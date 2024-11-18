https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/yilda-1-milyonu-olduren-antibiyotik-direnci-tehdidi-buyuyor-boyle-giderse-basit-enfeksiyonlar-bile-1090513957.html

Yılda 1 milyonu öldüren antibiyotik direnci tehdidi büyüyor: Böyle giderse basit enfeksiyonlar bile ölümle sonuçlanacak

Yılda 1 milyonu öldüren antibiyotik direnci tehdidi büyüyor: Böyle giderse basit enfeksiyonlar bile ölümle sonuçlanacak

Sputnik Türkiye

Dünyada yılda bir milyon kişi antibiyotiğe karşı 'dirençli' bakteriler nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar ise bilinçsiz antibiyotik kullanımının arttığına... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T13:43+0300

2024-11-18T13:43+0300

2024-11-18T13:43+0300

sağlik

antibiyotik

antibiyotik kullanımı

antibiyotiklere dirençli bakteri

sağlık

bakteri

ilaç

virüs

grip

ateş

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Antibiyotik faydası kadar, yan etkisi ve zararları bakımından da tartışılıyor. Zira, Türkiye'de ve tüm dünyada 'antibiyotik direnci' tehlikesi büyüyor. Bilinçsiz kullanılan antibiyotiklere karşı bakterilerinin direnç oluşturduğunu ve dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıkların daha ölümcül seyrettiğinin altı çizilirken, her yıl dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan dolayı 1 milyona yakın insan hayatını kaybediyor. Bu direnç oranı devam ederse 2050 yılında ölümlerin 10 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar ise mevcut antibiyotiklerin yetersiz kalması ve yeni antibiyotiklerin kullanıma girmemesi nedeniyle 'bazı basit enfeksiyon hastalıklarının bile tedavi edilemeyeceği ve ölümle sonuçlanabileceği' endişesini taşıyor. Soğuk algınlığı ve gripte 'antibiyotik' faydasız: Ne zaman antibiyotik kullanmalı?Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin 'bilinçsiz' kullanımının zararlarına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, bakterilere karşı etkili olan antibiyotiklerin virüslerin neden olduğu hastalıklarda etkisiz olduğunun bir kez daha altını çizerek şunları söyledi: Ateş düşürücü olarak kullanmayın"Ateşim var ne yapmalıyım" diyenlerin bilinçsiz şekilde antibiyotiğe sarılmaması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Sünbül, “Sonbahar ve kış aylarında görülen ve mevsimsel viral üst solunum yolu hastalıklarında antibiyotikler gereksiz olarak sık kullanılmakta, bazen ise tek doz olarak alınmaktadır. Ateş düşürücü amaçla antibiyotikler asla kullanılmamalıdır. Bazı özel durumlar dışında ise tek doz antibiyotik kullanmanın hiçbir yararı yoktur. Antibiyotiklerin bu şekilde alınmaları, hastalık yapan bakterilere karşı savaşan vücudun doğal koruyucu florasının ölmesine neden olmakta, ayrıca daha dirençli bakterilerin yerleşmesine yol açmaktadır. Sık yapılan bir diğer yanlış ise ‘bir antibiyotik alalım, şikâyetler geçmezse doktora muayene oluruz' düşüncesidir. Bu yaklaşım ise hastalığın ilerlemesine neden olabilir. Antibiyotikler doktor muayenesi ve reçetesiyle alınmalıdır” açıklamasında bulundu.'Böyle giderse basit enfeksiyon hastalıkları bile ölümle sonuçlanacak'Prof. Dr. Sünbül bakterilerin zamanla bir çok antibiyotiğe karşı direnç geliştirdiğini dile getirirken, bunun altında antibiyotiklerin gereksiz kullanımı ve aşırı antibiyotik tüketiminin yattığını işaret etti. Prof. Dr. Sünbül sözlerini şöyle sürdürdü: Hem insan hem hayvan hem de çevre sağlığını tehdit ediyor 18-24 Kasım arasında kutlanan 'Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası'nda enfeksiyon direncine bir kez daha dikkat çekmek istediklerini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalar toplumda, sağlık kurumlarında ve çevrede (toprak ve su da dahil olmak üzere) çeşitli ortamlara hızla yayılabilir. Bu nedenle antibiyotik direnci insan, hayvan ve çevre sağlığını içeren ‘tek’ sağlık sorunudur.” dedi. açıklamasını yaptı.Kovid-19, antibiyotik direncini önemli ölçüde artırdıSon dönemlerde tedavi alanına giren yeni antibiyotiklerin sayısının oldukça az ve direnç konusundaki sorunları çözme beklentisini tam olarak karşılayamadığını aktaran Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Artık geçmişte olduğu gibi yeni bir antibiyotiğin kullanımı sonunda direnç gelişmesi ve yeni diğer bir antibiyotiğin tedavi alanına girmesi ve tekrar buna da direnç gelişmesi sonucu bir diğer yeni antibiyotiğin devreye girmesi dönemi kapandı. Elimizde kalan antibiyotikleri çok daha dikkatli kullanmamız yani iyi yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz.” değerlendirmesini yaptı.Dr. Dilek Leyla Mamçu ayrıca, KOVID-19 pandemisi başlarında geniş spektrumlu antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımı sonucu dünya çapında antimikrobiyal direnç oranlarının önemli ölçüde arttığının düşünüldüğünü söyledi.Bu uyarıları göz ardı etmeyin, komşunuzun verdiği antibiyotiği içmeyinAntibiyotiğin mutlaka hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt da antibiyotik kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:

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