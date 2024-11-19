SGK vampirleri kimler?

'Bir kere EYT uygulaması 2023'te çıktı ve bir yıl içinde emekli sayısı 2 milyon arttı. İlk bakışta 'emekli sayısı arttı, aylık alıyorlar. Herhalde SGK üzerinde çok büyük yük oluşturmuşlardır' denebilir. Gerçek bu şekilde değil. Türkiye'deki 2020 yılından beri emeklilere yapılan ödemeler ve emekli aylıklarının bütçe içindeki oranı küçülüyor. Gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı da azalıyor. Yani 2 milyon kişi artmış hali ile bile emeklilere ödenen maaşlar, Türkiye'nin bütçesinde veya gayri safi yurtiçi hasılasında 5 yıl önce, 10 yıl önce veya 15 yıl önce işgal ettiği yeri işgal etmiyor. Bir ülkenin medeniyet göstergelerinden biri emeklileri nasıl yaşattığıdır. Raporda şunu gördük ki Türkiye'yi bırakın Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmaya, Doğu Avrupa ülkeleri ile de karşılaştıramıyoruz. Türkiye'de bütçeden emeklilere ayrılan pay, Batı Asya ve Orta Asya ülkelerinin ortalamasından bile geride'