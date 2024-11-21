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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulmuştur
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulmuştur
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Binyamin Netanyahu ve Yoav Galant'a tutuklama kararı vermesi hakkında konuştu.Sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'a tutuklama kararı çıkması hakkında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''Dokunulamaz denilen İsrail'e dokunulmuştur'' dedi. Yakalama kararının umut verici olduğunu belirten Başkan Numan Kurtulmuş ''Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararı, tarihi öneme sahip bir adımdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrai'e dokunulmuştur. Bu karar ''insanlık cephesinin'' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin bir sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir. Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/numan-kurtulmus-acikladi-tbmm-israil-tehdidine-karsi-toplanacak-1088846974.html
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numan kurtulmuş, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, yoav galant, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yakalama kararı, tutuklama kararı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulmuştur

17:35 21.11.2024 (güncellendi: 17:36 21.11.2024)
© AA / TBMMTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA / TBMM
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'a tutuklama kararı çıkması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Binyamin Netanyahu ve Yoav Galant'a tutuklama kararı vermesi hakkında konuştu.
Sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'a tutuklama kararı çıkması hakkında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''Dokunulamaz denilen İsrail'e dokunulmuştur'' dedi. Yakalama kararının umut verici olduğunu belirten Başkan Numan Kurtulmuş ''Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararı, tarihi öneme sahip bir adımdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrai'e dokunulmuştur. Bu karar ''insanlık cephesinin'' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin bir sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir. Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur'' açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
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Numan Kurtulmuş tarihi açıkladı: TBMM, İsrail tehdidi için toplanacak
5 Ekim, 10:35
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