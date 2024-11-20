https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/yilin-en-iyi-manzara-fotograflari-aciklandi-1090613928.html

Yılın en iyi manzara fotoğrafları açıklandı

Yılın en iyi manzara fotoğrafları açıklandı

Sputnik Türkiye

Bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı Ödülleri, 2024 yarışmasının kazananlarını açıkladı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

fotoğraf yarışması

ödül

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Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmada 4 bine yakın fotoğraf ödül için yarıştı. Yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödül kazanan ve kısa listeye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.

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2024

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фото, fotoğraf, fotoğraf yarışması, ödül