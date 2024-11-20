Yılın en iyi manzara fotoğrafları açıklandı
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Bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı Ödülleri, 2024 yarışmasının kazananlarını açıkladı.
Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmada 4 bine yakın fotoğraf ödül için yarıştı. Yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödül kazanan ve kısa listeye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
© Fotoğraf : Andrew Mielzynski/The 11th International Landscape Photographer of the YearYılın Manzara Fotoğrafçısı unvanını kazanan Kanada'dan fotoğrafçı Andrew Mielzynski'nin fotoğrafı
Yılın Manzara Fotoğrafçısı unvanını kazanan Kanada'dan fotoğrafçı Andrew Mielzynski'nin fotoğrafı
© Fotoğraf : Matteo Strassera/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın kısa listesine girenlerden İtalyan fotoğrafçı Matteo Strassera'nın İzlanda'da çektiği fotoğraf
Yarışmanın kısa listesine girenlerden İtalyan fotoğrafçı Matteo Strassera'nın İzlanda'da çektiği fotoğraf
© Fotoğraf : Hong Jen Chiang/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın kısa listesine girenlerin arasında Tayvanlı fotoğrafçı Hong Jen Chiang'ın İtalya'da çektiği fotoğraf yer aldı
Yarışmanın kısa listesine girenlerin arasında Tayvanlı fotoğrafçı Hong Jen Chiang'ın İtalya'da çektiği fotoğraf yer aldı
© Fotoğraf : Ignacio Palacios/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın ikincisi Ignacio Palacios'un çalışması Avustralya
Yarışmanın ikincisi Ignacio Palacios'un çalışması Avustralya
© Fotoğraf : Gheorghe Popa/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın üçüncülüğünü kazanan Romanyalı Gheorghe Popa'nın 'Zehirlenmiş Güzellik' başlıklı fotoğrafı
Yarışmanın üçüncülüğünü kazanan Romanyalı Gheorghe Popa'nın 'Zehirlenmiş Güzellik' başlıklı fotoğrafı
© Fotoğraf : Alejandro Ares/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın kısa listesine girenlerden Alejandro Ares'in Arjantin'deki Los Glaciares Ulusal Parkı'nda çekilen fotoğrafı
Yarışmanın kısa listesine girenlerden Alejandro Ares'in Arjantin'deki Los Glaciares Ulusal Parkı'nda çekilen fotoğrafı
© Fotoğraf : Ryohei Irie/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmada dereceye girenlerden Japon fotoğrafçı Ryohei Irie'nin çalışması
Yarışmada dereceye girenlerden Japon fotoğrafçı Ryohei Irie'nin çalışması
© Fotoğraf : Himadri Bhuyan/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmada dereceye girenlerden Hintli fotoğrafçı Himadri Bhuyan'ın manzara fotoğrafı
Yarışmada dereceye girenlerden Hintli fotoğrafçı Himadri Bhuyan'ın manzara fotoğrafı
© Fotoğraf : Jeroen Van Nieuwenhove/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın Kar ve Buz kategorisinde Özel Ödüle layık görülen İzlandalı fotoğrafçı Jeroen Van Nieuwenhove'nin çalışması
Yarışmanın Kar ve Buz kategorisinde Özel Ödüle layık görülen İzlandalı fotoğrafçı Jeroen Van Nieuwenhove'nin çalışması
© Fotoğraf : Federico Delucchi/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın Gökyüzü kategorisinde ödüle layık görülen İtalyan fotoğrafçı Federico Delucchi'nin fotoğrafı
Yarışmanın Gökyüzü kategorisinde ödüle layık görülen İtalyan fotoğrafçı Federico Delucchi'nin fotoğrafı