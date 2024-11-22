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SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK borçlanmalarının çeşitlerini ve kadınların yapabildiği doğum borçlanmasının ayrıntılarını anlatan SGK Uzmanı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T15:04+0300
2024-11-22T15:04+0300
2024-11-22T17:48+0300
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SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
Sputnik Türkiye
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, SGK borçlanmalarının ayrıntılarına değindi.Emekli olabilmek için doğum borçlanmasında günlük borçlanma tutarının 31 Aralık’a kadar 213,36 TL olduğunu vurgulayan Elmen, şunları aktardı:Son başvuru 31 Aralık’taSene sonundan sonra borçlanmalara yüzde 40’a varan zamlar geleceğini söyleyen Elmen, şöyle devam etti:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
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SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:04 22.11.2024 (güncellendi: 17:48 22.11.2024)
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK borçlanmalarının çeşitlerini ve kadınların yapabildiği doğum borçlanmasının ayrıntılarını anlatan SGK Uzmanı Melis Elmen, “Örneğin eksik 2 bin gününüz var, bunu 3 sene boyunca çalışmak yerine toplu parayla satın alıyorsunuz ve gününüz eksik olduğu için erken emekli olabiliyorsunuz” dedi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, SGK borçlanmalarının ayrıntılarına değindi.
Emekli olabilmek için doğum borçlanmasında günlük borçlanma tutarının 31 Aralık’a kadar 213,36 TL olduğunu vurgulayan Elmen, şunları aktardı:
“Borçlanmaların çeşitleri var. Bunların en başında gelenler kadınların yapabildiği doğum borçlanması, erkeklerin yapabildiği askerlik borçlanması, herkesin yapabildiği yurt dışı borçlanma, kadınların yapabildiği ikamete ayrılan yurt dışı ve ihya yani Bağ-Kur canlandırma borçlanması. Kadınlar için doğum borçlanmasına baktığımızda, kadınlara ilk SGK çatısı altına girdikleri andan itibaren yaptıkları doğumları 3 çocuğa kadar devlet satıyor. Bunun şu anda günlük tutarı 213,36 TL. Örneğin eksik 2 bin gününüz var, bunu 3 sene boyunca çalışmak yerine toplu parayla satın alıyorsunuz ve gününüz eksik olduğu için erken emekli olabiliyorsunuz.”
Sene sonundan sonra borçlanmalara yüzde 40’a varan zamlar geleceğini söyleyen Elmen, şöyle devam etti:
“Çocuğun doğduğu günden itibaren 2 yılın boş olması gerekiyor. Yani hiçbir şey ödenmemiş olması gerekiyor. Ama bazı durumlarda kişi doğumdan sonra 3-4 ay iş yerinde çalışıyor veya iş yeri inisiyatif kullanıp 3-4 gün prim ödüyor diyelim, o günler düşürülüyor. Örneğin sizin adınıza 30 gün veya 90 gün bir prim ödendi, iptal etmeyi unuttular, o zaman yine doğum borçlanması yapabiliyorsunuz ama o günler düşüyor. Yani boşluk varsa, onları borçlanabiliyorsunuz. Normalde kadınlar ilk prim ödenen tarihten önce yapılan doğumları borçlanamıyorlar. Bunun tek istisnası şu, örneğin staj yaptınız, doğum yapıp tekrar işe girdiniz diyelim, o zaman borçalanabiliyorsunuz. 31 Aralık’a kadar bu borçlanmalarda günlük tutar 213,36 TL, o yüzden 31 Aralık son başvuru gününüz. Ondan sonra en az yüzde 25 artarak yüzde 40’a kadar varacak. Boşu boşuna fazla para ödeyeceksiniz çünkü girdiği dönem belli olduğu için maaşınıza hiçbir etki etmeyecek.”