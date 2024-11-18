https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/kentsel-donusumde-yarisi-bizden-destegine-talep-artti-27-milyar-liraya-ulasti-1090522743.html

Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' desteğine talep arttı: 2.7 milyar liraya ulaştı

Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' desteğine talep arttı: 2.7 milyar liraya ulaştı

Sputnik Türkiye

Kentsel dönüşüm sürdüğü İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilen destek 2.7 milyar liraya ulaştı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T16:26+0300

2024-11-18T16:26+0300

2024-11-18T16:32+0300

ekonomi

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

kentsel dönüşüm

kentsel dönüşüm politikaları

yarısı bizden

riskli yapı

deprem

istanbul

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İstanbul'da çarpık ve kötü yapılaşmanın önüne geçilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Deağişkilği bakanlığı tarafından başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında şimdiye kadar 269 binada 2 bin 567 ev ve dükkana hibe, kredi ve taşınma desteği sağlandığı açıklandı. 39 ilçedeki tüm riskli yapıları kapsıyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden desteğinin ayrıntılarını kısa süre önce paylaşmıştı. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatılan “Yarısı Bizden Kapsamı'nda risk analizleri tamamlanan 39 ilçenin tamamında dönüşüme uygun tüm riskli yapıların hak sahipleri yardımdan faydalanabiliyor. 26 Nisan- 2 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan ilk başvuru döneminde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandı. 9 Ağustos 2024'te de kampanyanın yeni dönemi başlatıldı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık süre kısıtlaması olmaksızın başvuruların devam edeceğini açıkladı. 11 Ekim’de yeni bir adımı daha duyuran Bakan Kurum, alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın devreye girebileceğini ifade etti.Başlatılan yeni başvuru süreciyle birlikte artık süre kısıtlaması olmaması talebi arttırdı. Yeni dönemde de kampanyaya katılım sürerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şimdiye kadar 269 binadaki 2 bin 567 ev ve dükkana hibe, kredi ve taşınma desteği sağladı. Kampanyaya verilen destek ise 2,7 milyar liraya ulaştı. Kampanya çerçevesinde hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi ve 100 bin lira da taşınma desteği veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm politikaları, yarısı bizden, riskli yapı, deprem, istanbul