https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/mak-arastirmadan-son-anket-turkiyede-yasamaktan-memnun-musunuz-sorusuna-dikkat-ceken-yanit-yuzde-1-1090514997.html

MAK Araştırma'dan son anket, 'Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz' sorusuna dikkat çeken yanıt: Yüzde 1 fark var

MAK Araştırma'dan son anket, 'Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz' sorusuna dikkat çeken yanıt: Yüzde 1 fark var

Sputnik Türkiye

MAK Araştırma'nın 2-12 Kasım tarihleri arasında yaptığı son anket çalışmasını paylaştı. Ankette katılımcılara, katılımcılara "Mevcut şartlara baktığınızda... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T13:32+0300

2024-11-18T13:32+0300

2024-11-18T13:40+0300

türkiye

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MAK Araştırma Şirketi, 3-12 Kasım tarihleri arasında 44 ilde 3 bin 200 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?" sorusu yöneltildi. Yüzde 12 'Kesinlikle memnunum' derken, yüzde 14 'Kesinlikle memnun değilim' dedi. Yüzde 35 'Memnunum' yanıtını verdi, yüzde 34'ü ise bu soruyu 'Memnun değilim' olarak cevapladı. Yüzde 5'lik bir oran yanıt vermedi.Yüzde 28'in tercihi oy kullanmamak"Katılımcılara yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29'u CHP; yüzde 28'i AK Parti derken yüzde 28 ise oy kullanmayacaklarını söyledi.

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