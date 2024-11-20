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Isparta'da satılık deve kuşu: 'Sıfır telefonla takas edilir'
Isparta'da satılık deve kuşu: 'Sıfır telefonla takas edilir'
Sputnik Türkiye
Isparta'da bir kişi, 7 aydır beslediği deve kuşunu internet ortamından 25 bin liraya satışa çıkardı. İlanın açıklama kısmına ‘sıfır marka cep telefonu ile... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T12:54+0300
2024-11-20T12:55+0300
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takas
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Isparta'nın Sav kasabasında yaşayan Şükrü Altuğ, 7 aydır beslediği deve kuşunu kararı aldı. Altuğ, bir aylık yavruyken aldığı ve 7 ayda oldukça büyüyen deve kuşunu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden 25 bin TL'ye satışa çıkardı. Açıklama kısmına "Bir aylıkken aldım. Yer sorunundan dolayı satıyorum" yazan Altuğ, deve kuşunu nakit dışında cep telefonuyla da takas edebileceğini yazdı. Altuğ, bu ilginç teklifi, ticaretin hızlanmasını sağlamak ve satışın kolaylaşmasını temin etmek amacıyla sunduğunu belirtti. Deve kuşunun satışı ve belirlenen fiyat sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Şükrü Altuğ, deve kuşunu yaklaşık 7 ay önce sosyal medya aracılığıyla bulup, otobüsle Isparta'ya getirdiğini söyledi. Kolide gelen deve kuşunun, zamanla büyüyüp geliştiğini belirten Altuğ, bu süre zarfında hayvana büyük özen gösterdiğini ifade etti. Altuğ, “Normalde çoğu hayvanı besliyorum. Daha sonra deve kuşu almak istedim. Beslediğim hayvanları kesip yiyebiliyorum. Buna istinaden farklı tatları denemek istedim ancak yer sorunu nedeniyle satışa karar verdim” dedi.'Çok duygusal bir hayvan'Deve kuşunun özelliklerine de değinen Altuğ, bu türün 40-50 yıl yaşam süresine sahip olduğunu ve saatte 70 kilometreye kadar koşabildiğini söyledi. Altuğ, “Etinin çok faydalı olduğunu duydum. Yavruyken yeğenimin peşinden kuzu gibi koşuyordu. Çok duygusal bir hayvan, kapıdan dışarı çıkardığımda tekrar geri geliyor” diye konuştu.'Sıfır telefonla takas'Hobi amaçlı beslediğini kuşun satışında farklı bir yöntem denediğini dile getirerek, “Bu satış ilanına sıfır telefonla takas seçeneği sundum çünkü ticaretin hızlanmasını ve satışın kolaylaşmasını istedim” diyen Altuğ, ilanın sosyal medya üzerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altuğ, ayrıca yurt dışından gelen telefon takası tekliflerinin de olduğunu belirtti.Şükrü Altuğ'un yeğeni Sait Altuğ, deve kuşunun oldukça neşeli ve dans etmeyi seven bir hayvan olduğunu belirterek, “İlk geldiğinde çok heyecanlandık, hayvan bizimle çok iyi anlaşıyordu. Dans etmesi ve neşeli halleri bizi mutlu ediyordu. Ama yer sorunumuz nedeniyle satışa çıkardık. İleride daha büyük bir alanımız olursa tekrar almak isteriz” diye konuştu.
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deve kuşu, satılık, takas
deve kuşu, satılık, takas

Isparta'da satılık deve kuşu: 'Sıfır telefonla takas edilir'

12:54 20.11.2024 (güncellendi: 12:55 20.11.2024)
© İHADeve kuşu
Deve kuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© İHA
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Isparta'da bir kişi, 7 aydır beslediği deve kuşunu internet ortamından 25 bin liraya satışa çıkardı. İlanın açıklama kısmına ‘sıfır marka cep telefonu ile takas olur' yazarak ilginç bir alışveriş yöntemine imza attı.
Isparta'nın Sav kasabasında yaşayan Şükrü Altuğ, 7 aydır beslediği deve kuşunu kararı aldı. Altuğ, bir aylık yavruyken aldığı ve 7 ayda oldukça büyüyen deve kuşunu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden 25 bin TL'ye satışa çıkardı.
Açıklama kısmına "Bir aylıkken aldım. Yer sorunundan dolayı satıyorum" yazan Altuğ, deve kuşunu nakit dışında cep telefonuyla da takas edebileceğini yazdı. Altuğ, bu ilginç teklifi, ticaretin hızlanmasını sağlamak ve satışın kolaylaşmasını temin etmek amacıyla sunduğunu belirtti. Deve kuşunun satışı ve belirlenen fiyat sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Şükrü Altuğ, deve kuşunu yaklaşık 7 ay önce sosyal medya aracılığıyla bulup, otobüsle Isparta'ya getirdiğini söyledi. Kolide gelen deve kuşunun, zamanla büyüyüp geliştiğini belirten Altuğ, bu süre zarfında hayvana büyük özen gösterdiğini ifade etti. Altuğ, “Normalde çoğu hayvanı besliyorum. Daha sonra deve kuşu almak istedim. Beslediğim hayvanları kesip yiyebiliyorum. Buna istinaden farklı tatları denemek istedim ancak yer sorunu nedeniyle satışa karar verdim” dedi.

'Çok duygusal bir hayvan'

Deve kuşunun özelliklerine de değinen Altuğ, bu türün 40-50 yıl yaşam süresine sahip olduğunu ve saatte 70 kilometreye kadar koşabildiğini söyledi. Altuğ, “Etinin çok faydalı olduğunu duydum. Yavruyken yeğenimin peşinden kuzu gibi koşuyordu. Çok duygusal bir hayvan, kapıdan dışarı çıkardığımda tekrar geri geliyor” diye konuştu.

'Sıfır telefonla takas'

Hobi amaçlı beslediğini kuşun satışında farklı bir yöntem denediğini dile getirerek, “Bu satış ilanına sıfır telefonla takas seçeneği sundum çünkü ticaretin hızlanmasını ve satışın kolaylaşmasını istedim” diyen Altuğ, ilanın sosyal medya üzerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altuğ, ayrıca yurt dışından gelen telefon takası tekliflerinin de olduğunu belirtti.
Şükrü Altuğ'un yeğeni Sait Altuğ, deve kuşunun oldukça neşeli ve dans etmeyi seven bir hayvan olduğunu belirterek, “İlk geldiğinde çok heyecanlandık, hayvan bizimle çok iyi anlaşıyordu. Dans etmesi ve neşeli halleri bizi mutlu ediyordu. Ama yer sorunumuz nedeniyle satışa çıkardık. İleride daha büyük bir alanımız olursa tekrar almak isteriz” diye konuştu.
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