SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta

“Çocuğun doğduğu günden itibaren 2 yılın boş olması gerekiyor. Yani hiçbir şey ödenmemiş olması gerekiyor. Ama bazı durumlarda kişi doğumdan sonra 3-4 ay iş yerinde çalışıyor veya iş yeri inisiyatif kullanıp 3-4 gün prim ödüyor diyelim, o günler düşürülüyor. Örneğin sizin adınıza 30 gün veya 90 gün bir prim ödendi, iptal etmeyi unuttular, o zaman yine doğum borçlanması yapabiliyorsunuz ama o günler düşüyor. Yani boşluk varsa, onları borçlanabiliyorsunuz. Normalde kadınlar ilk prim ödenen tarihten önce yapılan doğumları borçlanamıyorlar. Bunun tek istisnası şu, örneğin staj yaptınız, doğum yapıp tekrar işe girdiniz diyelim, o zaman borçalanabiliyorsunuz. 31 Aralık’a kadar bu borçlanmalarda günlük tutar 213,36 TL, o yüzden 31 Aralık son başvuru gününüz. Ondan sonra en az yüzde 25 artarak yüzde 40’a kadar varacak. Boşu boşuna fazla para ödeyeceksiniz çünkü girdiği dönem belli olduğu için maaşınıza hiçbir etki etmeyecek.”