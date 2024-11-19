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Ajda Pekkan'dan Zeki Müren itirafı: 'Faşist ruhunu orada gördüm'
Ajda Pekkan'dan Zeki Müren itirafı: 'Faşist ruhunu orada gördüm'
Sputnik Türkiye
Ünlü Şarkıcı Ajda Pekkan, Zeki Müren ile anılarını 'Mazhar Alanson ile Misafir' programında anlattı. Sanat Güneşi lakabı ile tanınan Türk Sanat Müziği'nin... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:24+0300
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Süperstar Ajda Pekkan, Devlet Sanatçısı Zeki Müren ile anılarını ilk kez Mazhar Alanson'a anlattı.Ünlü sanatçı Ajda Pekkan 'Mazhar Alanson ile Misafir' programına konuk oldu. Müzik piyasası ve kariyerinde yükseliş anılarını paylaşan Ajda Pekkan, Sanat Güneşi ve Paşa lakabı ile tanınan Zeki Müren'i ilk kez anlattı. Zeki Müren'den çok şey öğrendiğini belirten Ajda Pekkan ''Müthiş şeyler öğrendim. Sahne arkası kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanıyordu. Bunu iyi anlamda söylüyorum. 'Ajda olmazsa ben çıkmam' derdi. AKG mikrofon vardı o zamanlar. Kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim çok boğuk. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Bana biraz EKO verir misiniz? dedim. O zamanlar bilmiyorum tabi. Müzik bitti içeri giderken arkada kıyamet koptu. Dayak yiyor çocuklar. Niye verdiniz EKO'yu diye. O faşist ruhu ilk defa orada gördüm. Onun sinirli olduğu anları görmemen gerekiyordu. Ne yazık ki gördüm'' dedi.Zeki Müren kimdir?2 Ocak 1931 yılında Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, Türk besteci, şair ve klasik müziği ile popüler oldu. Türkiye'de Sanat Güneşi ve Paşa lakabı aldı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı oldu. Altın Plak Ödülü'nün ilk sahibi olan Zeki Müren 300'ün üzerinde şarkı besteledi. 24 Eylül 1996 yılında TRT programında kalp krizi geçirerek vefat etti. Ölümünün ardından tüm mal varlığını vakıflara bağışladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211121/tarkan-zeki-muren-rolunu-reddetti-1051002664.html
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zeki müren, ajda pekkan, faşist, şarkıcı, müzik, türk sanat müziği, konser, pop kültürü, pop star
zeki müren, ajda pekkan, faşist, şarkıcı, müzik, türk sanat müziği, konser, pop kültürü, pop star

Ajda Pekkan'dan Zeki Müren itirafı: 'Faşist ruhunu orada gördüm'

17:24 19.11.2024
© AAZeki Müren
Zeki Müren - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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Ünlü Şarkıcı Ajda Pekkan, Zeki Müren ile anılarını 'Mazhar Alanson ile Misafir' programında anlattı. Sanat Güneşi lakabı ile tanınan Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Zeki Müren'in sinirli halini anlatan Ajda Pekkan sosyal medyada gündem yarattı.
Süperstar Ajda Pekkan, Devlet Sanatçısı Zeki Müren ile anılarını ilk kez Mazhar Alanson'a anlattı.
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan 'Mazhar Alanson ile Misafir' programına konuk oldu. Müzik piyasası ve kariyerinde yükseliş anılarını paylaşan Ajda Pekkan, Sanat Güneşi ve Paşa lakabı ile tanınan Zeki Müren'i ilk kez anlattı. Zeki Müren'den çok şey öğrendiğini belirten Ajda Pekkan ''Müthiş şeyler öğrendim. Sahne arkası kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanıyordu. Bunu iyi anlamda söylüyorum. 'Ajda olmazsa ben çıkmam' derdi. AKG mikrofon vardı o zamanlar. Kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim çok boğuk. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Bana biraz EKO verir misiniz? dedim. O zamanlar bilmiyorum tabi. Müzik bitti içeri giderken arkada kıyamet koptu. Dayak yiyor çocuklar. Niye verdiniz EKO'yu diye. O faşist ruhu ilk defa orada gördüm. Onun sinirli olduğu anları görmemen gerekiyordu. Ne yazık ki gördüm'' dedi.

Zeki Müren kimdir?

2 Ocak 1931 yılında Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, Türk besteci, şair ve klasik müziği ile popüler oldu. Türkiye'de Sanat Güneşi ve Paşa lakabı aldı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı oldu. Altın Plak Ödülü'nün ilk sahibi olan Zeki Müren 300'ün üzerinde şarkı besteledi. 24 Eylül 1996 yılında TRT programında kalp krizi geçirerek vefat etti. Ölümünün ardından tüm mal varlığını vakıflara bağışladı.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
YAŞAM
Tarkan, Zeki Müren rolünü reddetti
21 Kasım 2021, 12:19
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