https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/bidenin-ukraynaya-rusya-topraklarina-saldirmasina-izin-verdigi-fuzelerin-menzili-ne-kadar-1090572708.html
Biden'ın Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin verdiği füzelerin menzili ne kadar?
Biden'ın Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin verdiği füzelerin menzili ne kadar?
Sputnik Türkiye
New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T18:45+0300
2024-11-19T18:45+0300
2024-11-19T18:45+0300
infografik
joe biden
rusya
ukrayna
atacms
füze
uzun menzilli füze
the new york times (nyt)
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ATACMS ve GMLRS füzelerinin menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, joe biden, rusya, ukrayna, atacms, füze, uzun menzilli füze, the new york times (nyt), инфографика
infografik, joe biden, rusya, ukrayna, atacms, füze, uzun menzilli füze, the new york times (nyt), инфографика
Biden'ın Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin verdiği füzelerin menzili ne kadar?
New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazdı.
ATACMS ve GMLRS füzelerinin menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.