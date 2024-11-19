https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/norvecte-77-kisiyi-olduren-seri-katil-breivik-tahliyesini-istedi-1090579267.html
Norveç'te 77 kişiyi öldüren seri katil Breivik tahliyesini istedi
Norveç'te 77 kişiyi öldüren seri katil Breivik tahliyesini istedi
Sputnik Türkiye
2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi düzenlediği ırkçı saldırıda öldüren Ander Behring Breivik Norveç Mahkemesi'ne şartlı tahliye talebinde bulundu. Norveç Katili... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T23:20+0300
2024-11-19T23:20+0300
2024-11-19T23:24+0300
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Norveç'te Utoya Adası'nda bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin yaz kampında bulunan 69 kişiyi öldüren Breivik tahliyesini istedi.2011 yılında Norveç'te hükümet binasına bombalı saldırı düzenleyen Breivik 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Saldırıdan 2 saat sonra ise Sosyal Demokrat Parti'nin Utoya Adası'nda bulunan yaz kampında 69 kişiyi öldüren seri katil Ander Behring Breivik'in Norveç Mahkemesi'nden şartlı tahliye talebinde bulunduğu ifade edildi. Norveç Mahkemesi'nin Breivik'in tahliye talebinin kararını ne zaman açıklayacağı ise henüz belirtilmedi.Norveç Mahkemesi tarafından 21 yıl hapse mahkum olan Ander Behring Breivik olay sonrası pişman olmadığını açıklamıştı. 2012 yılından bu yana cezaevinde olan seri katil diğer mahkumlar ile teması bulunmadığı gerekçesi ile Norveç hükümetine dava açmıştı.
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anders behring breivik, anders breivik, katil, seri katil, norveç, saldırı, silahlı saldırı, irkçı saldırı, hapis, hapis cezası, ömür boyu hapis, hapishane, tahliye, şartlı tahliye
Norveç'te 77 kişiyi öldüren seri katil Breivik tahliyesini istedi
23:20 19.11.2024 (güncellendi: 23:24 19.11.2024)
2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi düzenlediği ırkçı saldırıda öldüren Ander Behring Breivik Norveç Mahkemesi'ne şartlı tahliye talebinde bulundu. Norveç Katili lakablı Breivik'in şartlı tahliye talebi hakkında mahkeme henüz kararını açıklamadı.
Norveç'te Utoya Adası'nda bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin yaz kampında bulunan 69 kişiyi öldüren Breivik tahliyesini istedi.
2011 yılında Norveç'te hükümet binasına bombalı saldırı düzenleyen Breivik 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Saldırıdan 2 saat sonra ise Sosyal Demokrat Parti'nin Utoya Adası'nda bulunan yaz kampında 69 kişiyi öldüren seri katil Ander Behring Breivik'in Norveç Mahkemesi'nden şartlı tahliye talebinde bulunduğu ifade edildi. Norveç Mahkemesi'nin Breivik'in tahliye talebinin kararını ne zaman açıklayacağı ise henüz belirtilmedi.
Norveç Mahkemesi tarafından 21 yıl hapse mahkum olan Ander Behring Breivik olay sonrası pişman olmadığını açıklamıştı. 2012 yılından bu yana cezaevinde olan seri katil diğer mahkumlar ile teması bulunmadığı gerekçesi ile Norveç hükümetine dava açmıştı.