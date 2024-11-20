https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/2024-ilanlari-guncellendi-8-bakanlik-ve-kurum-kpss-sartsiz-4-bin-939-personel-alacak-1090623394.html
2024 ilanları güncellendi: 8 bakanlık ve kurum KPSS şartsız 4 bin 939 personel alacak
2024 ilanları güncellendi: 8 bakanlık ve kurum KPSS şartsız 4 bin 939 personel alacak
Sputnik Türkiye
18 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Kamu Seçme Sınavı puanı aranmadan 8 bakanlık ve kuruma 4 bin 939 personel ve işçi alımı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T20:05+0300
2024-11-20T20:05+0300
2024-11-20T20:10+0300
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KPSS şartı aranmadan 8 bakanlık ve kurum 4 bin 939 personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı.2025 yılına kısa süre kala kamu kurumları işçi ve personel alımı için 4 bin 939 boş kontenjan olduğunu belirtti. Personel ve işçi yapacak 8 bakanlık ve kurum arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, MSB Kuvvet Komutanlıkları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜRASAŞ, Et ve Süt Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bulunuyor. Personel ve işçi alımı başvuru tarihlerinin kasım ve aralık ayında olacağı ifade edildi. 8 bakanlık ve kurumun başvuru alacağı tarihler açıklandı:Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 18-22 Kasım 2024 MSB Kuvvet Komutanlıkları: 18 Kasım-7 Aralık 2024Hazine ve Maliye Bakanlığı: 9-17 Aralık 2024TÜRASAŞ, Et ve Süt Kurumu: 18-22 Kasım 2024Karayolları Genel Müdürlüğü: 18-22 Kasım 2024Tarım ve Orman Bakanlığı: 18-22 Kasım 2024Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: 18-22 Kasım 2024
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memur alımı, personel alımı, işçi alımı, memur olmak, kpss olmadan memurluk
memur alımı, personel alımı, işçi alımı, memur olmak, kpss olmadan memurluk
2024 ilanları güncellendi: 8 bakanlık ve kurum KPSS şartsız 4 bin 939 personel alacak
20:05 20.11.2024 (güncellendi: 20:10 20.11.2024)
18 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Kamu Seçme Sınavı puanı aranmadan 8 bakanlık ve kuruma 4 bin 939 personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu.
KPSS şartı aranmadan 8 bakanlık ve kurum 4 bin 939 personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı.
2025 yılına kısa süre kala kamu kurumları işçi ve personel alımı için 4 bin 939 boş kontenjan olduğunu belirtti. Personel ve işçi yapacak 8 bakanlık ve kurum arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, MSB Kuvvet Komutanlıkları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜRASAŞ, Et ve Süt Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bulunuyor. Personel ve işçi alımı başvuru tarihlerinin kasım ve aralık ayında olacağı ifade edildi.
8 bakanlık ve kurumun başvuru alacağı tarihler açıklandı:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 18-22 Kasım 2024
MSB Kuvvet Komutanlıkları: 18 Kasım-7 Aralık 2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 9-17 Aralık 2024
TÜRASAŞ, Et ve Süt Kurumu: 18-22 Kasım 2024
Karayolları Genel Müdürlüğü: 18-22 Kasım 2024
Tarım ve Orman Bakanlığı: 18-22 Kasım 2024
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: 18-22 Kasım 2024