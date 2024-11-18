https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/hindistanda-200den-fazla-insanin-oldugu-iki-etnik-grup-arasindaki-catismalar-yeniden-basladi-1090516998.html
Hindistan'da 200'den fazla insanın öldüğü iki etnik grup arasındaki çatışmalar yeniden başladı
Hindistan'da 200'den fazla insanın öldüğü iki etnik grup arasındaki çatışmalar yeniden başladı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Manipur eyaletinde Mayıs 2024'ten bu yana süren çatışmalar tekrardan alevlendi. Kuki ve Meitei toplulukları arasında yaşanan etnik çatışmalarda... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T15:30+0300
2024-11-18T15:30+0300
2024-11-18T15:30+0300
dünya
hindistan
asya
etnik çatışma
etnik
grup
manipur
meitei topluluğu
kuki topluluğu
bharatiya janata partisi (bjp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090516369_0:159:3040:1869_1920x0_80_0_0_112fcc58a789f8dc7c8b3847629a83ea.jpg
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaleti yetkililerin bildirdiğine göre, çoğunluğu Meitei topluluğuna ait olduğu bildirilen altı kadın ve çocuğun cesedinin bulunması ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı. Meitei topluluğu, bazı üyelerinin, azınlık Kuki topluluğu tarafından silah zoruyla kaçırılıp öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı.Hindistan yerel medyasının haberine göre, hafta sonu Manipur eyaletinin bazı bölgelerinde yeni bir protesto patlak verdi. Yerel medya, cumartesi günü, protestocuların, çoğunluğu eyaletin iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi'nden (BJP) olduğu söylenen en az bir düzine milletvekilinin evlerini ve ofislerini yağmalayarak ateşe verdiğini söylüyor.Polis, çatışmalarda 23 kişinin tutuklandığını ve çatışmanın yaşandığı bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı koyarak internet hizmetlerini askıya aldı. Sadece bu ay, Kukiler ve Meiteiler arasındaki etnik çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.İki etnik grup, Mayıs ayından bu yana 200 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olan bir çatışmanın içinde.7 Kasım'da silahlı bir grubun, Kuki topluluğu üyesi bir kadına tecavüz edip Jiribam bölgesinde ateşe verdiği iddia edilmiş, bunun üzerine iki grup arasında gerginlik yine başlamıştı. Olaydan birkaç gün sonra, Meitei grubunun barındığı bir polis karakolu ve yardım kampı saldırıya uğradı. Polis, çatışmada 10 silahlı adamı vurarak öldürmüştü.İki etnik grup arasındaki çatışmalar Mayıs ayında, Kukilerin, Meiteilere resmi kabile statüsü verilmesi taleplerine karşı protesto başlatmıştı. Ara ara sakin anlar yaşansa da, bölgede aylardır çatışmalar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230721/hindistanda-kadinlar-cete-tacizi-goruntulerindeki-bas-suphelinin-evini-atese-verdi-1073829286.html
hindistan
asya
manipur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090516369_169:0:2872:2027_1920x0_80_0_0_318470ca4acdf230aef83458ce8136c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, asya, etnik çatışma, etnik, grup, manipur, meitei topluluğu, kuki topluluğu, bharatiya janata partisi (bjp)
hindistan, asya, etnik çatışma, etnik, grup, manipur, meitei topluluğu, kuki topluluğu, bharatiya janata partisi (bjp)
Hindistan'da 200'den fazla insanın öldüğü iki etnik grup arasındaki çatışmalar yeniden başladı
Hindistan'ın Manipur eyaletinde Mayıs 2024'ten bu yana süren çatışmalar tekrardan alevlendi. Kuki ve Meitei toplulukları arasında yaşanan etnik çatışmalarda 200'den fazla insanın öldüğü bildirildi.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaleti yetkililerin bildirdiğine göre, çoğunluğu Meitei topluluğuna ait olduğu bildirilen altı kadın ve çocuğun cesedinin bulunması ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı. Meitei topluluğu, bazı üyelerinin, azınlık Kuki topluluğu tarafından silah zoruyla kaçırılıp öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı.
Hindistan yerel medyasının haberine göre, hafta sonu Manipur eyaletinin bazı bölgelerinde yeni bir protesto patlak verdi. Yerel medya, cumartesi günü, protestocuların, çoğunluğu eyaletin iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi'nden (BJP) olduğu söylenen en az bir düzine milletvekilinin evlerini ve ofislerini yağmalayarak ateşe verdiğini söylüyor.
Polis, çatışmalarda 23 kişinin tutuklandığını ve çatışmanın yaşandığı bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı koyarak internet hizmetlerini askıya aldı. Sadece bu ay, Kukiler ve Meiteiler arasındaki etnik çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.
İki etnik grup, Mayıs ayından bu yana 200 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olan bir çatışmanın içinde.
7 Kasım'da silahlı bir grubun, Kuki topluluğu üyesi bir kadına tecavüz edip Jiribam bölgesinde ateşe verdiği iddia edilmiş, bunun üzerine iki grup arasında gerginlik yine başlamıştı. Olaydan birkaç gün sonra, Meitei grubunun barındığı bir polis karakolu ve yardım kampı saldırıya uğradı. Polis, çatışmada 10 silahlı adamı vurarak öldürmüştü.
İki etnik grup arasındaki çatışmalar Mayıs ayında, Kukilerin, Meiteilere resmi kabile statüsü verilmesi taleplerine karşı protesto başlatmıştı. Ara ara sakin anlar yaşansa da, bölgede aylardır çatışmalar yaşanıyor.