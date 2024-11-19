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SGK vampirleri kimler?
SGK vampirleri kimler?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün gazeteci Ferit Demir ve İPA Akademik Koordinatörü Burak Cop konuk oldu. Programda Narin Güran cinayeti davasında konuşulan... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:34+0300
2024-11-19T17:34+0300
2024-11-19T19:58+0300
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SGK vampirleri kimler?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün gazeteci Ferit Demir ve İPA Akademik Koordinatörü Burak Cop olacak. Programda Narin Güran cinayeti davasında konuşulan AK-47 silahlar, Yenidoğan Çetesi duruşmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun durumu konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Ferit Demir ve İstanbul Planlama Ajansı Akademik Koordinatörü Burak Cop oldu. Narin cinayetinde mermi muamması Narin Güran cinayetinde konuşulan mermiler hakkında açıklamalarda bulunan Demir şu ifadeleri kullandı: Aile toplantılarının kayıtları karartıldı mıAile üyelerinin yaptıkları söylenen toplantılar hakkında da konuşan Demir, şu ifadeleri kullandı: 'Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken çuvalın ağzını bağlamadığını söyledi' İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni bir avukatının olduğunu, Bahtiyar'ın avukatla görüştüğünü anlatan Demir son olarak şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de bütçeden emeklilere ayrılan pay, Batı Asya ve Orta Asya ülkelerinin ortalamasından bile geride' Cop ise, Sosyal Güvenlik Kurumu yerindeki yükün nedenleri hakkında konuştu. Cop şunları söyledi: İPA'nın raporu hakkında da açıklama yapan Cop şey ifadeleri kullandı:
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Mustafa Hoş
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, narin güran, salim güran, istanbul planlama ajansı (ipa), eyt
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, narin güran, salim güran, istanbul planlama ajansı (ipa), eyt
SGK vampirleri kimler?
17:34 19.11.2024 (güncellendi: 19:58 19.11.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün gazeteci Ferit Demir ve İPA Akademik Koordinatörü Burak Cop konuk oldu. Programda Narin Güran cinayeti davasında konuşulan AK-47 silah mermeileri, Yenidoğan Çetesi duruşmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun durumu konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Ferit Demir ve İstanbul Planlama Ajansı Akademik Koordinatörü Burak Cop oldu.
Narin cinayetinde mermi muamması
Narin Güran cinayetinde konuşulan mermiler hakkında açıklamalarda bulunan Demir şu ifadeleri kullandı:
'Dikkat ederseniz mermiler naylon bir bidon içerisinde bulunuyor. Profesyonel bir saklama yöntemi. Dünyadaki bu tür silahları kullanan bütün yasal ve yasa dış örgütler silahları ya çelik kasa içinde, ya da naylon bidon içerisinde saklarlar. Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda örgütlerden ele geçirilen bütün mermiler naylon kutular içerisinde çıkar. İzah edilmeyen bir gerçek var. Salim Güran, o mermiler bulunduktan sonra 'mermiler bana sorulur, başıma iş açılır diye telefon konuşmalarımı sildim' diyor. Oysa mermiler 2'nci veya 3'üncü gün bulunuyor. Oysa Salim Güran, yazışmaları Narin'in öldürüldüğü günün akşamı siliyor'
Aile toplantılarının kayıtları karartıldı mı
Aile üyelerinin yaptıkları söylenen toplantılar hakkında da konuşan Demir, şu ifadeleri kullandı:
'Aile toplantılarının yapıldığı ve birden çok aile toplantısı yapıldığı gerçeği var. TÜBİTAK raporlarında da sesler ayrıştırılamadı, çözülemedi diye iddianamede yazıyor. Yani bu da ailenin dinlemeden haberdar olduğu, odadaki seslerin alınmaması için birden çok sesin ve müziğin çalındığı anlamına geliyor. Geçen gün Twitter'daki sohbet odalarından birine Salim Güran'ın kardeşi Ömer Güran katıldı. Sohbeti yöneten kadının bütün kimlik bilgilerini, ayrıldığı eşini, çocuğunu, annesinin kızlık soyadını, polis ve jandarma kaydını, kişisel bilgilerinin hepsini yaydı. Nereden alıyorlar bunları?'
'Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken çuvalın ağzını bağlamadığını söyledi'
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni bir avukatının olduğunu, Bahtiyar'ın avukatla görüştüğünü anlatan Demir son olarak şu ifadeleri kullandı:
'Nevzat Bahtiyar'ın baronun atadığı avukatı dışında yeni bir avukatı var. Bahtiyar ile avukat bugün görüşmüş. Bahtiyar'ın verdiği bilgiler çok önemli. Nevzat Bahtiyar, avukatına Narin Güran'ı gömerken çuvalın ağzını bağlamadığını söylemiş. Çuval oradan ağzı bağlı olarak çıktı. Bu gerçek de ikinci bir şahsın Narin'i gömüldüğü yerden çıkararak daha derin bir yere gömdüğü, üzerine taşlar koyduğu anlamına geliyor. Nevzat Bahtiyar'ın ve Salim'in oraya gidişi ve dönüşü baz kayıtları ile uyuşuyor'
Türkiye'de bütçeden emeklilere ayrılan pay, Batı Asya ve Orta Asya ülkelerinin ortalamasından bile geride'
Cop ise, Sosyal Güvenlik Kurumu yerindeki yükün nedenleri hakkında konuştu. Cop şunları söyledi:
'Raporda vardığımız sonuç, sosyal güvenlik sisteminin mali darboğaza girmiş olmasının çıkmazının faturasını, emeklilere yahut emeklilikte yaşa takılanlara kesmek gibi, kestirmece ve haksız çıkarsamalara girmemek gerektiği. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ciddi yapısal sorunları var. Mevzuattan kaynaklı sorunlardan tutun da kurumun prim tahsil etme becerisinin yeterli düzeyde olmamasına kadar, Türkiye'deki demografik evrimden tutun da kayıt dışı istihdamın yüksekliğine kadar, işsizlik oranında OECD ülkeleri arasında 4'üncü sırada olmamızdan kaynaklı sorunlardan tutun da diğer faktörlere kadar karmaşık bir mesele bu'
İPA'nın raporu hakkında da açıklama yapan Cop şey ifadeleri kullandı:
'Bir kere EYT uygulaması 2023'te çıktı ve bir yıl içinde emekli sayısı 2 milyon arttı. İlk bakışta 'emekli sayısı arttı, aylık alıyorlar. Herhalde SGK üzerinde çok büyük yük oluşturmuşlardır' denebilir. Gerçek bu şekilde değil. Türkiye'deki 2020 yılından beri emeklilere yapılan ödemeler ve emekli aylıklarının bütçe içindeki oranı küçülüyor. Gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı da azalıyor. Yani 2 milyon kişi artmış hali ile bile emeklilere ödenen maaşlar, Türkiye'nin bütçesinde veya gayri safi yurtiçi hasılasında 5 yıl önce, 10 yıl önce veya 15 yıl önce işgal ettiği yeri işgal etmiyor. Bir ülkenin medeniyet göstergelerinden biri emeklileri nasıl yaşattığıdır. Raporda şunu gördük ki Türkiye'yi bırakın Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmaya, Doğu Avrupa ülkeleri ile de karşılaştıramıyoruz. Türkiye'de bütçeden emeklilere ayrılan pay, Batı Asya ve Orta Asya ülkelerinin ortalamasından bile geride'