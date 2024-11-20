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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için son gün: Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih sonuçları tarihi
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için son gün: Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih sonuçları tarihi
Sputnik Türkiye
MEB'in 20 bin öğretmen alımı için tercih süreci bugün sona eriyor. Atama tercihleri MEB takvimi doğrultusunda e-devlet üzerinden elektronik ortamda... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:07+0300
2024-11-20T11:07+0300
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sözleşmeli öğretmen
ücretli öğretmen
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 20 bin öğretmen alımı için tercih süreci bugün tamamlanıyor. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden 25 Ekim'de öğretmen adaylarının erişimine açmış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.Sözleşmeli öğretmen alımı tercihleri ne zaman sona erecek?Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların da adayların tercih ekranında yer almasının ardından 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sonlanacak.Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nereden yapılır?Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor. Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?MEB'in ilgili atama kılavuzuna göre, atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.
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sözleşmeli öğretmenlik tercihi, sözleşmeli öğretmenlik atama, sözleşmeli öğretmenlik başvuru, sözleşmeli öğretmenlik sonuçları, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, sözleşmeli öğretmenlik sonuçları tercih sonuçları
sözleşmeli öğretmenlik tercihi, sözleşmeli öğretmenlik atama, sözleşmeli öğretmenlik başvuru, sözleşmeli öğretmenlik sonuçları, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, sözleşmeli öğretmenlik sonuçları tercih sonuçları

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için son gün: Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih sonuçları tarihi

11:07 20.11.2024
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA
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MEB'in 20 bin öğretmen alımı için tercih süreci bugün sona eriyor. Atama tercihleri MEB takvimi doğrultusunda e-devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 20 bin öğretmen alımı için tercih süreci bugün tamamlanıyor. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden 25 Ekim'de öğretmen adaylarının erişimine açmış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.
28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Sözleşmeli öğretmen alımı tercihleri ne zaman sona erecek?

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların da adayların tercih ekranında yer almasının ardından 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sonlanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nereden yapılır?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor. Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'in ilgili atama kılavuzuna göre, atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.
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