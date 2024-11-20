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ABD Gürcistan'ı tehdit etmeye devam ediyor: 'Daha fazla siyasi adım atmaya hazırız'
ABD Gürcistan'ı tehdit etmeye devam ediyor: 'Daha fazla siyasi adım atmaya hazırız'
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gürcistan'a karşı gerekmesi halinde daha fazla 'siyasi adım'... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Gürcistan ile ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin halen devam ettiğini ve Washington'un gerektiğinde daha fazla siyasi adım atmaya hazır olduğunu söyledi.Basın toplantısında Miller, parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayı reddeden muhalefetin eylemlerini değerlendirerek, "Kapsamlı inceleme halen devam ediyor. Bu incelemenin bir parçası olarak halihazırda siyasi adımlar attık ve gerektiğinde diğer siyasi adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.Miller açıklamasında, ABD'nin Gürcü yetkililere karşı halihazırda almış olduğu tedbirleri yineleyerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor'Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu yüzden elçilikleri dolaştığını söylemişti.Papuaşvili konuşmasında, “Bir elçilikten diğerine, bir ülkeden diğerine diğer ülkelerin temsilcileriyle konuşmaya gittiler çünkü meşruiyeti Gürcü halkından değil onlardan bekliyorlar” cümlesinin altını çizmişti.
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ABD Gürcistan'ı tehdit etmeye devam ediyor: 'Daha fazla siyasi adım atmaya hazırız'

16:12 20.11.2024
© AP Photo / Shakh AivazovGürcistan'da muhalefet
Gürcistan'da muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gürcistan'a karşı gerekmesi halinde daha fazla 'siyasi adım' atacaklarının altını çizdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Gürcistan ile ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin halen devam ettiğini ve Washington'un gerektiğinde daha fazla siyasi adım atmaya hazır olduğunu söyledi.
Basın toplantısında Miller, parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayı reddeden muhalefetin eylemlerini değerlendirerek, "Kapsamlı inceleme halen devam ediyor. Bu incelemenin bir parçası olarak halihazırda siyasi adımlar attık ve gerektiğinde diğer siyasi adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.
Miller açıklamasında, ABD'nin Gürcü yetkililere karşı halihazırda almış olduğu tedbirleri yineleyerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu incelemenin bir sonucu olarak yardımı zaten askıya aldık. Dolayısıyla bu, incelemenin devam ettiği ve hiçbir şey olmadığı anlamına gelmiyor.

'Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor'

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu yüzden elçilikleri dolaştığını söylemişti.
Papuaşvili konuşmasında, “Bir elçilikten diğerine, bir ülkeden diğerine diğer ülkelerin temsilcileriyle konuşmaya gittiler çünkü meşruiyeti Gürcü halkından değil onlardan bekliyorlar” cümlesinin altını çizmişti.
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