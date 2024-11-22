Ertuğrul Özkök, Ufuk Uras'la görüşmesini anlattı: 'Devlet Bey'e o soruyu sordun mu?'

"Ona açıkça sordum. “Konuşmanızda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusunu da açtınız mı? Cevabı şu oldu: “Hayır açmadım…”

Neden? "Bu konunun önemini ben de çok iyi biliyorum ama açmadım. Sadece genel olarak hukukun üstünlüğü gibi konulara değindim. Nedeni şu. Çok güzel bir girişim oldu. Bu çok önemli gelişmede görüş ayrılıklarından ziyade görüş birliği olan konularda ilerlemeyi tercih ettim."Tekrar soruma geleyim… Niye bu tartışmada kimse cezaevindeki öteki siyasi mahkûmları dile getirmiyor. Cevabı basit. Çünkü düşünce paradigmaları, hâlâ, “Soros çocukları” cümlesi tarafında belirleniyor. Kendi payıma konuştuğum MHP’lilere hep aynı şeyi söylüyorum. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı da içine almayan bir girişim benim gözümde hiçbir zaman gerçek ve samimi bir normalleşme hareketine dönüşemeyecek. Çünkü benim kafamda bu meselenin çok daha derin ve geniş bir boyutu var.. O nedenle aynı düşüncemi tekrar ve daha açık ifadeyle söyleyeyim…Bu toplumun AKP ve MHP’ye oy vermeyen kesimi ile de barışmayı amaçlamayan, barışyayı reddeden, barışamayan bir iktidar, Kürtleriyle de barışamaz. İşte o nedenle Ufuk Uras’tan rica ediyorum. Bir dahaki görüşmede hiç çekinmeyin… Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Çiğdem Mater konusunu da açın… Bu ülke Kürtleriyle barışırken… Artık Türkleriyle de barışmayı öğrensin…"