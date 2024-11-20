https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/2024-ilanlari-guncellendi-8-bakanlik-ve-kurum-kpss-sartsiz-4-bin-939-personel-alacak-1090623394.html

2024 ilanları güncellendi: 8 bakanlık ve kurum KPSS şartsız 4 bin 939 personel alacak

2024 ilanları güncellendi: 8 bakanlık ve kurum KPSS şartsız 4 bin 939 personel alacak

Sputnik Türkiye

18 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Kamu Seçme Sınavı puanı aranmadan 8 bakanlık ve kuruma 4 bin 939 personel ve işçi alımı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

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KPSS şartı aranmadan 8 bakanlık ve kurum 4 bin 939 personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı.2025 yılına kısa süre kala kamu kurumları işçi ve personel alımı için 4 bin 939 boş kontenjan olduğunu belirtti. Personel ve işçi yapacak 8 bakanlık ve kurum arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, MSB Kuvvet Komutanlıkları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜRASAŞ, Et ve Süt Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bulunuyor. Personel ve işçi alımı başvuru tarihlerinin kasım ve aralık ayında olacağı ifade edildi. 8 bakanlık ve kurumun başvuru alacağı tarihler açıklandı:Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 18-22 Kasım 2024 MSB Kuvvet Komutanlıkları: 18 Kasım-7 Aralık 2024Hazine ve Maliye Bakanlığı: 9-17 Aralık 2024TÜRASAŞ, Et ve Süt Kurumu: 18-22 Kasım 2024Karayolları Genel Müdürlüğü: 18-22 Kasım 2024Tarım ve Orman Bakanlığı: 18-22 Kasım 2024Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: 18-22 Kasım 2024

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/32-kamu-kurumu-bin-434-personel-alimi-yapilacak-1089973344.html

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