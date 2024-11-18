https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/mak-arastirmadan-son-anket-turkiyede-yasamaktan-memnun-musunuz-sorusuna-dikkat-ceken-yanit-yuzde-1-1090514997.html
MAK Araştırma'dan son anket, 'Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz' sorusuna dikkat çeken yanıt: Yüzde 1 fark var
MAK Araştırma'dan son anket, 'Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz' sorusuna dikkat çeken yanıt: Yüzde 1 fark var
Sputnik Türkiye
MAK Araştırma'nın 2-12 Kasım tarihleri arasında yaptığı son anket çalışmasını paylaştı. Ankette katılımcılara, katılımcılara "Mevcut şartlara baktığınızda... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T13:32+0300
2024-11-18T13:32+0300
2024-11-18T13:40+0300
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MAK Araştırma Şirketi, 3-12 Kasım tarihleri arasında 44 ilde 3 bin 200 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?" sorusu yöneltildi. Yüzde 12 'Kesinlikle memnunum' derken, yüzde 14 'Kesinlikle memnun değilim' dedi. Yüzde 35 'Memnunum' yanıtını verdi, yüzde 34'ü ise bu soruyu 'Memnun değilim' olarak cevapladı. Yüzde 5'lik bir oran yanıt vermedi.Yüzde 28'in tercihi oy kullanmamak"Katılımcılara yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29'u CHP; yüzde 28'i AK Parti derken yüzde 28 ise oy kullanmayacaklarını söyledi.
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anket, anket şirketleri, seçim anketi, mak danışmanlık, mak araştırma
MAK Araştırma'dan son anket, 'Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz' sorusuna dikkat çeken yanıt: Yüzde 1 fark var
13:32 18.11.2024 (güncellendi: 13:40 18.11.2024)
MAK Araştırma'nın 2-12 Kasım tarihleri arasında yaptığı son anket çalışmasını paylaştı. Ankette katılımcılara, katılımcılara "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye’de yaşamaktan memnun musunuz" sorusu yöneltildi. "Memnunum" diyen katılımcılar yüzde 35 ile ilk sırayı aldı.
MAK Araştırma Şirketi, 3-12 Kasım tarihleri arasında 44 ilde 3 bin 200 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?" sorusu yöneltildi.
Yüzde 12 'Kesinlikle memnunum' derken, yüzde 14 'Kesinlikle memnun değilim' dedi. Yüzde 35 'Memnunum' yanıtını verdi, yüzde 34'ü ise bu soruyu 'Memnun değilim' olarak cevapladı. Yüzde 5'lik bir oran yanıt vermedi.
Yüzde 28'in tercihi oy kullanmamak
"Katılımcılara yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29'u CHP; yüzde 28'i AK Parti derken yüzde 28 ise oy kullanmayacaklarını söyledi.