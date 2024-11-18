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Hindistan'da 200'den fazla insanın öldüğü iki etnik grup arasındaki çatışmalar yeniden başladı
Hindistan'da 200'den fazla insanın öldüğü iki etnik grup arasındaki çatışmalar yeniden başladı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Manipur eyaletinde Mayıs 2024'ten bu yana süren çatışmalar tekrardan alevlendi. Kuki ve Meitei toplulukları arasında yaşanan etnik çatışmalarda... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T15:30+0300
2024-11-18T15:30+0300
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etnik çatışma
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meitei topluluğu
kuki topluluğu
bharatiya janata partisi (bjp)
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaleti yetkililerin bildirdiğine göre, çoğunluğu Meitei topluluğuna ait olduğu bildirilen altı kadın ve çocuğun cesedinin bulunması ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı. Meitei topluluğu, bazı üyelerinin, azınlık Kuki topluluğu tarafından silah zoruyla kaçırılıp öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı.Hindistan yerel medyasının haberine göre, hafta sonu Manipur eyaletinin bazı bölgelerinde yeni bir protesto patlak verdi. Yerel medya, cumartesi günü, protestocuların, çoğunluğu eyaletin iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi'nden (BJP) olduğu söylenen en az bir düzine milletvekilinin evlerini ve ofislerini yağmalayarak ateşe verdiğini söylüyor.Polis, çatışmalarda 23 kişinin tutuklandığını ve çatışmanın yaşandığı bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı koyarak internet hizmetlerini askıya aldı. Sadece bu ay, Kukiler ve Meiteiler arasındaki etnik çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.İki etnik grup, Mayıs ayından bu yana 200 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olan bir çatışmanın içinde.7 Kasım'da silahlı bir grubun, Kuki topluluğu üyesi bir kadına tecavüz edip Jiribam bölgesinde ateşe verdiği iddia edilmiş, bunun üzerine iki grup arasında gerginlik yine başlamıştı. Olaydan birkaç gün sonra, Meitei grubunun barındığı bir polis karakolu ve yardım kampı saldırıya uğradı. Polis, çatışmada 10 silahlı adamı vurarak öldürmüştü.İki etnik grup arasındaki çatışmalar Mayıs ayında, Kukilerin, Meiteilere resmi kabile statüsü verilmesi taleplerine karşı protesto başlatmıştı. Ara ara sakin anlar yaşansa da, bölgede aylardır çatışmalar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230721/hindistanda-kadinlar-cete-tacizi-goruntulerindeki-bas-suphelinin-evini-atese-verdi-1073829286.html
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hindistan, asya, etnik çatışma, etnik, grup, manipur, meitei topluluğu, kuki topluluğu, bharatiya janata partisi (bjp)
hindistan, asya, etnik çatışma, etnik, grup, manipur, meitei topluluğu, kuki topluluğu, bharatiya janata partisi (bjp)

Hindistan'da 200'den fazla insanın öldüğü iki etnik grup arasındaki çatışmalar yeniden başladı

15:30 18.11.2024
© AP Photo / Paojel ChaobaHindistan'ın Manipur kentinde altı ceset bulunmasının ardından yeni etnik çatışmalar
Hindistan'ın Manipur kentinde altı ceset bulunmasının ardından yeni etnik çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Paojel Chaoba
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde Mayıs 2024'ten bu yana süren çatışmalar tekrardan alevlendi. Kuki ve Meitei toplulukları arasında yaşanan etnik çatışmalarda 200'den fazla insanın öldüğü bildirildi.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaleti yetkililerin bildirdiğine göre, çoğunluğu Meitei topluluğuna ait olduğu bildirilen altı kadın ve çocuğun cesedinin bulunması ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı. Meitei topluluğu, bazı üyelerinin, azınlık Kuki topluluğu tarafından silah zoruyla kaçırılıp öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı.
Hindistan yerel medyasının haberine göre, hafta sonu Manipur eyaletinin bazı bölgelerinde yeni bir protesto patlak verdi. Yerel medya, cumartesi günü, protestocuların, çoğunluğu eyaletin iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi'nden (BJP) olduğu söylenen en az bir düzine milletvekilinin evlerini ve ofislerini yağmalayarak ateşe verdiğini söylüyor.
Polis, çatışmalarda 23 kişinin tutuklandığını ve çatışmanın yaşandığı bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı koyarak internet hizmetlerini askıya aldı. Sadece bu ay, Kukiler ve Meiteiler arasındaki etnik çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.
İki etnik grup, Mayıs ayından bu yana 200 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olan bir çatışmanın içinde.
7 Kasım'da silahlı bir grubun, Kuki topluluğu üyesi bir kadına tecavüz edip Jiribam bölgesinde ateşe verdiği iddia edilmiş, bunun üzerine iki grup arasında gerginlik yine başlamıştı. Olaydan birkaç gün sonra, Meitei grubunun barındığı bir polis karakolu ve yardım kampı saldırıya uğradı. Polis, çatışmada 10 silahlı adamı vurarak öldürmüştü.
İki etnik grup arasındaki çatışmalar Mayıs ayında, Kukilerin, Meiteilere resmi kabile statüsü verilmesi taleplerine karşı protesto başlatmıştı. Ara ara sakin anlar yaşansa da, bölgede aylardır çatışmalar yaşanıyor.
Hindistan'da kadınlar, çete tacizi görüntülerindeki baş şüphelinin evini ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
Hindistan'da kadınlar, çete tacizi görüntülerindeki baş şüphelinin evini ateşe verdi
21 Temmuz 2023, 22:53
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