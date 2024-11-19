https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/hskdan-332-hakim-ve-savciya-yer-degistirilme-karari-1090577663.html
HSK'dan 332 hakim ve savcıya yer değiştirilme kararı
HSK'dan 332 hakim ve savcıya yer değiştirilme kararı
Sputnik Türkiye
HSK tarafından 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. Yapılan değişiklikte adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T22:16+0300
2024-11-19T22:16+0300
2024-11-19T22:16+0300
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hakim
savcı
başsavcı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmalarını tamamladığını internet sitesinde duyurdu.Açıklamaya göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirilerek toplamda 332 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.Kararname'ye göre Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirilirken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, Yağız'ın yerine ise Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ruhsatsiz-silah-tasimakla-ilgili-emsal-tutuklama-karari-silahla-islenen-suclar-artti-oncul-suc-1089743110.html
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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim, savcı, başsavcı, atama
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim, savcı, başsavcı, atama
HSK'dan 332 hakim ve savcıya yer değiştirilme kararı
HSK tarafından 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. Yapılan değişiklikte adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmalarını tamamladığını internet sitesinde duyurdu.
Açıklamaya göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirilerek toplamda 332 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kararname'ye göre Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirilirken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, Yağız'ın yerine ise Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.