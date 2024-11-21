Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi cenaze töreninin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.