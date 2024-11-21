https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/mustafa-kemal-ataturkun-resmi-cenaze-toreninin-fotograflari-ilk-kez-ortaya-cikti-1090674442.html
Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi cenaze töreninin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı
Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi cenaze töreninin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etti. 21 Kasım 1938 tarihinde Türkiye'de ikinci bir matem töreni... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T21:31+0300
2024-11-21T21:31+0300
2024-11-21T21:31+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze marşı
şehit cenazesi
türkiye
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089789223_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_21c3d2519011fe18517e4b8daf041992.jpg
türkiye
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089789223_29:0:864:626_1920x0_80_0_0_9ee01545846ebb496e884a5b09b3918a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, mustafa kemal atatürk, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze marşı, şehit cenazesi, türkiye, cumhurbaşkanı, anıtkabir, anadolu
фото, mustafa kemal atatürk, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze marşı, şehit cenazesi, türkiye, cumhurbaşkanı, anıtkabir, anadolu
Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi cenaze töreninin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etti. 21 Kasım 1938 tarihinde Türkiye'de ikinci bir matem töreni daha düzenlendiği belirlendi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarafından Anadolu'da düzenlenen cenaze töreninin ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihindeki vefatının ardından 11 Kasım tarihinde naaşı Dolmabahçe Sarayı'nda sergilendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihindeki vefatının ardından 11 Kasım tarihinde naaşı Dolmabahçe Sarayı'nda sergilendi.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenen naaşı 19 Kasım'da Ankara'ya götürüldü. 21 Kasım tarihinde ise Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Bu tarihte ise Anadolu'da ikinci matem töreni düzenlendi.
Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenen naaşı 19 Kasım'da Ankara'ya götürüldü. 21 Kasım tarihinde ise Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Bu tarihte ise Anadolu'da ikinci matem töreni düzenlendi.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarafından ikinci matem töreninin görüntüleri ortaya çıktı.
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarafından ikinci matem töreninin görüntüleri ortaya çıktı.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
Tüm Türkiye'ye Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ile tören hazırlıkları için emir gönderildiği belirtildi.
Tüm Türkiye'ye Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ile tören hazırlıkları için emir gönderildiği belirtildi.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
İstanbul ve Ankara'da başlayan cenaze töreni Anadolu'da Urfa Antep ve Patnos gibi şehirlerde de yapıldığı ifade edildi.
İstanbul ve Ankara'da başlayan cenaze töreni Anadolu'da Urfa Antep ve Patnos gibi şehirlerde de yapıldığı ifade edildi.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
21 Kasım günü okulların tatil edildiği bayrakların da yarıya indirildiği açıklandı.
21 Kasım günü okulların tatil edildiği bayrakların da yarıya indirildiği açıklandı.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
21 Kasım 1938 yılında yerel basından elde edilen arşiv kayıtları ile ilk kez fotoğraflar ortaya çıkarıldı.
21 Kasım 1938 yılında yerel basından elde edilen arşiv kayıtları ile ilk kez fotoğraflar ortaya çıkarıldı.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi. © İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.