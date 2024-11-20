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Nebenzya: ABD'nin Gazze kararını veto etmesi vicdansızca ve insanlık dışı
Nebenzya: ABD'nin Gazze kararını veto etmesi vicdansızca ve insanlık dışı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini insanlık dışı olarak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T21:51+0300
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dünya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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israil
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, ABD’nin Gazze'de ateşkes talep eden yeni BM karar tasarısını veto etmesini ‘vicdansızca ve insanlık dışı bir eylem’ olarak nitelendirdi.Nebenzya, “Güvenlik Konseyi'nin insan hayatını kurtarmaya yönelik basit bir talebinin ABD tarafından soğukkanlı ve alaycı bir şekilde engellenmesi, vicdansızca ve insanlık dışı bir eylemdir” dedi.Nebenzya, Rusya Federasyonu'nun Filistinlilere yönelik şiddetin sona erdirilmesinden yana kararlı bir şekilde durmaya devam edeceğini vurguladı.‘ABD on binlerce Filistinlinin ölümündeki sorumluluğunu kabul etmiş oldu’Nebenzya, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto ederek on binlerce masum Filistinlinin ölümündeki sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, “Amerikalı meslektaşlarıma seslenmek istiyorum: Bugün nihayet onbinlerce masum insanın ölümünden, mültecilerin yaşadığı zorluklardan, rehinelerin çektiği acılardan ve hukuka aykırı olarak gözaltına alınan Filistinlilerden sorumlu olduğunuzu kabul ettiniz” diye konuştu.Kendisini İsrail ve Arap dünyası ülkelerinin ‘kilit ortağı’ olarak sunan ABD'nin, tüm Arapların çıkarına olan ve bizzat Araplar tarafından desteklenen karar tasarısına karşı oy kullandığına dikkat çeken Nebenzya, “Bu belgeyi kabul ederek İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki ölümcül saldırılarını durdurmasını, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığını sürdürme arzusunu dizginlemesini talep edebilirdik. Taraflara şiddete son vermeleri ve Filistin sorununun siyasi ve diplomatik çözümüne yönelmeleri yönünde açık bir mesaj verebilirdik” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinin Gazze Şeridi'nde ‘derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes' ve ‘tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını’ talep eden karar tasarısını veto etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-gazzede-acil-ateskes-talep-eden-karar-tasarisini-dorduncu-kez-vetoetti-1090620927.html
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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, gazze, karar tasarısı, veto, rusya federasyonu, israil, arap ülkeleri, ateşkes, lübnan, suriye
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, gazze, karar tasarısı, veto, rusya federasyonu, israil, arap ülkeleri, ateşkes, lübnan, suriye

Nebenzya: ABD'nin Gazze kararını veto etmesi vicdansızca ve insanlık dışı

21:51 20.11.2024
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini insanlık dışı olarak nitelendirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, ABD’nin Gazze'de ateşkes talep eden yeni BM karar tasarısını veto etmesini ‘vicdansızca ve insanlık dışı bir eylem’ olarak nitelendirdi.
Nebenzya, “Güvenlik Konseyi'nin insan hayatını kurtarmaya yönelik basit bir talebinin ABD tarafından soğukkanlı ve alaycı bir şekilde engellenmesi, vicdansızca ve insanlık dışı bir eylemdir” dedi.
Nebenzya, Rusya Federasyonu'nun Filistinlilere yönelik şiddetin sona erdirilmesinden yana kararlı bir şekilde durmaya devam edeceğini vurguladı.

‘ABD on binlerce Filistinlinin ölümündeki sorumluluğunu kabul etmiş oldu’

Nebenzya, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto ederek on binlerce masum Filistinlinin ölümündeki sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, “Amerikalı meslektaşlarıma seslenmek istiyorum: Bugün nihayet onbinlerce masum insanın ölümünden, mültecilerin yaşadığı zorluklardan, rehinelerin çektiği acılardan ve hukuka aykırı olarak gözaltına alınan Filistinlilerden sorumlu olduğunuzu kabul ettiniz” diye konuştu.
Kendisini İsrail ve Arap dünyası ülkelerinin ‘kilit ortağı’ olarak sunan ABD'nin, tüm Arapların çıkarına olan ve bizzat Araplar tarafından desteklenen karar tasarısına karşı oy kullandığına dikkat çeken Nebenzya, “Bu belgeyi kabul ederek İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki ölümcül saldırılarını durdurmasını, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığını sürdürme arzusunu dizginlemesini talep edebilirdik. Taraflara şiddete son vermeleri ve Filistin sorununun siyasi ve diplomatik çözümüne yönelmeleri yönünde açık bir mesaj verebilirdik” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinin Gazze Şeridi'nde ‘derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes' ve ‘tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını’ talep eden karar tasarısını veto etmişti.
ABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD, Gazze’de acil ateşkes talep eden karar tasarısını 'dördüncü kez' veto etti
18:56
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