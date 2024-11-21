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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/italya-yanlis-ama-zorundayiz-dedi-netanyahu-ve-gallant-italyaya-gelirlerse-onlari-tutuklamak-1090677078.html
İtalya 'yanlış ama zorundayız' dedi: 'Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız'
İtalya 'yanlış ama zorundayız' dedi: 'Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız'
Sputnik Türkiye
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bir kanalda yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T23:04+0300
2024-11-21T23:06+0300
dünya
italya
israil
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
benyamin netanyahu
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Açıklamasında Crosetto, "UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır" dedi.Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise UCM'nin Netanyahu ve Gallant'ın tutuklanması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararın içeriğinin ne olduğunu ve mahkemeyi bu karara iten nedenleri göreceğiz. Mahkemenin siyasi değil, hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte ne olacağını ve ne yapacağımızı, nasıl davranmamız gerektiğini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.İtalya muhalefetinden tepkiİtalya'da muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) parlamento grubunda yer alan milletvekili ve senatörlerin ortak açıklamalarında, Bakan Tajani'nin sözlerinin 'şok edici ve utanç verici' olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Lahey'deki hakimlerin kararlarının AB üyelerini de bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattığını kaydetti.Ne olmuştu?Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Bu durumda, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.İsrail Başbakanlığı ise UCM'nin kararını 'saçma' bularak reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ucm-israil-basbakani-netanyahu-ve-eski-savunma-bakani-gallant-hakkinda-savas-suclari-nedeniyle-1090658365.html
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italya, israil, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), benyamin netanyahu, yoav gallant
italya, israil, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), benyamin netanyahu, yoav gallant

İtalya 'yanlış ama zorundayız' dedi: 'Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız'

23:04 21.11.2024 (güncellendi: 23:06 21.11.2024)
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bir kanalda yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının yanlış olduğunu düşündüklerini ancak karara uymak zorunda olduklarını belirtti.
Açıklamasında Crosetto, "UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise UCM'nin Netanyahu ve Gallant'ın tutuklanması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararın içeriğinin ne olduğunu ve mahkemeyi bu karara iten nedenleri göreceğiz. Mahkemenin siyasi değil, hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte ne olacağını ve ne yapacağımızı, nasıl davranmamız gerektiğini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

İtalya muhalefetinden tepki

İtalya'da muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) parlamento grubunda yer alan milletvekili ve senatörlerin ortak açıklamalarında, Bakan Tajani'nin sözlerinin 'şok edici ve utanç verici' olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Lahey'deki hakimlerin kararlarının AB üyelerini de bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
Bu durumda, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.
İsrail Başbakanlığı ise UCM'nin kararını 'saçma' bularak reddetmişti.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
DÜNYA
UCM, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı
15:07
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