’ın adı iki kelime olsa bile geçmemiş mi….O nedenle Ufuk Uras’ı arayıp soruyu direkt ona sordum. “Görüşmede bu konu açıldı mı?” Cevabını verdi." dedi ve şunları ekledi:'Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Çiğdem Mater konusunu da açın'
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Ertuğrul Özkök, Ufuk Uras'la görüşmesini anlattı: 'Devlet Bey'e o soruyu sordun mu?'
Ertuğrul Özkök, MHP lideri Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras'a "Abdullah Öcalan dışarı çıkarken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş içeride kaldığı müddetçe, istesem de, benim iç dünyam bu girişimin samimiyetine inanamıyor. O nedenle Ufuk Uras’ı arayıp soruyu direkt ona sordum. “Görüşmede bu konu açıldı mı?” ifadelerini kullandı.
Siyasetçi Ufuk Uras MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Ertuğrul Özkök, görüşme sonrasında Ufuk Uras'ı aradığını söyledi.
Özkök bugün kaleme aldığı yazıda Uras ile arasındaki görüşmede neler konuşulduğunu anlattı, "Öcalan konuşulmuş, onun Meclis’e gelmesi konusu konuşulmuş, af konusu konuşulmuş… İyi de Osman Kavala konusu hiç açılmamış mı… Gezi davasından içeride olan Çiğdem Mater’in, öteki Gezi tutuklularının durumu hiç gündeme gelmemiş mi… Abdullah Öcalan gibi Pınarcık katliamlarının emrini bizzat vermiş bir PKK’lının durumu konuşulurken, eli bir gün bile silaha değmemiş Selahattin Demirtaş’ın adı iki kelime olsa bile geçmemiş mi….O nedenle Ufuk Uras’ı arayıp soruyu direkt ona sordum. “Görüşmede bu konu açıldı mı?” Cevabını verdi." dedi ve şunları ekledi:
'Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Çiğdem Mater konusunu da açın'
"Ona açıkça sordum. “Konuşmanızda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusunu da açtınız mı? Cevabı şu oldu:
“Hayır açmadım…”
Neden? "Bu konunun önemini ben de çok iyi biliyorum ama açmadım. Sadece genel olarak hukukun üstünlüğü gibi konulara değindim. Nedeni şu. Çok güzel bir girişim oldu. Bu çok önemli gelişmede görüş ayrılıklarından ziyade görüş birliği olan konularda ilerlemeyi tercih ettim."Tekrar soruma geleyim… Niye bu tartışmada kimse cezaevindeki öteki siyasi mahkûmları dile getirmiyor. Cevabı basit. Çünkü düşünce paradigmaları, hâlâ, “Soros çocukları” cümlesi tarafında belirleniyor. Kendi payıma konuştuğum MHP’lilere hep aynı şeyi söylüyorum. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı da içine almayan bir girişim benim gözümde hiçbir zaman gerçek ve samimi bir normalleşme hareketine dönüşemeyecek. Çünkü benim kafamda bu meselenin çok daha derin ve geniş bir boyutu var.. O nedenle aynı düşüncemi tekrar ve daha açık ifadeyle söyleyeyim…Bu toplumun AKP ve MHP’ye oy vermeyen kesimi ile de barışmayı amaçlamayan, barışyayı reddeden, barışamayan bir iktidar, Kürtleriyle de barışamaz. İşte o nedenle Ufuk Uras’tan rica ediyorum. Bir dahaki görüşmede hiç çekinmeyin… Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Çiğdem Mater konusunu da açın… Bu ülke Kürtleriyle barışırken… Artık Türkleriyle de barışmayı öğrensin…"