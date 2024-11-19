https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/akran-zorbaliginda-okuldan-sasirtan-aciklama-sadece-sakalasiyorlardi-1090554822.html
Akran zorbalığında okuldan şaşırtan açıklama: 'Sadece şakalaşıyorlardı'
Akran zorbalığında okuldan şaşırtan açıklama: 'Sadece şakalaşıyorlardı'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Maryland eyaletinde, ilkokul öğrencileri arasındaki 'şakalaşma' akran zorbalığına dönüştü. Kendinden birkaç yaş büyük bir çocuk tarafından tuvalet... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T12:26+0300
2024-11-19T12:26+0300
2024-11-19T12:26+0300
yaşam
abd
maryland
okul
akran zorbalığı
zorbalık
eşek şakası
boğulma
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ABD'nin Maryland eyaletinde, bir ilkokul öğrencisinin okul tuvaletinde kancaya asılı halde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre olay Cuma öğleden sonra Maryland'de bir ilkokulda gerçekleşti. Kancaya asılı bir halde boğulma tehlikesi geçirirken bulunduğu aktarılan çocuğun ebeveynleri, ikinci sınıf öğrencisi olan oğullarına ne olduğu hakkında soruşturma başlatılmasını istiyor.Okul yetkilileri, olayın 'iki öğrencinin tuvalette 'şakalaştığı' sırada, bir öğrencinin ceketinin kabin kapısının kancasına takıldığını ve kendini kancadan kurtaramadığını ve olaya karışan diğer öğrencinin ona yardım edemediğini' belirtiyor. Yardım çağırmak için ayrılan öğrencinin yöneticilere durumu bildirdiği ve müdürün 'çocuğu yere indirmeden önce ağzından köpükler geldiğini, bilincinin yerinde olmadığını söylediği' bildirildi. Okul müdürünün çocuğun ebeveynlerine, olayın çocuklar arasında yapılan bir 'eşek şakasından' kaynaklandığını söylediği iddia ediliyor.Akran zorbalığının 'sadece birbirleriyle oynuyorlardı' diye aktarılmasını kabul etmeyen aile, çocuklarının başına gelen korkunç olaydan birlerinin sorumlu tutulmasını istiyor. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu ancak boğazında morluklar bulunduğu ve travma yaşadığı iletildi.Okul yetkilileri, bu olayın 'örtbas edilmeye çalışıldığı' iddiasını kabul etmiyor ve açılan soruşturmada polisle işbirliği yaptıklarını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/uzmani-akran-zorbaligiyla-mucadeleyi-anlatiyor-akran-zorbaligi-yerine-akran-nezaketi-1089344484.html
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abd, maryland, okul, akran zorbalığı, zorbalık, eşek şakası, boğulma
abd, maryland, okul, akran zorbalığı, zorbalık, eşek şakası, boğulma
Akran zorbalığında okuldan şaşırtan açıklama: 'Sadece şakalaşıyorlardı'
ABD'nin Maryland eyaletinde, ilkokul öğrencileri arasındaki 'şakalaşma' akran zorbalığına dönüştü. Kendinden birkaç yaş büyük bir çocuk tarafından tuvalet kapısına 'asılan' çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Ağzından köpükler saçarken kurtarılan çocuğun hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Maryland eyaletinde, bir ilkokul öğrencisinin okul tuvaletinde kancaya asılı halde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre olay Cuma öğleden sonra Maryland'de bir ilkokulda gerçekleşti. Kancaya asılı bir halde boğulma tehlikesi geçirirken bulunduğu aktarılan çocuğun ebeveynleri, ikinci sınıf öğrencisi olan oğullarına ne olduğu hakkında soruşturma başlatılmasını istiyor.
Okul yetkilileri, olayın 'iki öğrencinin tuvalette 'şakalaştığı' sırada, bir öğrencinin ceketinin kabin kapısının kancasına takıldığını ve kendini kancadan kurtaramadığını ve olaya karışan diğer öğrencinin ona yardım edemediğini' belirtiyor. Yardım çağırmak için ayrılan öğrencinin yöneticilere durumu bildirdiği ve müdürün 'çocuğu yere indirmeden önce ağzından köpükler geldiğini, bilincinin yerinde olmadığını söylediği' bildirildi. Okul müdürünün çocuğun ebeveynlerine, olayın çocuklar arasında yapılan bir 'eşek şakasından' kaynaklandığını söylediği iddia ediliyor.
Akran zorbalığının 'sadece birbirleriyle oynuyorlardı' diye aktarılmasını kabul etmeyen aile, çocuklarının başına gelen korkunç olaydan birlerinin sorumlu tutulmasını istiyor. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu ancak boğazında morluklar bulunduğu ve travma yaşadığı iletildi.
Okul yetkilileri, bu olayın 'örtbas edilmeye çalışıldığı' iddiasını kabul etmiyor ve açılan soruşturmada polisle işbirliği yaptıklarını belirtiyor.