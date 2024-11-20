Yılın en iyi manzara fotoğrafları açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Avrupa’da resmen savaş ekonomisi şartlarını yaşatıyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/yilin-en-iyi-manzara-fotograflari-aciklandi-1090613928.html
Yılın en iyi manzara fotoğrafları açıklandı
Yılın en iyi manzara fotoğrafları açıklandı
Sputnik Türkiye
Bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı Ödülleri, 2024 yarışmasının kazananlarını açıkladı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T18:50+0300
2024-11-20T18:50+0300
multimedya
fotoğraf
fotoğraf yarışması
ödül
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090616141_0:639:2047:1790_1920x0_80_0_0_e2cac3b123ea2c83dc701f3cb5575846.jpg
Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmada 4 bine yakın fotoğraf ödül için yarıştı. Yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödül kazanan ve kısa listeye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090616141_0:544:2047:2079_1920x0_80_0_0_e00ec37bc7b8a1c59a175715ed9660cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf yarışması, ödül
фото, fotoğraf, fotoğraf yarışması, ödül

Yılın en iyi manzara fotoğrafları açıklandı

18:50 20.11.2024
Abone ol
Bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı Ödülleri, 2024 yarışmasının kazananlarını açıkladı.
Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmada 4 bine yakın fotoğraf ödül için yarıştı. Yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödül kazanan ve kısa listeye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
© Fotoğraf : Andrew Mielzynski/The 11th International Landscape Photographer of the YearYılın Manzara Fotoğrafçısı unvanını kazanan Kanada'dan fotoğrafçı Andrew Mielzynski'nin fotoğrafı
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
1/10
© Fotoğraf : Andrew Mielzynski/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yılın Manzara Fotoğrafçısı unvanını kazanan Kanada'dan fotoğrafçı Andrew Mielzynski'nin fotoğrafı
© Fotoğraf : Matteo Strassera/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın kısa listesine girenlerden İtalyan fotoğrafçı Matteo Strassera'nın İzlanda'da çektiği fotoğraf
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
2/10
© Fotoğraf : Matteo Strassera/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmanın kısa listesine girenlerden İtalyan fotoğrafçı Matteo Strassera'nın İzlanda'da çektiği fotoğraf
© Fotoğraf : Hong Jen Chiang/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın kısa listesine girenlerin arasında Tayvanlı fotoğrafçı Hong Jen Chiang'ın İtalya'da çektiği fotoğraf yer aldı
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
3/10
© Fotoğraf : Hong Jen Chiang/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmanın kısa listesine girenlerin arasında Tayvanlı fotoğrafçı Hong Jen Chiang'ın İtalya'da çektiği fotoğraf yer aldı
© Fotoğraf : Ignacio Palacios/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın ikincisi Ignacio Palacios'un çalışması Avustralya
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
4/10
© Fotoğraf : Ignacio Palacios/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmanın ikincisi Ignacio Palacios'un çalışması Avustralya
© Fotoğraf : Gheorghe Popa/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın üçüncülüğünü kazanan Romanyalı Gheorghe Popa'nın 'Zehirlenmiş Güzellik' başlıklı fotoğrafı
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
5/10
© Fotoğraf : Gheorghe Popa/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmanın üçüncülüğünü kazanan Romanyalı Gheorghe Popa'nın 'Zehirlenmiş Güzellik' başlıklı fotoğrafı
© Fotoğraf : Alejandro Ares/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın kısa listesine girenlerden Alejandro Ares'in Arjantin'deki Los Glaciares Ulusal Parkı'nda çekilen fotoğrafı
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
6/10
© Fotoğraf : Alejandro Ares/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmanın kısa listesine girenlerden Alejandro Ares'in Arjantin'deki Los Glaciares Ulusal Parkı'nda çekilen fotoğrafı
© Fotoğraf : Ryohei Irie/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmada dereceye girenlerden Japon fotoğrafçı Ryohei Irie'nin çalışması
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
7/10
© Fotoğraf : Ryohei Irie/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmada dereceye girenlerden Japon fotoğrafçı Ryohei Irie'nin çalışması
© Fotoğraf : Himadri Bhuyan/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmada dereceye girenlerden Hintli fotoğrafçı Himadri Bhuyan'ın manzara fotoğrafı
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
8/10
© Fotoğraf : Himadri Bhuyan/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmada dereceye girenlerden Hintli fotoğrafçı Himadri Bhuyan'ın manzara fotoğrafı
© Fotoğraf : Jeroen Van Nieuwenhove/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın Kar ve Buz kategorisinde Özel Ödüle layık görülen İzlandalı fotoğrafçı Jeroen Van Nieuwenhove'nin çalışması
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
9/10
© Fotoğraf : Jeroen Van Nieuwenhove/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmanın Kar ve Buz kategorisinde Özel Ödüle layık görülen İzlandalı fotoğrafçı Jeroen Van Nieuwenhove'nin çalışması
© Fotoğraf : Federico Delucchi/The 11th International Landscape Photographer of the YearYarışmanın Gökyüzü kategorisinde ödüle layık görülen İtalyan fotoğrafçı Federico Delucchi'nin fotoğrafı
Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
10/10
© Fotoğraf : Federico Delucchi/The 11th International Landscape Photographer of the Year
Yarışmanın Gökyüzü kategorisinde ödüle layık görülen İtalyan fotoğrafçı Federico Delucchi'nin fotoğrafı
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала