Akran zorbalığında okuldan şaşırtan açıklama: 'Sadece şakalaşıyorlardı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump koltuğa oturmadan önce Ukrayna’da bir provokasyon deneniyor gibi’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
IŞİD tekrar mı canlandırılacak?
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/akran-zorbaliginda-okuldan-sasirtan-aciklama-sadece-sakalasiyorlardi-1090554822.html
Akran zorbalığında okuldan şaşırtan açıklama: 'Sadece şakalaşıyorlardı'
Akran zorbalığında okuldan şaşırtan açıklama: 'Sadece şakalaşıyorlardı'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Maryland eyaletinde, ilkokul öğrencileri arasındaki 'şakalaşma' akran zorbalığına dönüştü. Kendinden birkaç yaş büyük bir çocuk tarafından tuvalet... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T12:26+0300
2024-11-19T12:26+0300
yaşam
abd
maryland
okul
akran zorbalığı
zorbalık
eşek şakası
boğulma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069573965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eea9d5cb62aad2a28d78608f44bf5c27.jpg
ABD'nin Maryland eyaletinde, bir ilkokul öğrencisinin okul tuvaletinde kancaya asılı halde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre olay Cuma öğleden sonra Maryland'de bir ilkokulda gerçekleşti. Kancaya asılı bir halde boğulma tehlikesi geçirirken bulunduğu aktarılan çocuğun ebeveynleri, ikinci sınıf öğrencisi olan oğullarına ne olduğu hakkında soruşturma başlatılmasını istiyor.Okul yetkilileri, olayın 'iki öğrencinin tuvalette 'şakalaştığı' sırada, bir öğrencinin ceketinin kabin kapısının kancasına takıldığını ve kendini kancadan kurtaramadığını ve olaya karışan diğer öğrencinin ona yardım edemediğini' belirtiyor. Yardım çağırmak için ayrılan öğrencinin yöneticilere durumu bildirdiği ve müdürün 'çocuğu yere indirmeden önce ağzından köpükler geldiğini, bilincinin yerinde olmadığını söylediği' bildirildi. Okul müdürünün çocuğun ebeveynlerine, olayın çocuklar arasında yapılan bir 'eşek şakasından' kaynaklandığını söylediği iddia ediliyor.Akran zorbalığının 'sadece birbirleriyle oynuyorlardı' diye aktarılmasını kabul etmeyen aile, çocuklarının başına gelen korkunç olaydan birlerinin sorumlu tutulmasını istiyor. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu ancak boğazında morluklar bulunduğu ve travma yaşadığı iletildi.Okul yetkilileri, bu olayın 'örtbas edilmeye çalışıldığı' iddiasını kabul etmiyor ve açılan soruşturmada polisle işbirliği yaptıklarını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/uzmani-akran-zorbaligiyla-mucadeleyi-anlatiyor-akran-zorbaligi-yerine-akran-nezaketi-1089344484.html
abd
maryland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069573965_46:0:1749:1277_1920x0_80_0_0_2e4a98d8fd6d66a6bcc7b19e47b5906c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, maryland, okul, akran zorbalığı, zorbalık, eşek şakası, boğulma
abd, maryland, okul, akran zorbalığı, zorbalık, eşek şakası, boğulma

Akran zorbalığında okuldan şaşırtan açıklama: 'Sadece şakalaşıyorlardı'

12:26 19.11.2024
© PixabayAğlayan çocuk
Ağlayan çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Pixabay
Abone ol
ABD'nin Maryland eyaletinde, ilkokul öğrencileri arasındaki 'şakalaşma' akran zorbalığına dönüştü. Kendinden birkaç yaş büyük bir çocuk tarafından tuvalet kapısına 'asılan' çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Ağzından köpükler saçarken kurtarılan çocuğun hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Maryland eyaletinde, bir ilkokul öğrencisinin okul tuvaletinde kancaya asılı halde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre olay Cuma öğleden sonra Maryland'de bir ilkokulda gerçekleşti. Kancaya asılı bir halde boğulma tehlikesi geçirirken bulunduğu aktarılan çocuğun ebeveynleri, ikinci sınıf öğrencisi olan oğullarına ne olduğu hakkında soruşturma başlatılmasını istiyor.
Okul yetkilileri, olayın 'iki öğrencinin tuvalette 'şakalaştığı' sırada, bir öğrencinin ceketinin kabin kapısının kancasına takıldığını ve kendini kancadan kurtaramadığını ve olaya karışan diğer öğrencinin ona yardım edemediğini' belirtiyor. Yardım çağırmak için ayrılan öğrencinin yöneticilere durumu bildirdiği ve müdürün 'çocuğu yere indirmeden önce ağzından köpükler geldiğini, bilincinin yerinde olmadığını söylediği' bildirildi. Okul müdürünün çocuğun ebeveynlerine, olayın çocuklar arasında yapılan bir 'eşek şakasından' kaynaklandığını söylediği iddia ediliyor.
Akran zorbalığının 'sadece birbirleriyle oynuyorlardı' diye aktarılmasını kabul etmeyen aile, çocuklarının başına gelen korkunç olaydan birlerinin sorumlu tutulmasını istiyor. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu ancak boğazında morluklar bulunduğu ve travma yaşadığı iletildi.
Okul yetkilileri, bu olayın 'örtbas edilmeye çalışıldığı' iddiasını kabul etmiyor ve açılan soruşturmada polisle işbirliği yaptıklarını belirtiyor.
Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
GÖRÜŞ
Uzmanı akran zorbalığıyla mücadeleyi anlatıyor: 'Akran zorbalığı yerine akran nezaketi'
17 Ekim, 15:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала