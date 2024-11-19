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Taraftar endişelendi, Galatasaray’dan Osimhen için serbest kalma açıklaması geldi
Taraftar endişelendi, Galatasaray’dan Osimhen için serbest kalma açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen’in 75 milyon euro serbest kalma maddesi ve transfer ihtimalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, takımın kiralık forveti Victor Osimhen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk’un, Osimhen’in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki sözleri üzerine Hatipoğlu, Milliyet’e konuştu.Hatipoğlu, oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:'Taraftarlar endişelenmesin'Hatipoğlu, Osimhen’in Galatasaray’da kalmasından yana hiçbir endişelerinin olmadığını belirtti:Napoli ve alıcı kulübe i̇ş düşüyorOsimhen’in transfer sürecinin yalnızca alıcı bir kulübün Napoli’ye ödeme yapmasıyla bitmeyeceğini belirten Hatipoğlu, bu süreçte oyuncunun rızasının ve Napoli ile Galatasaray arasında kurulacak bağın önemli olduğunu söyledi:Osimhen Galatasaray’da ne durumda?Kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Osimhen, bu sezon Galatasaray’ın en önemli hücum silahlarından biri oldu. Sadece gol ve asistleriyle değil, takıma uyumu ve saha dışındaki tavırlarıyla da taraftarların sevgilisi haline geldi.
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galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), osimhen, victor james osimhen
galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), osimhen, victor james osimhen

Taraftar endişelendi, Galatasaray’dan Osimhen için serbest kalma açıklaması geldi

08:49 19.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen’in 75 milyon euro serbest kalma maddesi ve transfer ihtimalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Osimhen sezon sonuna kadar bizimle. Taraftarların endişelenmesine gerek yok” diyen Hatipoğlu, oyuncunun kendini çok mutlu hissettiğini vurguladı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, takımın kiralık forveti Victor Osimhen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk’un, Osimhen’in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki sözleri üzerine Hatipoğlu, Milliyet’e konuştu.
Hatipoğlu, oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“Osimhen’in serbest kalma maddesi çok net. 75 milyon euro ödemeyi kabul eden bir kulüp, Napoli ile anlaşmak zorunda. Ancak bu süreçte Osimhen’in de rızası gerekiyor. O, ‘Gitmek istiyorum’ derse ve Napoli ile alıcı kulüp anlaşırsa, bu durumda biz de sürece dahil oluruz.”

'Taraftarlar endişelenmesin'

Hatipoğlu, Osimhen’in Galatasaray’da kalmasından yana hiçbir endişelerinin olmadığını belirtti:
“Osimhen, Galatasaray’da olmaktan çok mutlu. Burada kendini hayal ettiğinden daha iyi hissediyor. Menajeri de bizi arayarak doğru bir tercih yaptıklarını dile getirdi. Taraftarlarımız endişelenmesin; sezon sonuna kadar bizimle olacak.”

Napoli ve alıcı kulübe i̇ş düşüyor

Osimhen’in transfer sürecinin yalnızca alıcı bir kulübün Napoli’ye ödeme yapmasıyla bitmeyeceğini belirten Hatipoğlu, bu süreçte oyuncunun rızasının ve Napoli ile Galatasaray arasında kurulacak bağın önemli olduğunu söyledi:
“Serbest kalma maddesi, bu sürecin sadece bir başlangıcı. Alıcı kulüp hem Napoli hem de Osimhen ile anlaşmak zorunda. Ayrıca Galatasaray’ın da işin içinde olacağı mali külfetleri hesaba katmak gerekecek.”

Osimhen Galatasaray’da ne durumda?

Kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Osimhen, bu sezon Galatasaray’ın en önemli hücum silahlarından biri oldu. Sadece gol ve asistleriyle değil, takıma uyumu ve saha dışındaki tavırlarıyla da taraftarların sevgilisi haline geldi.
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