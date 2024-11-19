https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/taraftar-endiselendi-galatasaraydan-osimhen-icin-serbest-kalma-aciklamasi-geldi-1090539075.html

Taraftar endişelendi, Galatasaray’dan Osimhen için serbest kalma açıklaması geldi

Taraftar endişelendi, Galatasaray’dan Osimhen için serbest kalma açıklaması geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen’in 75 milyon euro serbest kalma maddesi ve transfer ihtimalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T08:49+0300

2024-11-19T08:49+0300

2024-11-19T08:49+0300

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osimhen

victor james osimhen

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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, takımın kiralık forveti Victor Osimhen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk’un, Osimhen’in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki sözleri üzerine Hatipoğlu, Milliyet’e konuştu.Hatipoğlu, oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:'Taraftarlar endişelenmesin'Hatipoğlu, Osimhen’in Galatasaray’da kalmasından yana hiçbir endişelerinin olmadığını belirtti:Napoli ve alıcı kulübe i̇ş düşüyorOsimhen’in transfer sürecinin yalnızca alıcı bir kulübün Napoli’ye ödeme yapmasıyla bitmeyeceğini belirten Hatipoğlu, bu süreçte oyuncunun rızasının ve Napoli ile Galatasaray arasında kurulacak bağın önemli olduğunu söyledi:Osimhen Galatasaray’da ne durumda?Kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Osimhen, bu sezon Galatasaray’ın en önemli hücum silahlarından biri oldu. Sadece gol ve asistleriyle değil, takıma uyumu ve saha dışındaki tavırlarıyla da taraftarların sevgilisi haline geldi.

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Sputnik Türkiye

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