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Biden'ın Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin verdiği füzelerin menzili ne kadar?
Biden'ın Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin verdiği füzelerin menzili ne kadar?
Sputnik Türkiye
New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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ATACMS ve GMLRS füzelerinin menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, joe biden, rusya, ukrayna, atacms, füze, uzun menzilli füze, the new york times (nyt), инфографика
infografik, joe biden, rusya, ukrayna, atacms, füze, uzun menzilli füze, the new york times (nyt), инфографика

Biden'ın Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin verdiği füzelerin menzili ne kadar?

18:45 19.11.2024
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New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazdı.
ATACMS ve GMLRS füzelerinin menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
Biden'in Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin verdiği füzelerin menzili ne kadar? - Sputnik Türkiye
Biden'in Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin verdiği füzelerin menzili ne kadar? - Sputnik Türkiye
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