https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/cecen-lider-kadirov-yonelik-suikast-girisimi-soylentilerinin-organizatorunun-kim-oldugu-ortaya-1090605716.html
Çeçen lider Kadirov’ yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörünün kim olduğu ortaya çıktı
Çeçen lider Kadirov’ yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörünün kim olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya’dan yurtdışına kaçan ve ‘yabancı ajan’ olarak tanımlanan eski Duma milletvekili Gadjiyev’in, hemşerileri tarafından Çeçenistan lideri Kadirov’a yönelik... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T14:53+0300
2024-11-20T14:53+0300
2024-11-20T14:53+0300
dünya
rusya
çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
ramzan kadirov
suikast girişimi
söylenti
organizatör
suçlama
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Sputnik'in eline geçen video mesajda, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dağıstan milletvekili Magomed Gadjiyev'in Abdula Mamadibirov ve Murad Goşdadov adlı iki hemşerisi, kendisini Ramzan Kadirov'a yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörü olarak adlandırarak söylentiyi yaymaları için kendilerini kandırmakla suçluyor.Videoda Mamadibirov ve Goşdadov, Gadjiyev’in söylenti yaymaları ve ayrıca Senatör Süleyman Kerimov’u karalamaları için kendilerine yüklü miktarlarda dolar ödemeyi söz verdiğini ileri sürerek, anlaşmaların kendilerine düşen kısmını yerine getirdiklerini ancak karşılığında ödeme almadıklarını ileri sürüyor. İki adam ayrıca Gadjiyev’den Kadirov’a aslında herhangi bir suikast girişiminin hazırlanmadığını itiraf etmesini talep ediyor.Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak ise Sputnik’e demecinde, Gadjiyev’in ve yabancı istihbarat servislerinden kuratörlerinin suikast söylentilerini yayarak Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya arasında etnik çatışma kışkırtmak istediklerini anlattı.Kaynağa göre Rusya’da aranan Gadjiyev’in Türkiye vatandaşlığı bulunuyor, fakat kendisi ABD pasaportu sahibi olmak istiyor.
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rusya, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, suikast girişimi, söylenti, organizatör, suçlama
rusya, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, suikast girişimi, söylenti, organizatör, suçlama
Çeçen lider Kadirov’ yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörünün kim olduğu ortaya çıktı
Rusya’dan yurtdışına kaçan ve ‘yabancı ajan’ olarak tanımlanan eski Duma milletvekili Gadjiyev’in, hemşerileri tarafından Çeçenistan lideri Kadirov’a yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörü olarak anıldığı öğrenildi.
Sputnik'in eline geçen video mesajda, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dağıstan milletvekili Magomed Gadjiyev'in Abdula Mamadibirov ve Murad Goşdadov adlı iki hemşerisi, kendisini Ramzan Kadirov'a yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörü olarak adlandırarak söylentiyi yaymaları için kendilerini kandırmakla suçluyor.
Videoda Mamadibirov ve Goşdadov, Gadjiyev’in söylenti yaymaları ve ayrıca Senatör Süleyman Kerimov’u karalamaları için kendilerine yüklü miktarlarda dolar ödemeyi söz verdiğini ileri sürerek, anlaşmaların kendilerine düşen kısmını yerine getirdiklerini ancak karşılığında ödeme almadıklarını ileri sürüyor. İki adam ayrıca Gadjiyev’den Kadirov’a aslında herhangi bir suikast girişiminin hazırlanmadığını itiraf etmesini talep ediyor.
Ramzan’a (Kadirov) suikast girişimiyle ilgili uydurduğun hikayeyi anlatmamız, Süleyman’a (Kerimov’a) iftira atmamız için her birimize 2,5 milyon dolar sözü verdin. Senin için hayatımızı riske attık.
Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak ise Sputnik’e demecinde, Gadjiyev’in ve yabancı istihbarat servislerinden kuratörlerinin suikast söylentilerini yayarak Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya arasında etnik çatışma kışkırtmak istediklerini anlattı.
Kaynağa göre Rusya’da aranan Gadjiyev’in Türkiye vatandaşlığı bulunuyor, fakat kendisi ABD pasaportu sahibi olmak istiyor.