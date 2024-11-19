https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-seri-mobil-nukleer-siginak-uretimine-basladi-1090568392.html
Rusya, seri mobil nükleer sığınak üretimine başladı
Rusya, seri mobil nükleer sığınak üretimine başladı
Sputnik Türkiye
Rusya, mobil nükleer sığınakların üretimine başladı. Acil Durumlar Bakanlığı bu gelişmeyi, acil durumlardan korunma alanında yıllardır sürdürülen... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:57+0300
2024-11-19T16:57+0300
2024-11-19T16:57+0300
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Rusya, vatandaşları nükleer bir patlamadan kaynaklanan ışık radyasyonu ve radyoaktif kirlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli tehditlerden korumak için kullanılabilecek modüler tipte 'KUB-M' mobil barınaklarının seri üretimine başladığını duyurdu.Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sığınağın, Rus vatandaşlarını nükleer patlamalardan kaynaklanan hafif radyasyon ve radyoaktif kirlenme dahil olmak üzere çeşitli tehditlerden korumak üzere tasarlandığını ifade edildi.'KUB-M' adı verilen mobil sığınaklarının seri üretimine Nijni Novgorod Oblastı'nda bulunan Dzerjinsk bölgesinde başlandığını aktarıldı.Söz konusu sığınağın nükleer bir patlamadan kaynaklanan hafif radyasyona ve bölgenin radyoaktif kirlenmesine karşı koruma sağladığı aktarıldı.Temel konfigürasyonda iki blok bulunan sığınaklar bir teknik blok ve 54 kişiyi barındırabilecek bir toplanma bloğunda oluşuyor. Ek modüllerle bu sayının 150'ye kadar çıkabileceği dile getirildi.Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üretimin bilim adamlarının ve uzmanların uzun yıllar süren araştırma ve çabalarının sonucu olduğu belirtilerek şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/putin-rusyanin-nukleer-doktrinini-guncelledi-nukleer-silah-hangi-hallerde-kullanilacak-1090553665.html
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rusya, rusya federasyonu, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı sivil savunma akademisi, nükleer, sığınak, radyasyon
rusya, rusya federasyonu, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı sivil savunma akademisi, nükleer, sığınak, radyasyon
Rusya, seri mobil nükleer sığınak üretimine başladı
Rusya, mobil nükleer sığınakların üretimine başladı. Acil Durumlar Bakanlığı bu gelişmeyi, acil durumlardan korunma alanında yıllardır sürdürülen araştırmaların sonucunda kamu güvenliğinin arttırılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.
Rusya, vatandaşları nükleer bir patlamadan kaynaklanan ışık radyasyonu ve radyoaktif kirlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli tehditlerden korumak için kullanılabilecek modüler tipte 'KUB-M' mobil barınaklarının seri üretimine başladığını duyurdu.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sığınağın, Rus vatandaşlarını nükleer patlamalardan kaynaklanan hafif radyasyon ve radyoaktif kirlenme dahil olmak üzere çeşitli tehditlerden korumak üzere tasarlandığını ifade edildi.
'KUB-M' adı verilen mobil sığınaklarının seri üretimine Nijni Novgorod Oblastı'nda bulunan Dzerjinsk bölgesinde başlandığını aktarıldı.
Söz konusu sığınağın nükleer bir patlamadan kaynaklanan hafif radyasyona ve bölgenin radyoaktif kirlenmesine karşı koruma sağladığı aktarıldı.
Temel konfigürasyonda iki blok bulunan sığınaklar bir teknik blok ve 54 kişiyi barındırabilecek bir toplanma bloğunda oluşuyor. Ek modüllerle bu sayının 150'ye kadar çıkabileceği dile getirildi.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üretimin bilim adamlarının ve uzmanların uzun yıllar süren araştırma ve çabalarının sonucu olduğu belirtilerek şu cümlelere yer verildi:
Modüler barınağın seri üretimine başlanması, vatandaşların güvenliğinin arttırılmasına yönelik önemli bir adımı temsil etmektedir. Gelecekte bu tür gelişmeler, nüfusun korunması için yeni etkili sistemlerin oluşturulmasına yol açacaktır.