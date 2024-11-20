https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bes-yilda-bir-tek-onun-fiyati-degismedi-plastik-posetlere-2025te-zam-gelecek-mi--1090604553.html

Beş yılda bir tek onun fiyatı değişmedi: Plastik poşetlere 2025'te zam gelecek mi?

Beş yılda bir tek onun fiyatı değişmedi: Plastik poşetlere 2025'te zam gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 2019'dan beri ücretli hale getirilen plastik poşetlerin 2025 yılında ne kadara satılacağının belirlenmesi için komisyon toplantısı yarın... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T14:34+0300

2024-11-20T14:34+0300

2024-11-20T14:34+0300

ekonomi

plastik poşet

plastik poşet fiyatları

zam

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

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Başta market olmak üzere kullanılan plastik poşetler Türkiye'de 2019 yılında ücretli hale getirilmişti. Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanan çalışmada plastik poşetler 25 kuruşa satışa sunulan plastik poşetler aradan geçen beş yıla rağmen hiç zamlanmadı. 2025 yılında ise plastik poşet fiyatlarına zam gelecek mi? Komisyon bir araya gelecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu, 25 kuruştan satılan plastik poşetlerin yeni yılda uygulanacak fiyatını belirlemek üzere yarın toplanacak. Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirildi.Plastik poşetlerin, marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlıkça belirlenen 25 kuruştan satılması uygulaması devam ediyor. Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın Plastik Poşet Komisyonu toplanacak. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor. Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230802/plastik-poset-ucreti-25-kurus-olarak-devam-edecek-1074286909.html

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