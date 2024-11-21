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Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi cenaze töreninin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı
Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi cenaze töreninin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etti. 21 Kasım 1938 tarihinde Türkiye'de ikinci bir matem töreni... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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фото, mustafa kemal atatürk, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze marşı, şehit cenazesi, türkiye, cumhurbaşkanı, anıtkabir, anadolu
фото, mustafa kemal atatürk, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze marşı, şehit cenazesi, türkiye, cumhurbaşkanı, anıtkabir, anadolu

Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi cenaze töreninin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı

21:31 21.11.2024
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Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etti. 21 Kasım 1938 tarihinde Türkiye'de ikinci bir matem töreni daha düzenlendiği belirlendi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarafından Anadolu'da düzenlenen cenaze töreninin ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihindeki vefatının ardından 11 Kasım tarihinde naaşı Dolmabahçe Sarayı'nda sergilendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk&#x27;ün 10 Kasım 1938 tarihindeki vefatının ardından 11 Kasım tarihinde naaşı Dolmabahçe Sarayı&#x27;nda sergilendi. - Sputnik Türkiye
1/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihindeki vefatının ardından 11 Kasım tarihinde naaşı Dolmabahçe Sarayı'nda sergilendi.

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenen naaşı 19 Kasım'da Ankara'ya götürüldü. 21 Kasım tarihinde ise Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Bu tarihte ise Anadolu'da ikinci matem töreni düzenlendi.

Dolmabahçe Sarayı&#x27;nda sergilenen naaşı 19 Kasım&#x27;da Ankara&#x27;ya götürüldü. 21 Kasım tarihinde ise Etnografya Müzesi&#x27;ne kaldırıldı. Bu tarihte ise Anadolu&#x27;da ikinci matem töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye
2/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenen naaşı 19 Kasım'da Ankara'ya götürüldü. 21 Kasım tarihinde ise Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Bu tarihte ise Anadolu'da ikinci matem töreni düzenlendi.

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarafından ikinci matem töreninin görüntüleri ortaya çıktı.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarafından ikinci matem töreninin görüntüleri ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
3/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarafından ikinci matem töreninin görüntüleri ortaya çıktı.

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

Tüm Türkiye'ye Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ile tören hazırlıkları için emir gönderildiği belirtildi.

Tüm Türkiye&#x27;ye Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk&#x27;ün ölümü ile tören hazırlıkları için emir gönderildiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
4/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

Tüm Türkiye'ye Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ile tören hazırlıkları için emir gönderildiği belirtildi.

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

İstanbul ve Ankara'da başlayan cenaze töreni Anadolu'da Urfa Antep ve Patnos gibi şehirlerde de yapıldığı ifade edildi.

İstanbul ve Ankara&#x27;da başlayan cenaze töreni Anadolu&#x27;da Urfa Antep ve Patnos gibi şehirlerde de yapıldığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye
5/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

İstanbul ve Ankara'da başlayan cenaze töreni Anadolu'da Urfa Antep ve Patnos gibi şehirlerde de yapıldığı ifade edildi.

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

21 Kasım günü okulların tatil edildiği bayrakların da yarıya indirildiği açıklandı.

21 Kasım günü okulların tatil edildiği bayrakların da yarıya indirildiği açıklandı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

21 Kasım günü okulların tatil edildiği bayrakların da yarıya indirildiği açıklandı.

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

21 Kasım 1938 yılında yerel basından elde edilen arşiv kayıtları ile ilk kez fotoğraflar ortaya çıkarıldı.

21 Kasım 1938 yılında yerel basından elde edilen arşiv kayıtları ile ilk kez fotoğraflar ortaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
7/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020

21 Kasım 1938 yılında yerel basından elde edilen arşiv kayıtları ile ilk kez fotoğraflar ortaya çıkarıldı.

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
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© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
9/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
10/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
11/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
12/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
13/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
14/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
15/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
16/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
17/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
18/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
19/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
20/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
21/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
22/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
23/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 86 YIL ÖNCE 10 KASIM 1938 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. ATATÜRK'ÜN VEFATINDAN SONRA TAHDİT İŞLEMLERİ BAŞLADI. İŞLEMLERİN 11 KASIM'DA SONA ERMESİNİN ARDINDAN DOLMABAHÇE SARAYININ MUAYEDE KISMINDA ATATÜRK'ÜN NAAŞI ZİYARETE AÇILDI. 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDEN SÜRECİN ARDINDAN ATATÜRK'ÜN NAAŞI, 19 KASIM'DA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ. ANITKABİR YAPILANA KADAR ATATÜRK'ÜN NAAŞI BULUNACAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE 21 KASIM'DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM 1938 TARİHİNDE ANADOLU'DA DA TÖREN İCRA EDİLDİ. 21 KASIM'DAKİ İKİNCİ MATEM TÖRENİ ESNASINDA YAPILAN TÖRENLERE DAİR, AÇASAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BARIŞ BORLAT TARAFINDAN YAPILAN ARŞİV ÇALIŞMALARI, DÖNEMİN YEREL BASININA YÖNELİK TARAMALAR ESNASINDA TÖRENLERE DAİR FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI. (MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-İHA) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye
24/24
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW334020
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