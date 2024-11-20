https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/cecen-lider-kadirov-yonelik-suikast-girisimi-soylentilerinin-organizatorunun-kim-oldugu-ortaya-1090605716.html

Çeçen lider Kadirov’ yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörünün kim olduğu ortaya çıktı

Çeçen lider Kadirov’ yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörünün kim olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya’dan yurtdışına kaçan ve ‘yabancı ajan’ olarak tanımlanan eski Duma milletvekili Gadjiyev’in, hemşerileri tarafından Çeçenistan lideri Kadirov’a yönelik... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T14:53+0300

2024-11-20T14:53+0300

2024-11-20T14:53+0300

dünya

rusya

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çeçenistan cumhuriyeti

ramzan kadirov

suikast girişimi

söylenti

organizatör

suçlama

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Sputnik'in eline geçen video mesajda, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dağıstan milletvekili Magomed Gadjiyev'in Abdula Mamadibirov ve Murad Goşdadov adlı iki hemşerisi, kendisini Ramzan Kadirov'a yönelik suikast girişimi söylentilerinin organizatörü olarak adlandırarak söylentiyi yaymaları için kendilerini kandırmakla suçluyor.Videoda Mamadibirov ve Goşdadov, Gadjiyev’in söylenti yaymaları ve ayrıca Senatör Süleyman Kerimov’u karalamaları için kendilerine yüklü miktarlarda dolar ödemeyi söz verdiğini ileri sürerek, anlaşmaların kendilerine düşen kısmını yerine getirdiklerini ancak karşılığında ödeme almadıklarını ileri sürüyor. İki adam ayrıca Gadjiyev’den Kadirov’a aslında herhangi bir suikast girişiminin hazırlanmadığını itiraf etmesini talep ediyor.Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak ise Sputnik’e demecinde, Gadjiyev’in ve yabancı istihbarat servislerinden kuratörlerinin suikast söylentilerini yayarak Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya arasında etnik çatışma kışkırtmak istediklerini anlattı.Kaynağa göre Rusya’da aranan Gadjiyev’in Türkiye vatandaşlığı bulunuyor, fakat kendisi ABD pasaportu sahibi olmak istiyor.

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rusya, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, suikast girişimi, söylenti, organizatör, suçlama